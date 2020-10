SLUTTER: Bent Martini har vært permittert fra stillingen som driftsdirektør i Hurtigruten. Nå slutter han i stillingen. Foto: Hurtigruten

Bent Martini ferdig i Hurtigruten

Bent Martini går av som driftsdirektør i Hurtigruten.

Det opplyser Hurtigruten til VG. Bent Martini var direktør i Hurtigruten.

Det var Nordlys som først meldte om saken.

– COO Bent Martini og Hurtigruten er enige om at Martini skal fratre sin stilling som COO og administrerende direktør og styreleder for Hurtigruten Cruise AS med permanent virkning fra og med 9. oktober 2020, og at hans arbeidsforhold opphører 6. november 2020, skriver Hurtigruten i en epost til VG.

SMITTE: Totalt 71 personer i besetningen og passasjerer har fått påvist coronasmitte etter to seilaser med MS «Roald Amundsen» i juli. Foto: Terje Pedersen

Driftsdirektør i Hurtigruten Bent Martini, som selv var om bord MS «Roald Amundsen», gikk midlertidig ut av Hurtigrutens ledelse mens selskapet ble gransket. Martini var i permisjon med lønn fram til oktober.

Totalt 71 personer i besetningen og passasjerer har fått påvist coronasmitte etter to seilaser med MS «Roald Amundsen». Hurtigruten har tidligere fått kritikk for at de ikke varslet passasjerene før to dager etter at de fikk vite om smitten om bord.

I en uttalelse via presseavdelingen i Hurtigruten sier Martini han er klar for å gå videre:

– Jeg er glad for at granskingsrapporten har fokus på læring. Hurtigruten Cruise AS står nå foran et viktig arbeid med å ta tak i utfordringene identifisert i granskningsrapporten og revisjonen fra Sjøfartsdirektoratet, skriver Martini i en epost til VG, og legger til:

– Jeg ønsker nå å benytte min kompetanse og neste fase i karrieren utenfor Hurtigruten.

ØNSKER HAM LYKKE TIL: Jeg ønsker Bent lykke til videre med nye utfordringer, skriver konsernsjef Daniel Skjeldam i en epost til VG. Foto: Gabriel Skalevik

Administrerende direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier han ønsker Martini lykke til med nye utfordringer:

– Granskingsrapporten er tydelig på at det ikke er én person eller én hendelse som var alene årsaken til at ting gikk galt rundt utbruddet på MS Roald Amundsen. Vi har en sterk organisasjon som nå jobber med funnene og anbefalingene. Jeg ønsker Bent lykke til videre med nye utfordringer.

Asta Lassesen har vært konstituert driftsdirektør mens Martini var i permisjon.

Dette kom frem i Hurtigrutens granskingsrapport som ble lagt frem 18. september:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring.

Karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19-testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

– Utbruddet på MS Roald Amundsen skyldtes ikke én enkelthendelse eller en enkeltpersons handlinger. Situasjonen oppsto som følge av en serie av hendelser og handlinger, sa granskingslederen Jan Fougner.

Rapport avdekket konflikt

VG har tidligere skrevet om at Hurtigruten ikke ønsket å bli omtalt i pressemeldingen Hadsel kommune skulle sende ut om et smittetilfelle.

I rapporten kommenteres dialogen mellom topplederne som skal ha funnet sted bak kulissene.

Den 28. juli, fire dager etter første seilas med MS «Roald Amundsen» var ferdig, ble en av passasjerene bekreftet smittet. Personen var bosatt i Hadsel kommune, og det ble iverksatt smittesporing. Smittevernlegen i kommunen ville varsle passasjerene.

Martini har forklart at han ble instruert av konsernsjef Daniel Skjeldam om å unngå at Hurtigruten ble nevnt i omtalen av smittetilfellet, står det.

Videre står det i rapporten at Skjeldam har forklart at slik instruering ikke fant sted, og at han var opptatt av hvilken dokumentasjon kommunen hadde for å omtale Hurtigruten «all den tid det ble opplyst at FHI og involverte personer i Hurtigruten mente at smitten ikke hadde skjedd om bord.»

Da styret la frem rapporten i september, var de tydelige på at de hadde full tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam:

– Vi tror at Daniel Skjeldam, med sine andre i toppledelsen, med de ansatte, og med fagforeningen vil gjøre et bra arbeid fremover, sa styreleder Trygve Hegnar.

