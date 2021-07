SJOKKERT: Iren Luther i Fagforbundet skjønner ikke hva ledelsen på St. Olavs hospital har tenkt på under turnusplanleggingen. Foto: BIRGIT DANNENBERG/FAGFORBUNDET

Reagerer på 30 minutters-turnus: − Holder de ansatte for narr

Fagforbundet ser ikke blidt på turnusen jordmødrene på St. Olavs hospital ble satt til å gå i.

– Ledelsen burde skamme seg, smeller det fra Iren Luther.

Hun er leder i helse- og sosialseksjonen i Fagforbundet, og er rystet over turnusen jordmødrene på St. Olavs hospital i Trondheim ble satt til å gå igjennom tre uker.

Der var det blant annet satt opp vakter på alt mellom 30 minutter og ni timer.

– Jeg skjønner ikke hva arbeidsgiver har tenkt på. Man kan ikke tilby så korte vakter. Du rekker knapt å komme deg på jobb før du må gå igjen, og for mange er sannsynligvis reiseveien lengre enn vakten de ble satt på, sier Luther til VG, og legger til:

– De holder de ansatte for narr.

Dårlig planlegging

Selv er hun sykepleier, og har aldri vært borti vakter så korte som en halvtime, men sier det er vanlig å bli satt på såkalte «kortvakter» – særlig i sommerferien.

– Fire-femtimersvakter er like vanlig som å bli satt på som lange vakter, men flere jeg har snakket med mener det er et like stort problem. Man klarer fint å lage hele vakter, mener seksjonslederen.

KREVENDE: Jordmødrene på St. Olavs hospital i Trondheim gikk i en turnus de ansatte mente var veldig krevende i tre uker, før en endelig avtale ble nådd tirsdag denne uken.

Hun mener situasjonen som oppsto på St. Olavs hospital er et resultat av dårlig planlegging, og at det bør ha vært mulig å fordele oppgavene mellom flere ansatte.

– Barsel- og barnepleiere med spesialutdanning kan nok også gjøre flere av oppgavene for å avlaste jordmødrene. Ledelsen må først og fremst tenke på hvilke oppgaver som skal løses, og legge turnusen ut ifra det, avslutter Luther.

Kjersti Toppe (Sp) mener situasjonen er pinlig og uakseptabel.

– Dette viser at helseforetakene har en dårlig arbeidsgiverpolitikk, der de ikke viser forståelse for det å lage hele stillinger og unngå oppsplitting av vakter. De har kommet i en situasjon som er deres eget ansvar, i det at de ikke har gjort nok for å rekruttere flere jordmødre i årevis.

Men Toppe retter også pekefingeren mot helseminister Bent Høie (H):

– Vi må utdanne flere jordmødre, og Høie har ignorert krav om å øke utdanningskapasiteten. Jeg forventer at Høie tar en gjennomgang med alle helseforetak for å se om dette skjer andre steder. Han må gi tydelig beskjed, sier hun.

SKAL IKKE SKJE: Kjersti Toppe (Sp) er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun sier at det ikke finnes noen unnskyldning for turnusen som ble lagt opp på St. Olavs hospital. Foto: Odin Jæger

250 studieplasser

Statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier de er kjent med at det er at det er behov for flere jordmødre i både sykehusene og i kommunene.

– Det er viktig at utdanningskapasiteten for jordmødre er i tråd med behovene i tjenestene, og at utdanningstilbudene er lokalisert slik at de treffer behovene i hele landet, skriver han i en e-post formidlet via departementets informasjonsavdeling.

Han opplyser at egjeringen er opptatt av å bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse.

– I Revidert nasjonalbudsjett i fjor tildelte regjeringen om lag 1 100 studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger. Av disse gikk 250 studieplasser til videreutdanninger i spesialsykepleie, inkludert jordmorutdanning.

– Virker respektløst

Sveinung Stensland er helsepolitisk talsperson i Høyre, og sier han håper at han slipper å kommentere lignende saker i fremtiden.

– Det virker veldig respektløst overfor de ansatte, og som at en har litt dårlig personalstyring når en holder på med den type turnusplanlegging.

– Er det noe man bør gjøre med dette politisk for å unngå at slikt skjer i fremtiden?

– Nei, en kan ikke vedta sunn fornuft, og man trenger ikke politikere for å løse turnusplanleggingen. Vil en ta vare på de ansatte må man behandle dem med respekt, mener Stensland.