Kommuneoverlege etter utbruddet i Hammerfest: − Mange har nok tenkt at Finnmark er trygt

Finnmark har så langt sluppet billig unna. Kommuneoverlegen i Vadsø mener utbruddet viser at ingen er trygge fra coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Hammerfest sykehus har gått i rød beredskap etter at fire pasienter og 14 ansatte er bekreftet smittet.

Finnmark, som var et eget fylke før sammenslåingen med Troms, har så langt i pandemien vært skånet for store uoversiktlige smitteutbrudd. Nå er situasjonen en annen.

I fylkets administrasjonssenter, Vadsø kommune, følger kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi nøye med - til tross for at det tar i underkant av én time å fly til Hammerfest.

– Det er ekstremt viktig å være oppmerksom og ekstra nøye med smittevern nå, nettopp fordi vi ligger langt fra sykehus og nå er inne i en periode av året hvor det kommer mer vær, sier hun til VG.

– Tiltakstrøtthet oppstår når man har stått i en pandemi så lenge. Når det da oppstår et utbrudd i relativ nærhet til oss er det veldig viktig at vi minner hverandre på smittevernreglene.

168 personer i karantene

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss opplyser på en pressekonferanse tirsdag formiddag at totalt 20 personer i Hammerfest kommune har testet positivt for covid-19.

Av disse 20 er det én som er innlagt på sykehuset som følge av smitte.

Totalt 168 av kommunens rundt 10.000 innbyggere er satt i karantene. To tredeler av dem som er i karantene tilhører Finnmarkssykehuset, mens resten er øvrige nærkontakter i kommunen.

– Alle nærkontakter kontaktes og testes. Hver gang vi får nye tilfeller med bekreftet smitte må man kontakte nye nærkontakter, sier ordføreren.

Finnmarkssykehuset har som følge av utbruddet iverksatt massetesting av ansatte på berørte avdelinger.

– I går testet vi 140 personer, så det er klart vi venter på mange svar. De som testes i denne gruppen er asymptomatiske helsearbeidere; de har ikke symptomer, er ikke identifisert som nærkontakter, men sykehuset har besluttet å teste sine ansatte, sier Sivertsen Næss.

– Fortsatt uoppdaget smitte

Kommuneoverlegen forstår at 18 smittetilfeller fra et «Oslo-perspektiv» ikke nødvendigvis fremstår som et utbrudd. Men med i underkant av 80.000 innbyggere fordelt på kommunene i Finnmark er andelen smittede urovekkende.

– Innleggelsesprosenten er vanligvis ikke på nesten 25 prosent, understreker hun og fortsetter:

– Jeg tenker at det fortsatt er uoppdaget smitte. Det tar tid å få oversikt over et utbrudd, men jeg har stor tiltro til at Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset vil klare å få kontroll på situasjonen.

Til avisen iFinnmark sier kommuneoverlegen at man ikke lenger kan tenke at Finnmark er «safe». Overfor VG utdyper hun:

– Det er nok mange som har tenkt at Finnmark er trygt, at vi ikke har smitte i Finnmark – men det har vi. Folk flest vil jo ikke ende opp med å bli smittet, men det er økt risiko for smitte, særlig ved sammenkomster, arrangementer, fester og møter. Og særlig når alkohol inntas krymper meteren.

Larsen Mehmi peker på at Vadsø i liten grad sogner til Hammerfest sykehus. Innbyggere i kommunen sendes primært til Kirkenes sykehus, med unntak av barn og enkelte fødende.

TROR SMITTEN VIL FORTSETTE Å ØKE: Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø kommune. Foto: Privat

Pasientene kan ha blitt smittet ved sykehuset

Mandag kveld sa kommunikasjonssjef Erik Palm i Finnmarkssykehuset at de ikke med sikkerhet kan si om pasientene er smittet ved sykehuset. De kan heller ikke utelukke det.

Tre av de fire smittede pasientene var innlagt på sykehuset da de ble testet og fikk beskjed om at de var smittet. Den fjerde ble mandag innlagt med påvist covid-19.

FHI bistår Hammerfest sykehus med smittesporingen.

Publisert: 20.10.20 kl. 10:00 Oppdatert: 20.10.20 kl. 10:18

