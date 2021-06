Her er nesten alle vaksinert

LONGYEARBYEN (VG) Svalbard har kommet seg gjennom pandemien uten smitte. I dag settes andre vaksinedose.

De fastboende stimler seg foran idrettshallen i den lille bygda i Arktis. En sjenert vår har kommet til øya. Og det har vaksinene også.

Inne er det hektisk aktivitet.

– Nå kommer stikket!

Det sier den pensjonerte sykepleieren Eivind Sandvik i det han setter nålen med Moderna-vaksinen i overarmen til Tor Kristian Tønnesen (28).

For på Svalbard er det fritt frem for alle som vil ha vaksine. Og denne uken nådde de en milepæl - alle voksne har fått tilbudet.

Det har ført til at det lille øysamfunnet denne uken oppnår 90 prosent vaksinedekning. Dermed er dette det stedet i Norge som har kommet lengst med vaksineringen.

Prioritert

Det skjer som følge av en politisk beslutning om å prioritere øya med rundt 2600 innbyggere. Regjeringen konkluderte selv med at et smitteutbrudd på øya ville blir «krevende».

I ARMEN: Tor Kristian Tønnesen (28) har bodd på Svalbard med kona i rundt to år. Nå er han fullvaksinert. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det er kjempebra at vi får den her oppe, selv om vi er unge. Moren min på fastlandet har ikke fått vaksinen, sier Tor Kristian.

Han kommer til idrettshallen i Longyearbyen sammen med kona Karoline Tønnensen og mange hundre andre. For dem har pandemien gått fint, utenom at de måtte utsette bryllupsreisen til Italia da pandemien kom til landet.

Før paret kommer til idrettshallen har det pågått frenetisk aktivitet styrt av vaksinekoordinator Marthe Ødegård og et stort team fra Røde Kors.

ETTER DOSE TO: Nærmere 500 fikk vaksinedose nummer to mandag denne uken. Torsdag fortsetter vaksineringen og da har alle som vil ha fått tilbud. Foto: Helge Mikalsen, VG

På få timer er idrettshallen gjort om til et vaksinesenter som får dosene ut til innbyggerne. Syv båser, et eget opptrekkingsrom og en stort venteområde for de som nettopp har fått vaksinen.

Grunnen til at Svalbard har blitt prioritert, er fordi sykehuset mangler beredskap til å ta mot flere alvorlig syke pasienter. Skulle smitten komme til øya, kunne konsekvensene blitt katastrofale.

HJELPER TIL: Et stort team med frivillige hjelper til med å lose innbyggerne på Svalbard inn til vaksineringen. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det er særdeles viktig at vi ikke får corona hit. Vi har vært så heldige, sier vaksinekoordinator Marthe Ødegård.

Hun er tilknyttet sykehuset i Longyearbyen og har hatt ansvaret for at flere tusen vaksinedoser skal settes hos innbyggerne.

Nøkkelpersonell

Hun forklarer hvorfor det har vært så viktig å holde viruset unna øya:

– Dersom det spres smitte, eller er mange i karantene ved bedrifter som innehar viktige samfunnsfunksjoner, vil dette få store konsekvenser for hele Longyearbyen, sier hun.

Det samme gjelder vannverket, varmeanlegget, sykehuset og andre kritiske funksjoner.

SJEFEN: Vaksinekoordinator Marthe Ødegård er travelt opptatt med å sørge at alle de voksne på Svalbard får vaksine. Hadde smitten kommet til øya, kunne det gått galt. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det er få folk her, men mye nøkkelpersonell, fortsetter hun.

Hun har også ledet arbeidet med å vaksinere befolkningen i Barentsburg, hvor det bor mange russiske og ukrainske gruvearbeidere, samt i Ny-Ålesund som har et forskningsmiljø.

For å få til dette arbeidet har de måttet jobbe med tolk og sjefen for gruveselskapet i Barentsburg.

Til sammen har veldig mange med helsefagkompetanse måtte ta et tak i vaksineringen på Svalbard. Det beskriver Ødegård som utfordrende å få til, men at det har gått bra.

– Vi har brukt en del lokale sykepleiere og helsepersonell, nå har vi fått en stabil og god gjeng, sier Ødegård.

VAKSINESENTER: Mange av de fastboende i Longyearbyen møtte opp til vaksinering denne uka. I alt ble det satt 509 doser i løpet av én dag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fryktet det verste

Først kom ett glass med Pfizer-vaksinen i januar. Ett glass for å vaksinere de over 65 år. Så begynte massevaksineringen.

Da massevaksineringen skulle begynne på Svalbard i mars, fikk de mange doser med AstraZeneca-vaksinen. Rett etterpå sprakk nyheten om at de i sjeldne tilfeller kunne føre til dødelig blodpropp.

– Vi følte vi hadde gjort noe galt, sier bedriftssykepleier Line Mentzoni Mollan.

Hun sitter og gjør klar vaksinedosene med kyndig hånd i idrettshallen.

– Det var ekkelt å tenke på for vi visste jo ingenting.

Hadde noen på øya opplevd de alvorlige bivirkningene av vaksinen, kunne det gått skikkelig galt.

– Det hadde vært ekstremt vanskelig hvis vi hadde fått en dårlig pasient når det står om timer, sier hun.