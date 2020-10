forrige





fullskjerm neste STENGT TIL TIRSDAG: Utestedet Barmuda i Trondheim er stengt etter at to gjester har testet positivt.

Nytt utested stengt i Trondheim

Utestedet Barmuda i Trondheim er stengt etter at to gjester har testet positivt på coronaviruset. Alle som var på utestedet søndag kveld må i karantene.

Det ble denne uken kjent at Lille London i Trondheim ble stengt på grunn av et coronautbrudd. Nå er et nytt utested stengt.

– Et nytt utested har måttet stenge fordi at ansatte er satt i karantene fordi gjester har vært smittet, sier kommuneoverlege Tove Røstad i Trondheim kommune.

Det er utestedet Bermuda som er stengt, etter at to personer som har vært på utestedet søndag den 11.10 har fått påvist coronasmitte, skriver kommunen i en pressemelding.

Foto: Line Fausko, VG

Har ikke fullstendig oversikt

Eier av Barmuda, Jan-Tore Flatvad, sier at alle som var på utestedet etter klokken 18.00 søndag må i karantene og testes.

– Vi går hardt til verks, fordi det er mistanke om at spredningen er kraftigere enn vanlig, og at viruset er mer smittsomt, sier Flatvad.

Han sier at de ikke har fullstendig oversikt over alle gjestene som var på utestedet i tidsrommet.

– Vi har ikke hatt fullstendig registrering ned på hver enkelt gjest, men registrert ved bord-booking. Og det har vært noe utskiftning, sier han, og legger til at det ikke har vært pålegg om registrering av gjester i Trondheim.

– Vi går nå over til et nytt system, der gjestene blir registrert med telefonnummer.

Utestedet holder stengt til tirsdag. Alle ansatte har blitt testet fredag, og vil bli testet på nytt på mandag.

Smitteverntjenesten er koblet inn i arbeidet og er i gang med smittesporingen, skriver kommunen.

De ber gjester som har vært på Bermuda den aktuelle søndagen og i etterkant fått symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, om å ta kontakt med Smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oppfordrer til å droppe hjemmefester

Trondheim kommune skjerper nå kravene til utelivsbransjen, ved at de nå må ha bord hvor det er mulig å holde én meters avstand. I tillegg blir det et påbud om å registrere gjester.

– Det er urovekkende og trist, det som nå skjer. At to utesteder nå stenges ned og at 1000 er i karantene, sier Morten Volden i Trondheim kommune.

Om nachspiel og hjemmefester i kommunen denne helgen, har kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim en tydelig oppfordring:

– Dropp det, sier han.

Publisert: 16.10.20 kl. 17:11

