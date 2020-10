BER OM FRIFINNELSE: Medforsvarer Bernt Heiberg ber fredag om at Laila Anita Bertheussen frifinnes fullt ut. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Bertheussens forsvarere ber om full frifinnelse

Laila Anita Bertheussens forsvarere mener det ikke er grunnlag for å dømme henne etter påtalemyndighetens tiltale og la fredag ned påstand om full frifinnelse.

Påtalemyndigheten la torsdag ned påstand om at Bertheussen skal dømmes til to års fengsel.

Men fredag la advokat Bernt Heiberg ned forsvarernes påstand om frifinnelse.

Forsvarerne kritiserte påtalemyndighetens etterforskning og mener at flere av forholdene ikke dreier seg om straffbare trusler, ei heller at de er rettet mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

Heiberg gikk ekstremt grundig til verks og drøftet alle mulige, og en del helt utenkelige sider ved saken, samt at han angrep påtalemyndigheten for å ville bruke straffesaken mot Bertheussen som en brekkstang for å øke det generelle straffenivået rundt straffelovens paragraf 115, angrep på demokratiet.

Dette er paragraf 115 Dette er paragrafen påtalemyndigheten skal brukes i denne saken: Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Vis mer

– Gitt at retten likevel skulle finne henne skyldig på alle punktene i tiltalen, er en straff på ni måneders fengsel mer passende. To år er altfor, altfor strengt, sa Heiberg.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle forhold i tiltalen og mener noen andre må stå bak de åtte handlingene PST hevder hun skal ha utført.

