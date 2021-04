FHI: Langsomt synkende smittespredning i det meste av landet

R (eller reproduksjonstallet) er et estimat på hvor mange hver smittet person smitter videre. Med R på 0,8 vil hver person i snitt smitte 0,8 nye (eller 100 smittede vil smitte 80 nye). Og da vil epidemien gå nedover og til slutt dø ut. Når R ligger over 1, er det økende smittespredning.

1. Det er en beregning – med usikkerhet. Vi vet ikke hvor mange hver eneste person i Norge faktisk smitter videre, så FHI bruker ulike matematiske modeller for å beregne det. Når de nå estimerer til R til 0,8, har de en slags feilmargin. De kan innenfor 95 % sikkerhet si at tallet ligger mellom 0,7 og 1 . Større spenn = større usikkerhet.

2. Det er en forsinkelse. Da nå den 14. april publiserer en rapport om R på 0,8, betyr ikke det at R var 0,8 akkurat nå. Blant annet fordi bruker FHI sykehustall for å beregne R, og det er noen uker forsinkelse fra folk blir smittet til de blir innlagt på sykehus. Så: R-tallet sier ikke noe nøyaktig om smittespredningen i samfunnet akkurat nå. Det er derfor det alltid angis for eksempel «R-tallet siden 25. mars er på 0,8».

Det finnes mange måter å estimere R på.