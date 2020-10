NEDSNØDD: Hansens Toyota Auris var knapt nok synlig etter snøværet på Grotli. Foto: Bjørn Hansen

Nå kommer snøen i sør og øst: Advarer om vanskelige kjøreforhold

Det hadde vært bart et halvt døgn tidligere – natt til søndag måtte Bjørn Hansen (54) evakuere bilen. Nå kommer sesongens første snøfall også i lavereliggende strøk.

Nå nettopp

– Du må være bilkjenner for å se hva slags bil det er snakk om, sier Bjørn Hansen om bildet han tok rundt firetiden natt til søndag, da han skjønte at det kanskje var best å flytte bilen, før de ble snødd inn på en hytte på Grotli i Skjåk.

All den snøen kom i løpet av et halvt døgn, forklarer han. Klokken 14 på lørdag hadde det vært helt bart.

Kjørte seg fast

En av de andre i turfølget hadde kikket ut av vinduet i nattetimene, og sett hvor mye snø som hadde falt. Da bestemte de seg for å flytte bilene til et bart sted – en ferd som ikke ble helt uten utfordringer.

– Snøen pakket seg under bilen, og vi kjørte oss flere ganger fast på flatmark, forteller Hansen.

– Det føles så klart voldsomt når det står på, men i ettertid tenker jeg ikke på det som en særlig dramatisk opplevelse, oppsummerer han.

PROVISORISK BRØYTEBIL: Toyotaen måtte for egen maskin brøyte seg vei gjennom snøen. Slik så det ut etterpå. Foto: Bjørn Hansen

Første snø for sesongen

Natt til tirsdag kommer årets første snøfall i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Det gjør at Meteorologisk institutt advarer mot vanskelige kjøreforhold.

Et nedbørsområde beveger seg nemlig nordover, og har allerede mandag kveld truffet Sørlandet. I løpet av natten vil nedbøren komme til Østlandet, og det kan ifølge meteorologen komme mellom 15 og 25 centimeter snø enkelte steder.

– Har man ikke allerede skiftet til vinterdekk, er det absolutt på tide, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved instituttet.

Bjørn Hansen kom søndag tilbake til Lillehammer, fra hytta i Skjåk. Når VG snakker med han mandag kveld, forbereder han seg på det neste snøfallet.

– Vi setter vinterdekk på bil nummer tre akkurat nå, så her går det på samlebånd, forteller Hansen.

– Skal man kjøre bil i morgen tidlig, anbefaler vi at man skor bilen etter forholdene, og beregner ekstra reisetid. Vi vet av erfaring at sesongens første snøfall gjerne byr på noen forsinkelser, sier meteorolog Haga mandag kveld.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut et gult farevarsel. Varsler i denne kategorien sendes blant annet ut når «det er sannsynlig med forsinkelser i trafikken».

Farevarselet gjelder for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark

Også områder lenger vest vil få noe nedbør. Meteorolog Per Egil Haga påpeker at det i kystnære strøk sannsynligvis vil komme i form av regn.

Utover dagen tirsdag, blir været mildere igjen, og snøfallet vil fra kvelden av begrense seg til høyereliggende strøk.

– Fra natt til tirsdag ventes sludd og snø, og nedbør som regn i kystnære områder, skriver de i varselet.

Publisert: 19.10.20 kl. 20:52

Les også