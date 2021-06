TOLK: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble drept på Frogner i Oslo Foto: Bjørnar Evenshaug

Frogner-siktet erkjenner straffskyld

Mannen som er siktet for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (50) på Frogner erkjenner straffskyld.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter hans forsvarer Ole Petter Drevland overfor VG.

Mannen i 30-årene ble onsdag avhørt fra klokken 09.15 til klokken 16.30.

– Han har forklart seg grundig om kontakten med avdøde og hennes ektemann, om foranledningen og om selve handlingen, sier Drevland.

– Han er sterkt preget av situasjonen, sier forsvareren.

Det var 28. april at Fevzyie Kaya Sørebø (50) ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo. Mannen i 30-årene ble pågrepet kort tid senere, men har ikke latt seg avhør før onsdag.

les også Siktet for Frogner-drapet: Risikerte å miste huset

– Vi setter stor pris på at han forklarer seg slik at vi får et større bilde av hendelsen. Han sitter på en del opplysninger som vi ikke hadde villet kunne få fra andre enn ham, sier politiadvokat Rita Parnas til VG.

Politiet har fremdeles flere spørsmål de vil stille mannen, og vil fortsette avhør av siktede så raskt som mulig.

– Han har forklart seg svært grundig og lenge i dag, men det er et omfattende bakteppe her, fortsetter hun.

Politiet har tidligere bekreftet at en økonomisk tvist mellom avdøde og siktede fremstår som motivet for handlingen.

– Denne hypotesen er ikke endret etter dagens avhør, sier Parnas.

Den årelange konflikten kuliminerte før jul da mannen ble dømt til å betale Sørebø nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder. Dommen ble anket.