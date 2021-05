MÅTTE STENGE PUBEN: – Smitteutbruddene har oppstått helt andre steder, sier Elise Rustad (t.v.), Karin Dogra (daglig leder) og Luis Miguel Garcia på Tordenskiold pub i Stavern.

Må stenge etter smittehopp: − Nå holder vi pusten

LARVIK (VG) Coronaviruset brer om seg i Larvik, med 108 smittede og 970 nærkontakter i karantene. Men utelivsbransjen mener det er helt feil å rette tiltakene mot dem.

Av Therese Ridar og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Skjenkestopp på vei inn i sommersesongen er krise for Larvik og Stavern, sier Karin Dogra, som driver Tordenskiold pub i Stavern.

Som mange andre i Larvik kommune er hun fortvilet over smitteutbruddet som oppsto etter at et reisefølge fikk forlate karantenehotellet på Gardermoen for å ta resten av karantenen hjemme da de kom fra utlandet i april.

Det har også vært utbrudd blant videregåendeelever, og i dag ble det kjent at Thor Heyerdahl videregående holder stengt i neste uke.

– Det er 14 dager til eksamen og målet er å få gjennomført den, sier kommunalsjef Guro Winsvold.

Larvik kommune har registrert 14 nye smittetilfeller søndag morgen og er nå oppe i 108 smittede personer. 970 nærkontakter er i ventekarantene.

Kommunen har på kort varsel innført tiltaksnivå 5b. Det innebærer blant annet full skjenkestopp, og går hardt utover utelivsbransjen i de to sommerbyene.

Klandrer ikke reisefølget

– Man kan ikke klandre reisefølget, for de gjorde bare som de fikk beskjed om og dro hjem til Larvik. Men konsekvensene av disse utbruddene er store for oss, sier Luis Miguel Garcia, som jobber på Tordenskiold.

TRENGER SOMMEREN: – Stavern KAN bare ikke være nedstengt om sommeren, så vi håper dette ikke varer lenger enn to uker. Vi gleder oss til karaoke og musikkbingo og annet gøy, sier Luis Miguel Garcia.

– Per dags dato har det ikke vært noe smitteutbrudd i utelivsbransjen, så vi synes det er rart å rette tiltakene mot oss. Vi har gjort alt av smittevern som kreves, vi har Antibac på hvert hjørne, teller meter og sier fra når noen er for nær hverandre. Det skinner litt gjennom at de fra formannskapet ikke har vært her og sett hva vi har gjort, sier han.

– Nå blir festen ute isteden, uten noen kontroll. Så dette har motsatt effekt, sier kollega Karin Dogra.

– I tillegg skjedde det veldig brått, rett før en pinsehelg som vi har planlagt og handlet inn for. Jeg forstår ikke hvorfor det hastet så innmari. Kunne de ikke i hvert fall gitt oss helgen?

Hun beskriver Tordenskiold som en institusjon i Stavern.

– Det er lokalbefolkningens samlingssted, nesten som et grendehus. Samfunnsfunksjonen til en lokal pub er viktig, så dette påvirker folks hverdagsliv i stor grad, sier pubsjefen, som har måttet stenge tre ganger dette året.

– Først var det tre måneder, så var det syv uker. Da måtte vi helle ut 750 liter øl fra tanken. Nå holder vi pusten for at det bare er to uker. Samtidig vet vi at vi har hatt det bra sammenlignet med Oslo.

les også Høyre-topp i Oslo til Ap-Raymond: - Fredag må du åpne byen og gi folk utepils

Stamgjest

Frank Arne Berg er en av stamgjestene på Tordenskiold.

– Jeg pleier å være der hver dag. Tar noen øl i helgen og kaffe i hverdagene. Der spiller jeg sjakk og møter folk, og jeg synes det er helt feil at de må stenge fordi det er smitteutbrudd et helt annet sted, sier Berg.

STAMKUNDE: – Nå drar folk til Porsgrunn eller Sandefjord isteden, eller blir smittet i polkø. Det blir for dumt, sier Frank Arne Jensen.

I dag tar han kaffen på naborestauranten Det gule galleriet, som har matservering og fortsatt holder dørene åpne.

– Det er verst for dem som driver ren pub, men jeg undrer meg over regelverket når jeg ser hvor hardt dette rammer akkurat vår bransje, sier Caroline Louise Titlestad, som driver stedet.

Det er svært stille i kafeen denne lørdagen. I tillegg til skjenkestoppen, tror Titlestad mange er redde på grunn av det høye smittetrykket i kommunen.

TO HELGER: – Det er sommersesongen vi lever av her i Stavern, og nå går vi glipp av to viktige helger, sier Caroline Louise Titlestad på Det gule galleriet

– Den økonomiske belastningen av dette blir veldig stor. Jeg har faktisk måttet øke bemanningen under pandemien, på grunn av servering ved bordene og økt renhold, samtidig som inntektene går ned.

Hun mener festing vil foregå uansett. I skogen, på stranden, i private hjem.

– Det hadde vært mer oversiktlig for politiet hvis de kunne brukt ressursene sine på noen få serveringssteder, mener hun

GLEDET SEG: - I Larvik har vi hatt det ganske fint hittil i pandemien, med lite smitte og god kontroll, sier Lilly Skow Røed, som driver restauranten Pakkhuset i Larvik.

– Nå som sommersesongen nærmet seg gledet vi oss skikkelig til å si velkommen til sol og sommer og vaksiner, men så kommer altså dette isteden, sier Lilly Skow Røed.

Hun driver to restauranter i Larvik. Grand er nå helt stengt, mens Pakkhuset, som ligger i byens indre havn, er åpen med minimumsbemanning. Kun noen få gjester har tatt turen til den store restauranten i sjøkanten denne lørdag formiddagen.

– Det var stor frustrasjon da nyheten om skjenkestopp kom. Vi forstår selvfølgelig bakgrunnen, men føler oss gode på smittevern og har vist at vi klarer å unngå trengsel. Beslutningen kom brått på oss og vi skulle ønsket oss et hint i forkant, sier Røed.

TOMT: Det er ingen kamp om plassene på uteserveringen på Pakkhuset lørdag.

Hun forteller at kanselleringene kom inn med en gang det ble kjent at de ikke kunne servere alkohol.

– Flere sa rett ut at da dro de heller til Sandefjord eller en annen nabokommune. Det er jo fullt forståelig. Folk er vant til å farte mellom de ulike byene, og forstår ikke hvorfor reglene skal være så ulike, sier hun.

– Vi får virkelig håpe at denne vonde perioden er raskt over, for nå gleder vi oss til å ønske alle velkommen til solkysten igjen, sier Røed

Flaks og uflaks

– Den situasjonen vi er i nå minner om at man ikke kan ta noe for gitt i en pandemi, sier Larvik-ordfører Erik Bringedal (H).

– For halvannen måned siden var vi stolte av å være den kommunen med tredje lavest smittetall, og nå er vi plutselig i motsatt ende. Dette handler ikke bare om dyktighet, men også om flaks og uflaks, innser ordføreren.

VONDT: – Å innføre disse strenge tiltakene på vei inn i sommersesongen, er den vondeste beslutningen jeg har tatt i løpet av disse 15 månedene, sier ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H).

Han legger ikke skjul på frustrasjonen over at et reisefølge bosatt i kommunen fikk slippe ut av karantenehotell på Gardermoen før tiden.

– Utbruddet vi har i Larvik dreier seg ikke bare om denne ene klyngen, men det er klart at de ikke burde blitt sendt hjem før tiden. Slike unntak bør unngås fremover, mener han.

Larvik hadde enda strengere tiltak i mars (tiltaksnivå 5a), på grunn av høy smitte i andre deler av regionen.

– Mobiliteten her går på kryss og tvers av kommunegrensene, og tanken var at hvis vi er tøffe nå, kan vi heller slappe av når det nærmer seg sommer, men slik gikk det altså ikke.

– Hva sier du til dem som reiser til restaurant i Sandefjord nå?

– Jeg anbefaler dem ikke å gjøre det. Hele hensikten er å få ned mobiliteten. All erfaring i løpet av disse 15 månedene, tyder på at hvis folk holder seg mer hjemme, så går smitten ned.

– Utelivsbransjen synes skjenkestoppen er urettferdig?

– Det forstår jeg. Det er urettferdig, for vi tviler ikke på at de følger reglene og passer på, men så skal folk også resie dit, og de skal hjem igjen. Da øker mobiliteten.

KUN VANN: Ordfører Erik Bringedal skal ta seg et glass vann på Pakkhuset etter lørdagens treningsøkt.

– Hvordan er stemningen i Larvik nå?

– Hm, vi har to ting som gjør at frustrasjonsnivået virker større enn før. Det ene er at smitten øker. Det kommer vi til å slå tilbake nå. Men vi er også blant kommunene som mister 35 prosent av vaksinene våre fra uke 23, og det er ikke så lett å takle. Jeg må innrømme at det som ordfører er vanskelig å skulle motivere til økt innsats når slike beskjeder kommer, sier Bringedal.

Han mener det er uheldig at slike beslutninger tas på bakgrunn av tall fra mange uker tilbake i tid.

– Kommunene rundt oss beholder vaksinene sine eller får til og med flere, mens vi ligger i midten og mister våre. Det blir helt håpløst når vi ligger så tett ved hverandre, sier ordføreren.

Etter planen skal han selv få sin vaksinedose nummer to i nettopp uke 23. Dermed vet han ennå ikke om han rekker å bli fullvaksinert før sommerferien.