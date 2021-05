KLASSESITUASJON: En elev oppdaterer sin kunnskap om kristendommen mens læreren skriver på tavla. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Thomas Brun, NTB

Prøve-eksperter gir lav karakter til ny prøveplan

Det nye prøve-opplegget i skolen som forberedes av Utdanningsdirektoratet og regjeringen, vekker bekymring hos eksperter som hittil har deltatt i utformingen av de nasjonale prøvene.

Av Frank Ertesvåg

I et brev til kunnskapsminister Guri Melby (V) advarer Jostein Andresen Ryen og Olav Dalsegg Tokle mot det ennå uferdige nye prøve-regimet.

Ryen og Tokle skriver brevet på vegne av prøveutviklingsmiljøene ved Universitetet i Oslo og NTNU. Disse har i flere år har jobbet med å utvikle og forbedre de eksisterende nasjonale prøvene i skolen.

– Vi ønsker en gjennomgang av prøvefeltet velkommen, men er bekymret for konsekvensene av å erstatte dagens nasjonale prøver med to nye prøver som skal støtte henholdsvis styring og kvalitetsutvikling (styringsprøve) og underveisvurdering (underveisprøve), innleder prøveutviklerne.

De er redd for at de nye prøveplanene kan gjøre det lettere å bruke og tolke prøvene på en feil måte.

Brevskriverne ønsker ikke å kommentere saken i VG, ut over innholdet i brevet.

– Hensikten med brevet til kunnskapsministeren er å gi departementet et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig, er det eneste Olav Dalsegg Tokle vil si til VG. Han er prosjektleder for de nasjonale prøvene i regning, og den ene av brevskriverne.

– Vi er bekymret for hvordan kombinasjonen av begrepet styring og at prøvene legges til slutten av hovedtrinn vil bli mottatt av lærere og skoleledere, og hvordan informasjonen fra prøvene vil bli brukt i skolen. Vi vet at feil bruk av dagens nasjonale prøver i noen tilfeller har bidratt til uheldig praksis og oppmerksomhet rettet mot at elevene skal prestere bedre, ikke at de skal utvikle sine ferdigheter/kompetanse, skriver Rye og Tokle videre i brevet.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets egen omtale av prosessen med nye nasjonale prøver.

VG har i en tidligere sak omtalt at de nye styringsprøvene kan bli lagt helt ned til avslutningsfasen av 2. årstrinn - i tillegg til 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn som er definert som hovetrinn for oppnåelse av kompetansemålene i skolen.

– Vil styringsprøvene bli skolens (og lærernes) «eksamen», og hvilke konsekvenser vil det gi? spør prøveutviklerne som også savner en vurdering av hvilken risiko dette utgjør for hvordan prøven mottas ute i skolen.

De henviser spesielt til boikotten av de nasjonale prøvene under innføringen i 2004/2005 og debatten om stress og press for elever som skal ta prøvene.

Tokle og Ryen savner også at denne «historiske lærdommen» innlemmes i forslagene.

Lærer, forfatter og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Simon Malkenes, er også svært kritisk til det planlagte nye prøveopplegget.

– Å innføre egne styringsprøver kun for å kontrollere og ansvarliggjøre kommuner, skoler, rektorer og lærere vil kunne gi mer testpress og stress for barna, mer «teaching to the test» og nedprioritering av praktisk-estetiske fag i skolen samt innsnevring av skolens formål.

Makenes mener det er stikk i strid med Fagfornyelsens intensjoner. Han reagerer også på at det i planene inngår å fjerne et verktøy for kartlegging.

– Samtidig vil en fjerne kartleggingsprøver som skal finne barn som trenger ekstra hjelp i skolen. Melby og Udirs nye testbatteri fremstår som en politisk satsing på styring og kontroll. Det forteller meg at en mangfoldig og lærerik skolehverdag der læring er i sentrum og prøver er læringsstøttende ikke er så viktig for dem, sier Malkenes til VG.

Elevorganisasjonen, som representerer samtlige elever i videregående opplæring, har i alle år vært kritiske til nasjonale prøver. Påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs synes heller ikke det nye prøve-opplegget er noe å rope hurra for få dager før 17. mai.

– Vi er kritiske til de nye styringsprøvene som skal vurderes innført helt ned til 2. klasse. Det er helt sykt. Vi er redd for at nye nasjonale prøver enda en gang kan bli brukt feil og skape usunn prestasjons-konkurranse og omdømmebygging for skoler og kommuner. Vi er derimot positive til planene for de nye progresjonsprøvene. Disse virker mer læringsstøttende for elevene, sier Udnæs til VG.

Kunnskapsdepartementets info-avdeling henviser til Utdanningsdirektoratet når VG ber om kommentarer til brevet fra prøve-utviklerne.

Men kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kommenterte prosessen rundt de nye nasjonale prøvene i en e-post til VG onsdag:

Der skrev Melby at KD ønsker mest mulig kunnskap gjennom prøver som gir informasjon til skoleeier og lokale myndigheter, og prøver som gir informasjon om enkeltelever til læreren. Men dette skal ikke medfører noen flere prøver for den enkelte elev eller at det skal oppta mer av tiden til lærerne, ifølge Melby.

Hun vil bruke de siste 15 årene med kunnskap om bruken av dagens prøver til å videreutvikle dem til å treffe enda bedre. Denne prosessen er ikke ferdig.

– Samtidig må prøvene tilpasses de nye læreplanene. Skolene trenger verktøy som støtter dem i kvalitetsutviklingen, og utvalgsprøver vil ikke gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Vi kan ikke gå tilbake til en tid der vi manglet kunnskap om skolen, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Utvalgsprøver, altså at et utvalg elever blir plukket ut til å gjennomføre prøvene, er løsningen som både SV og Sp peker på. For øvrig to partier som har kritisert nasjonale prøver hardt i årevis.

Guri Melby vil drøfte innvendinger og ytringer for og mot de nye prøveplanene med involverte før veien stakes ut videre.

– Jeg ønsker åpenhet og diskusjon rundt prøvene i skolen, på samme måte som vi la til rette for åpenhet og involvering i de nye læreplanene. Alle råd og anbefalinger fra direktoratet er åpent tilgjengelig for alle, og jeg vil diskutere dem med partene i skolen før vi beslutter veien videre.