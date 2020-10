Ber om to års fengsel for Bertheussen: − Et intenst forsett

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen skal ha en ubetinget fengselsstraff.

Statsadvokat Frederik G. Ranke la torsdag formiddag ned en påstand om at tiltalte Laila Bertheussen skal dømmes til to års fengsel.

De mener hun skal straffes for trusler, angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsloven.

– Tiltalte har hatt et intenst forsett og hun har planlagt godt, sa Ranke i sin prosedyre i rettssal 250.

– Men denne saken er først og fremst en alvorlig straffesak. Vi taler om en bestemmelse som skal bidra til at våre politikere kan føle seg trygge på at de kan utøve jobben sin i trygghet. Den skal også sikre at politikere ikke blir så avsondret fra folk flest. En bestemmelse som skal beskytte demokratiet, rett og slett, fortsatte han.

VESKE-STUNT: Tiltalte Laila Bertheussen hadde med seg dette tilsynelatende selvproduserte tøynettet i tingretten torsdag. Hun har tidligere hatt med seg flere andre nett med tydelig henvisning til straffesaken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Påstanden fra Ranke kommer etter at medaktor, statsadvokat Marit Formo, onsdag konkluderte med at det ikke kunne være tvil om at det var Bertheussen som sto bak samtlige av handlingene i tiltalen om trusler mot myndighetspersoner og skadeverk.

Påtalemyndigheten mener straffen kunne vært høyere.

– Vi kunne nok gått mye lengre, men synes det er viktig å være konservative, sa Ranke.

– Grenser til psykisk vold

Når det gjelder Tor Mikkel Waras rolle som fornærmet i saken, mener Ranke at hans forklaring i retten ikke kan tillegges særlig vekt. Han mener retten må ta utgangspunkt i det Wara sa til politiet før samboeren ble pågrepet.

Ranke mener også at det ikke skal ha betydning at Wara påstår at samboeren er uskyldig.

– Dette grenser til psykisk vold i nære relasjoner. Det er forståelig fra Waras perspektiv at han mener tiltalt ikke er skyldig. I familievoldssaker tas det ikke hensyn til fornærmede som ber om at en ektefelle som utøver vold, ikke dømmes. Det ville ikke ta seg ut om vi tilla slike vurderinger vekt i denne saken, sier Ranke i retten.

AKTOR: Statsadvokat Frederik G. Ranke fra Det nasjonal statsadvokatembetet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Berthussen har i retten forklart at hun ble svært opprørt etter at hennes og Waras bolig ble filmet og vist frem under teaterstykket «Ways of Seeing».

Ranke mente reaksjonene kunne vært forståelig om Bertheussen hadde stanset etter den første hendelsen, som var et hærverk på husveggen der det blant annet ble skrevet «RASISIT».

– Men hun fortsetter og fortsetter med stadig flere planlagte hendelser. Hennes eskalering tilsier at hennes sinne mot forestillingen ikke kan tillegges vekt, sa han i retten.

– Har kostet samfunnet millioner

Påtalemyndigheten kommer ikke til å påstå høye saksomkostninger og påstår ikke erstatning.

– Det er ingen tvil om at saken har kostet samfunnet millioner av kroner, men tiltalte har en svært begrenset inntekt og ikke noen formue. Hvis retten hadde satt høye saksomkostninger, ville det vært en pølse i slaktetiden sammenlignet med hva det egentlig hadde kostet, og det ville gått ut over fornærmede Wara, som har nok belastning, påpeker Ranke.

Påtalemyndigheten mener det er er riktig at straffen gjøres ubetinget.

– Rettspraksis er at det skal reageres med ubetinget straff i disse sakene. Straff er betinget i saker i saker der rus og psykiatri er langt mer sentralt. Jeg mener vi ikke har den problemstilling her. Tiltalte fremstår som er relativt ressurssterk person, hun er intelligent og opplyst, sier Ranke før han legger til:

– Og kreativ.

Forsvarerne Bernt Heiberg og John Christian Elden starter på sin prosedyre i ettermiddag. Den omfattende rettssaken avsluttes i morgen, fredag.

Publisert: 22.10.20 kl. 12:10

