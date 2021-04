FLAGGER: Jonas Gahr Støre vil gi til kjenne sitt syn på rusreformen fredag. På bildet gjør han seg klar til landsmøtetalen til Aps digitale landsmøte torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Jobber på spreng for en løsning: Slik er Aps mulige rus-kompromiss

OSLO/TROMSØ (VG) Redaksjonskomiteen på Arbeiderpartiets landsmøte jobber nå på spreng for å finne en samlende løsning på rusreformen. Det kan ende med straff-frihet for tunge misbrukere, men ikke avkriminalisering for unge som tester stoff og blir tatt med små doser.

Fredag formiddag er det ventet at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil flagge sitt syn på en rus-reform på Aps digitale landsmøte.

– Vi kan sammen lage en reell rus- og behandlingsreform, sa Lene Vågslid, Aps justispolitiske talsperson, fra talerstolen på Ap-landsmøtet fredag morgen.

Ifølge VGs opplysninger trekker det retningen av et rus-forlik på Arbeiderpartiets landsmøte, som Ap-toppene og redaksjonskomiteen har jobbet med i digitale, lukkede møter det siste døgnet, og som fortsatt ikke er klart.

Dersom dette blir sluttresultatet, vil Ap gå en annen vei i ruspolitikken enn den regjeringen har foreslått i rusreformen. Dermed vil regjeringens lovforslag neppe få flertall i Stortinget i vår.

Straff-fritak

– Jeg håper at redaksjonskomiteen kommer med forslag som er tydelig på hva Arbeiderpartiet ønsker, nemlig en rusreform. At vi ikke vil straffe de som trenger og tar tilbud om behandling, men at vi ikke vil avkriminalisere for de som bruker narkotika til rekreasjon, sier Vågslid til VG fredag formiddag.

Andre kilder med innsyn i rus-forhandlingene på bakrommene på Ap-landsmøtet, sier at dette er det sannsynlige utfallet av landsmøte-behandlingen.

Men en dissens kan være uunngåelig, slik bildet tegner seg fredag formiddag, ifølge VGs opplysninger.

Redaksjonskomiteen jobber fortsatt for å finne en løsning som kan samle partiet.

De som ønsker avkriminalisering for alle i besittelse av små brukerdoser, vil reservere seg for et slikt skille mellom tunge misbrukere og de som «bare» bruker stoff en gang imellom.

Men det jobbes med å lage en løsning som skiller rusmisbrukere og unge. Flertallet håper at det mindretallet som i utgangspunktet ønsker full avkriminalisering for alle, skal synes at dette er et godt nok utfall til at de kan støtte det, og bli med på en bred flertallsløsning.

Støre skal etter planen informere om sitt syn litt før klokken 11 i dag.

Voksende motstand

Kilder har fortalt VG at motstanden mot regjeringens rus-reform er blitt sterkere blant partiets politikere rundt i landet.

– I Tromsø har politikere fra regjeringspartiet Venstre hatt med valgmateriell til skoledebatter, hvor de har støttet legalisering av hasj. Det har mange av våre lokalpolitikere reagert sterkt på, sier fylkesrådsleder i Troms, Bjørn Inge Mo (Ap), til VG.

Mange stiller også spørsmål ved hvem som skal følge opp ungdommene som blir tatt med små brukerdoser, og som regjeringen vil forplikte til en samtale med helsevesenet i kommunen.

De deler syn med det som fem Ap-ordførerne skrev i et debattinnlegg i VG i februar, som manglende tilbud til de tyngste misbrukerne:

«Disse må få bedre oppfølging og behandling. Mange har blitt møtt med straff og sanksjoner for sitt narkotikamisbruk, noe som bare i liten grad har hatt en effekt. Det helhetlige helsehjelptilbudet har uteblitt, kommet for seint, og vært av varierende kvalitet. Veien til et håndterbart liv med eller uten rus har vært altfor lang å gå.»

VG kommer tilbake med mer.