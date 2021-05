SKREDOMRÅDET: Det var på Sofiatinden at raset gikk lørdag. Foto: Torbjørn O. Karlsen / Framtid i Nord

Martin (28) og Robin (26) omkom i skredulykken

Et større snøskred tok livet av to unge menn i 20-årene lørdag formiddag. Ordføreren i Tromsø beskriver situasjonen som «ufattelig» for familien.

Det var Martin Tollefsen (28) og Robin Lie Sørensen (26) som døde i et snøskred ved Sofiatinden i Lyngsalpene lørdag, skriver politiet i en pressemelding søndag kveld.

Begge de to mennene er hjemmehørende i Tromsø.

Navnene er offentliggjort i samråd med de pårørende.

– Det er uvirkelig, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Han forteller at kommunen har satt kriseteam og stiller seg disponibel for pårørende og familie i tiden fremover.

– Det er en tragisk ulykke som berører oss alle. Det er to ungdommer i 20-årene som har omkommet. Jeg snakket med den ene familien, og det er ufattelig for dem, sier Wilhelmsen videre.

fullskjerm neste STORT SØK: Store hjelpemannskaper ble kalt ut til å søke etter skredet i Lyngsalpene.

Det var like etter klokken 14.00 lørdag at politiet fikk melding om snøskredet. De hadde da signaler på at et ukjent antall turgåere kunne være tatt av skredet.

På det meste var det tre helikoptre, fem snøscootere, innsatsleder fra politiet, og fagleder på stedet i forbindelse med leteaksjonen. Tre lavinehunder, både fra Norske redningshunder og politiet, deltok i søket.

Kort tid etterpå bekreftet politiet funn av to personer i skredet. Mennene ble funnet halvannen meter nede i snøen.

Ble funnet halvannen meter ned

Ved 17-tiden avsluttet politiet leteaksjonen, ettersom de ikke hadde indikasjoner på at flere var tatt eller savnet.

VG snakket lørdag med en som selv var vitne til raset på Sofiatinden, og som senere var med på å grave ut de to omkomne.

– Vi dro til skredområdet så fort vi kunne, for å se om vi fikk inn signaler fra skredsøkere. Det gjorde vi, og sammen med mannskap fra luftambulansehelikopteret fant vi den første cirka tre kvarter etter at raset hadde gått.

Etter at den første omkomne var gravd ut, begynte de å lete etter den andre.

– Han lå 15 meter unna. En gruppe som var bak oss kom til og hjalp oss å grave.

Mannen anslår at raset var 500 meter høydemeter langt, og 300–400 meter bredt. Å se raset gå var en skremmende opplevelse, sier han.

– Det er klart man innser alvoret når man ser hva som kan skje.

– Rimelig krevende terreng

Dagene før skredet hadde det kommet mye snø i området. Snøskredfaren var i utgangspunktet satt til «moderat» på lørdag, men ble kort tid etter ulykken oppjustert til «betydelig».

Espen Nordahl (61) er forfatter av boken «Toppturer i Troms». Han påpeker at det er et utsatt område som krever erfaring for å ferdes trygt i.

– Som mange andre fjell i Lyngen er det bratte områder her. Går du på ski, ferdes du i skredterreng i store deler av ruten opp. Sånn sett er det et rimelig krevende terreng hvor du må vurdere snøskredfaren hele veien, forteller Nordahl til VG og legger til:

– Det er et område som krever erfaring og kunnskap om å vurdere snøskredfare.

Han bekrefter at det både har snødd og blåst en del i området den siste tiden, og at det derfor er skredutsatte vinterforhold i fjellene.

– Det er typiske skredforhold hvis man skal ut på tur. Du er i et utsatt område, sier Nordahl.