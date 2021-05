Simen Nodland (20) fikk Johnson & Johnson-vaksinen i USA, men må fortsatt sjekkes inn på karantenehotell. Foto: Privat

Fullvaksinert student plassert på karantenehotell: − Bakvendt

USA-student Simen Nodland (20) fra Moss mener at han bør slippe å bo på karantenehotell fordi han har testet negativ, er coronavaksinert og har vaksinekort.

Av Xueqi Pang

Nodland studerer sports management på Millikin University i delstaten Illinois i USA, og fikk gratis coronavaksine av skolen i starten av mai.

Han reiste tilbake til Norge forrige uke fordi han manglet et sted å bo over sommeren. Han skal dessuten jobbe i barnehage i sommerferien.

På Oslo lufthavn skal han ha blitt lovet å få snakke med både politi og lege på karantenehotellet. Men da han kom dit, var det ingen med myndighet som kunne forklare hvorfor han måtte bo der, selv om han er fullvaksinert.

– Det som har irritert meg mest er opplegget på Gardemoen, og måten vi ble håndtert der. Jeg er fullvaksinert, og man skulle tro jeg slapp å bo på karantenehotell.

FOTBALL: Fotballspillere ved Milikin University blir testet regelmessig for corona. Nodland har blitt testet negativ flere ganger før hjemreise, sier han. Foto: Privat

Slik reglene er nå, må alle studenter utenfor EØS-området på karantenehotell ved hjemreise til Norge, selv med negativ coronatest. Det samme gjelder om de er vaksinerte - slik det gjelder for enhver tilreisende fra land utenfor EØS.

Nodland ønsket heller å gå i karantene hjemme, fordi han har et egnet sted i Moss med eget bad, kjøkken og soverom.

Nå må han bo på Scandic Sjølyst på Skøyen ut uken.

– Man blir holdt litt i skyggen, uten å få noen forklaring på hvorfor. Jeg synes det er litt rart. Familien min synes det er frustrerende og bortkastet tid, sier Nodland.

– Jeg har innsett at ingen som kan hjelpe meg uansett. Opplegget er bare lite gjennomtenkt.

NASJONALDAG: Slik feiret Simen Nodland (20) og kompisen fra samme universitet Joachim Tomren (20) 17. mai. Foto: Privat

Misfornøyd med karantenereglene

Først fire dager senere fikk Nodland anledning til å snakke med politiet, som kom til karantenehotellet.

– Politiet sa de skjønte frustrasjonen, at reglene var som de var, og at de ikke kunne gjøre noe med det, sier Nodland.

Han har testet negativ både før og etter avreise, men slipper ikke ut av hotellet før testen på søndag viser negativ.

Nodland er først og fremst irritert på reglene bestemt av regjeringen.

– For det første så er reglene bakvendt. Jeg er ingen corona-ekspert, men jeg ser ikke logikken i dette, sier han.

UTE: Fordi Nodland er testet negativ ved ankomst på Gardemoen, så kan han tilbringe fire timer ute hver dag. – Jeg kan i teorien gå til Frognerparken og Aker Brygge, og det er lov. Det er rart, men godt å få komme ut. Foto: Privat

– Jeg ville bare snakke med noen med myndighet, som kunne forklare meg hvorfor jeg måtte sitte på karantenehotell når jeg er vaksinert.

Nodland skal ha blitt fortalt at coronabeviset ikke var tilstrekkelig fordi de lett kan forfalskes.

– Har du noe forståelse for hvorfor reglene er slik?

– Jeg kan forstå at noen som reiser tilbake må sitte karantene, men når stedet jeg skal ha hjemmekarantene på har eget bad, soverom og kjøkken, jeg er vaksinert og har testet negativ, og jeg likevel må sitte på karantenehotell – det forstår jeg ikke.

Risiko for importsmitte

I en e-post til VG skriver Justisdepartementet at det er helt nødvendig med tiltak for å begrense importsmitte, og at det er bakgrunnen for ordningen.

– Norske myndigheter har ikke utarbeidet et eget coronasertifikat ennå, og har ikke landet på hva slags krav vi skal stille til andre lands coronasertifikat. Det er viktig å ha sikker og verifiserbar dokumentasjon for vaksinestatus, blant annet for å unngå forfalskninger. Det er for tidlig å si akkurat når vi kan konkludere med at vi har en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning.

Foto: Lise Åserud

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) skriver i en e-post til VG at en ordning for å kunne verifisere andre lands coronasertifikat må på plass før det kan gis unntak fra karantenehotell.

– Det er dessverre noen som benytter seg av falske attester, eller attester som er nær umulig å sjekke om er ekte eller ikke.

Hun mener alternativet er å akseptere høy risiko for importsmitte.

– Det kommer stadig nye virusvarianter, og det er ikke usannsynlig at noen av disse kan være noe mer resistente mot vaksiner. Vi er derfor ikke villige til å ta en slik risiko slik situasjonen er nå.