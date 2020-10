FRA FIRST HOUSE TIL REGJERINGEN: Anne Solsvik (V) er ny statssekretær for Guri Melby, og kommer direkte fra jobben som rådgiver og partner i PR-byrået First House. Foto: Terje Bringedal

Slik fikset Venstre-toppen ministermøter for First House-kunder

Statssekretær Anne Solsvik (V) vil ikke svare på om hun har hatt et spesielt ansvar for kunder som ville påvirke Venstre i regjering.

Minst 15 av 23 kunder har bedt om møter, tatt opp saker eller kommet med innspill til Venstres fire departementer.

Det viser VGs gjennomgang av den nye statssekretæren Anne Solsvik (V) sin kundeliste i First House.

Mens hun jobbet i PR-byrået, tok Solsvik flere ganger direkte kontakt med folk i Venstres regjeringsapparat.

Blant dem er næringsminister Iselin Nybø, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Audun Rødningsby, statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK).

Fikset Hurtigruten-møte halv ti

I mai skrev iTromsø om hvordan Solsvik fikk ordnet Hurtigruten et møte med Næringsdepartementet på seks minutter.

Nå kan VG vise hvordan én SMS fra Solsvik skaffet Hurtigruten et møte med næringsministeren klokken halv ti på kvelden.

Nybø avviser at det var enklere for Solsvik å få i stand et møte en sen onsdagskveld, enn det var for andre.

– Vi var på et tidspunkt der det var stor fortvilelse og stor usikkerhet i næringslivet. Dette er en stor bedrift, som hadde fått møte eller telefonsamtale med meg helt uavhengig av hvem som tok kontakt. Jeg har også hatt flere andre samtaler med Hurtigruten enn denne, sier hun til VG.

Solsvik ble leid inn av Hurtigruten i februar, før selskapet ble rammet av coronakrisen, og hadde selskapet som kunde helt til hun sluttet i First House.

– Møtehenvendelser vurderes vanligvis i departementet, som gir sin faglige vurdering, før politisk ledelse avgjør om det blir et møte. Skjedde det denne gangen?

– Det er flere måter å få et møte. Nå var ikke dette et møte, men en telefonsamtale.

I løpet av 2020 ble det holdt minst tre telefonmøter mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Hurtigruten der Solsvik enten deltok eller var initiativtager.

– På det tidspunktet hadde jeg møter og telefonsamtaler med alle slags bedrifter til alle døgnets tider. Noen av dem kom i stand gjennom at de sendte en e-post til departementet, noen ved at de sendte e-post eller SMS direkte til meg og noen ved at andre formidlet kontakten, sier Nybø.

Anne Solsvik 39 år gammel og kommer fra Arendal i Aust-Agder.

Var leder i Unge Venstre fra 2007 til 2010

Har lang erfaring fra Venstre, blant annet som personlig rådgiver for tidligere partileder Trine Skei Grande.

I 2015 gikk hun til PR-byrået First House, og i mai 2019 ble hun partner i selskapet.

5. oktober ble hun utnevnt til statssekretær for Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby.

Til VG sier Solsvik at «mitt engasjement i Venstre i tiden etter at Venstre ble en del av regjeringen har bestått av det samme som da jeg sluttet å jobbe i Venstre: ordstyring på fylkesårsmøter og landsmøter, og foredrag og partiarbeid på forespørsel fra Oslo Venstre og Venstre, slik som evalueringen av valgkampen 2019 som DN har omtalt». Vis mer

Flere av Solsviks kunder var jevnlig i kontakt med Næringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Nybø og Rotevatn sier begge til VG at de ikke var klar over at Solsvik hadde disse bedriftene som kunder.

– Det er en del av disse selskapene jeg har hatt ulike møter med, for dette er store selskaper i Norge. Men jeg har ikke hatt noe kontakt med Anne Solsvik eller First House i den forbindelse, og hvor vidt hun har bistått med det, vet jeg ikke noe om, sier Rotevatn.

Solsvik ba 11. mars 2019 om et møte mellom daværende statssekretær Rotevatn og vinddrager-bedriften Makani, og skrev at hun tok kontakt fordi selskapet ikke har ansatte i Norge.

Tre dager senere ba Jan Grønbech i Google Norge om et møte mellom bedriften og daværende Frp-statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet, og oppga samme årsak til at han tok kontakt på vegne av Makani.

– Er det lettere å si ja til møter eller forespørsler hvis det er noen du kjenner som tar kontakt?

– Jeg kan bare svare for meg selv, men jeg vil svare nei på det. Jeg takker ja til møter hvis det er relevant for prosesser vi har i departementet, kan belyse en sak eller det er nyttig informasjon å få, sier Rotevatn til VG.

FIKK E-POST AV SOLSVIK: Både klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og hans politiske rådgiver Even Aronsen (t.v.) ble kontaktet av Anne Solsvik da hun jobbet i First House. Foto: Frode Hansen

Vil ikke svare på spørsmål

VG har stilt Anne Solsvik en rekke spørsmål om hennes kundeforhold og kontakt med Venstres departementer (se nederst i saken).

Hun har avvist å svare på disse spørsmålene, og henviser til First House.

– Anne Solsvik var partner og hadde særlig ansvar for miljø og klimapolitikk i First House, og var naturlig ressurs for kunder og problemstillinger knyttet til miljøspørsmål. Kundelisten hennes har vi offentliggjort. Innholdet i rådgivningen er ikke offentlig, skriver Per Høiby, administrerende direktør i First House, i en e-post til VG.

De fleste av kundene har selv tatt kontakt med departementene, men VG har fått innsyn i flere forespørsler fra Solsvik til Venstre-politikere:

Måtte ha offentlig kundeliste

Venstre-leder Guri Melby forteller at hun tok kontakt med Solsvik mandagen etter partiets landsmøte, altså 28. september.

– Jobbet Solsvik med kunder for First House etter at du hadde spurt?

– Nei. Jeg har fått bekreftet at hun i hvert fall ikke har jobbet med noen kundeforhold som har relevans for regjeringen. Hun tok ut feriedager og ordnet opp i interne ting, og det var det.

– Ville du hentet Anne Solsvik hvis ikke First House ville offentliggjøre kundelisten hennes?

– Nei, det er en viktig forutsetning at de kunne gjøre det.

Disse kundene har tatt kontakt med Venstre-departementer: REG International Trading & Commodities B.V.

Norsk Gjenvinning Norge AS

Harald A Møller AS

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Oslo-Stockholm 2.55

Avfall Norge

Kronos Titan AS

Norsk Fjernvarme

Fortum

NELFO

KLP gjensidig forsikringsselskap

Bauer Media AS

Hurtigruten

Rema 1000 Norge AS

Den norske veterinærforening Vis mer

– Har du inntrykk av at Anne Solsvik har hatt et spesielt ansvar for kunder som har ønsket å påvirke Venstres departementer?

– Nei, det har jeg ikke inntrykk av, men det må nesten First House må svare på.

Hun henviser også til First House på spørsmål om kundelisten er «Venstre-tung».

– Hva slags vurdering First House gjør når de fordeler kunder og departementer og sånt, det får nesten de svare på. Det er ikke jeg inne i. Det som er viktig for meg er om jeg stoler på hvor Anne Solsvik har lojaliteten sin etter at hun ble ansatt av meg, og jeg er veldig trygg på at hun har lojaliteten sin hos Venstre og regjeringen, og ikke hos noen kunder.

MED SJEFEN: Anne Solsvik er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Her med Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby og politisk rådgiver Thomas Lien. Foto: Terje Bringedal

– Var du klar over hvem alle kundene hennes var før du ansatte henne?

– Jeg hadde ikke gått gjennom en fullstendig liste, men jeg hadde snakket med Anne om hva som eventuelt kunne bli problematisk, krevende eller folk kunne stille spørsmål med. Det hadde vi en grundig samtale om.

– Hva var det da?

– Nei, det tror jeg ikke at jeg skal gå inn på detaljer om, men hun nevnte noen eksempler på kunder som hun tenkte at det var lurt at jeg var klar over.

– Hurtigruten, for eksempel?

– Det var ganske offentlig kjent fra før. Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men vi hadde en samtale om det.

Dette har VG undersøkt: First House har kun oppgitt Anne Solsviks kunder de siste 18 månedene, altså tilbake til april 2019. Hverken PR-byrået eller Solsvik har ville gå i detalj på når hvert enkelt kundeforhold startet.

VG har derfor gått gjennom kommunikasjon mellom kundene og Venstres departementer tilbake til januar 2018, da partiet gikk inn i regjering.

Venstre fikk først næringsministerposten i januar 2020, så VG har derfor kun sett på kommunikasjon mellom kundene og Nærings- og fiskeridepartementet etter 24. januar 2020.

I tillegg har VG sett på kommunikasjon mellom Anne Solsvik og Venstres øvrige folk i regjeringsapparatet, nemlig statssekretær Audun Rødningsby ved Statsministerens kontor og statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet. Vis mer

– Anne har full frihet

Melby er åpen for at Solsvik vender tilbake til PR-bransjen.

– Har du en forventning til at hun skal fortsette å være i Venstre over lengre tid?

– Det håper jeg og tror jeg, men det er ikke sånn at den jobben innebærer en langvarig forpliktelse.

– Ville du blitt skuffet hvis det ble regjeringsskifte i 2021, og hun gikk tilbake til First House?

– Hvis den jobben hun har nå ikke eksisterer lenger, så tenker jeg at Anne har full frihet til å gjøre det hun vil selv.

– Men hvis hun da går tilbake, så har hun med seg enda mer erfaring fra Venstre?

– Jeg tenker at det får være opp til Anne hvordan hun vil bruke den kompetansen hun tilegner seg ved å jobbe i regjeringsapparatet. Om hun har lyst til å gå tilbake eller prøve noe annet, får være hennes valg.

les også Generasjon First House

Dette er spørsmålene Anne Solsvik ikke vil svare på:

Hva slags oppgaver hadde du i First House? Hvem i Venstre har du tatt kontakt med på vegne av kunder? Minst 15 av kundene på listen har vært i kontakt med Venstre-departementer. Har du hatt et spesielt ansvar for kunder som ville påvirke Venstre i regjering? På First Houses nettsider var det oppført at du jobbet med «myndighetskontakt, politisk analyse og omstilling i lys av nye klimakrav». Har du jobbet opp mot noen andre partier enn Venstre i regjeringen de siste årene? Jobbet du med Hurtigruten før Iselin Nybø ble næringsminister? Jobbet du med kundene i KLD før Ola Elvestuen ble klima- og miljøminister? Da du sendte SMS til Iselin Nybø en onsdag ettermiddag (vedlagt), sørget hun for å få til et møte med Hurtigruten sent samme kveld. Tror du at noen av kollegene dine kunne fikset et møte like raskt? Var det en fordel for deg da du var i Hurtigruten at Venstre har NFD? Var det en fordel at du kjenner statsrådene, statssekretærene og de politiske rådgiverne? Pleier du å ta kontakt selv eller anbefaler du kundene å ta kontakt? 26. januar 2018 sender du en e-post til Marit Vea der du ber om et møte med Ola Elvestuen. Hvorfor det? 11. mars 2019 tar du kontakt med Sveinung Rotevatn angående et møte med Google X-selskapet Makani. Var de en kunde da? Har du jobbet med hvordan kundene skal ta kontakt med regjeringen, hvem de skal ta kontakt med og hva de bør jobbe med opp mot regjeringen? På First Academy 2020 kunne deltagerne blant annet lære hvordan de kan «bli sett, hørt og forstått av dem som påvirker rammebetingelsene til bedriften og bransjen de jobber i?». Hvem er det? Når tok Guri Melby først kontakt med deg for å sjekke om du var interessert i et Venstre-comeback?

VG har også spurt Solsvik om når hun fikk ansvar for en rekke kunder, og hva hun jobbet med for dem. I tillegg har vi spurt om hvem Solsvik tok kontakt på vegne av i SMS-ene til statssekretær Audun Rødningsby ved SMK.

Publisert: 19.10.20 kl. 14:28

