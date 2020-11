MANGE BESØK: Etter at det ble åpnet for besøk på sykehjemmene igjen, har det vært opptil 20.000 besøkende på institusjonene i Oslo, påpeker kommunen. Foto: Jørgen Braastad

Over 100 brudd på besøksregler på sykehjem i Oslo

Selv om de fleste besøk gjøres etter reglene, advarer kommunen.

Oslo kommune har nå offentliggjort avvikstallene for august 2020. Der har de analysert alle avvikene som er registrert ved institusjonene i hovedstaden, og de ser at antallet brudd på besøksregler har gått opp.

Totalt var det 109 brudd på reglene for besøksprosedyre og nærkontakt. Over halvparten av disse har blitt merket som «middels» alvorlig.

– Etter at det nasjonale besøksforbudet ble opphevet i mai, har det hver måned vært i underkant av 20.000 besøkende på våre institusjoner. De aller fleste besøkende respekterer besøksreglene som er innført for å beskytte beboerne mot smitte, skriver etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Men de ser altså noen reglenbrudd.

– Bruddene er svært få sett opp mot antallet besøk, men konsekvensene av bruddene kan bli store, skriver Jagmann.

Kommunen skriver det nå er tre beboere og 42 medarbeidere som er coronasmittet i hovedstaden.

– Det er viktig at alle besøkende respektere reglene slik at vi fortsatt kan tilrettelegge for like mye besøk med gode smittevernrutiner, selv om smittepresset i befolkningen er høyt, skriver kommunen.

Publisert: 16.11.20 kl. 22:09

