NABO: John Inge Øksendal har en 200 meter høy vindturbin som nabo til de to hyttene på gården hans. Foto: Tomm W. Christiansen

Sa nei til støyavtaler – ender i retten

Regjeringen har sagt at naboer til vindkraftverk kan si nei til støyavtaler, så er det ferdig. I Tonstad gjorde tolv hytteeiere akkurat det. Nå havner saken i tingretten.

Runa Victoria Engen

Tomm W. Christiansen (foto)

Nå nettopp

Tonstad Vindpark er et av Norges største vindkraftanlegg. Turbinene står spredt over heiene langs Sirdalsvatnet.

Omtrent 450 meter unna en av turbinene, står de to hyttene til John Inge Øksendal.

Under planleggingen kom utregninger som viste at 23 hytter kunne få støy over grensen for det som er tillatt, i «worst case» i scenarioet.

Eierne fikk tilbud om en engangssum på 50.000 kroner eller 100.000 kroner, som skulle dekke tiltak på hyttene.

Til gjengjeld skulle eierne skrive under på at de godtar støyen, og at de frasier seg retten til å kage på alle ulemper som måtte komme. Innholdet skulle være konfidensielt.

VG har tidligere omtalt hvordan slike støyavtaler blir brukt ved flere vindkraftverk, som i Tysvær og Egersund.

– Samvittigheten min gjorde at jeg ikke kunne skrive under. Det ville fratatt meg og etterfølgere på gården våre rettigheter til å kreve noe, dersom det kom ulemper fra vindkraftverket, sier Øksendal.

– Jeg har vært sta

12 av hytteeierne har stått samlet om at de ikke vil skrive under på en avtale under slike vilkår.

– Vi synes det er urimelig at staten tillater slike støyavtaler og forhandlinger. Våre rettigheter skal ikke kunne kjøpes, sier Øksendal.

NVE stiller krav om at vindturbinene ikke gir naboer mer støy enn 45 dB i snitt.

Samtidig godtar NVE at utbygger inngår private avtaler med naboer, og dermed planlegger med brudd på støygrensen.

TONSTAD: Vindturbinene er 200 meter høye og står i flere grupper på fjellhøydene langs Sirdalsvatnet. Foto: Tomm W. Christiansen

Politikere på Stortinget reagerer på praksisen, og har bedt regjeringen lage en oversikt over omfanget.

De ansvarlige statsrådene, Tina Bru (H) i Olje- og energidepartementet og Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet, slår ikke ned på bruken av slike avtaler.

De har pekt på at det er frivillig for naboene om de vil skrive under.

– De kan bare si nei, så er det ferdig, sier Rotevatn til VG, i et intervju sammen med Tina Bru.

Den uttalelsen har fått Øksendal til å steile.

– Det stemmer ikke med min erfaring. Jeg har vært sta, det har jeg, sier Øksendal.

Øksendal lot en advokat stå for all forhandling og kontakt med utbygger.

– Hadde jeg ikke skaffet meg advokat, hadde jeg heller ikke visst hvilke rettigheter jeg har, sier Øksendal.

Vindturbinene ble bygget ut mens forhandlinger fortsatt pågikk.

Et «nei» ville ikke bety at turbinene ble flyttet, og at støyen ikke kom.

Nå er han en av tolv hytteiere, som vil la tingretten avgjøre hvilken erstatning de har krav på.

– Vi setter vår lit til at det blir en rettferdig avgjørelse.

ISKAST: Den nærmeste turbinen er 255 meter fra hytta til Harald Svanes. Om vinteren kan han ikke være der, på grunn av fare for iskast fra turbinen. Foto: Tomm W. Christiansen

– Var positiv til vindkraft

De fleste hyttene i området er enkle, uten innlagt vann eller strøm. De hører ofte til gårdsbrukene.

Hytta til Harald Svanes er relativt ny, med badestamp, terrasse og grillhus.

Den nærmeste turbinen står 255 meter fra hytta. Det gjør at han ikke kan være ved hytten i vinterhalvåret.

Turbinene har et sikkerhetsområde på 300 meter, på grunn av iskast.

– I utgangspunktet var jeg positiv til vindkraft, og Sirdal var egentlig en grei plass for det. Hadde de brukt vettet og brukt heiene et stykke unna folk, så ville jeg ikke vært negativ til det, sier Svanes.

Støyen ved hytten ble anslått til 51 dB i «worst case» scenarioet. Svanes ble tilbudt 100.000 kroner til tiltak og kompensasjon.

– De foreslo å bytte ut vinduer, men du reiser ikke til hytta for å sitte inne. Familien har samles der, ofte. Vi har vært vant med å ikke høre andre lyder enn naturen, og kunne bade i badestampen om kvelden, sier Svanes.

Nå er han en av naboene som går til retten. Han mener leieavtalen ikke er gyldig. Hytten er for ham blitt ubrukelig.

– Hele hyttetomten er ødelagt, fra den ene enden til den andre, sier Svanes.

Sirdal kommune: – Skjevt maktforhold

Den første støyplanen Tonstad Vindpark sendte til NVE, fikk avslag. Blant annet fordi beløpene og tiltakene ikke ville være nok.

Tonstad Vindpark økte beløpene, til 150.000 kroner. Samtidig fulgte de NVEs råd, og la fram en alternativ avtale.

Der forpliktet de seg til å heller til å ta saken til skjønnsretten, og la tingretten avgjøre hva naboene hadde krav på.

Begge avtalene innebar fortsatt at naboene måtte skrive under på at de aksepterte utbyggingen, og at de ikke senere kunne klage på støy.

SIRDAL: Rådmann Inge Hedenstad Stangeland sier kommunen og deres miljøkonsulent har brukt mye tid og krefter på en grundig gjennomgang. Foto: Carina Johansen

Rådmannen i Sirdal kommune skrev en krass uttalelse til NVE, med støtte fra kommunens politiske styre.

– Vi mener at avtalene er urimelige, sier rådmann Inge Stangeland.

Rådmannen reagerte på at utbygger ba hytteeierne si fra seg retten til å klage, for å få tiltak de hadde krav på.

«Rådmannen oppfattar at dette går ganske langt ut over den forpliktinga Tonstad Vindpark har etter konsesjonen. Planen for avbøtande tiltak skulle omfatte alle bygningar med støyfølsam bruk med støy over grenseverdien, ikkje berre dei som aksepterer utbygginga, «tåler» alle ulemper og lover å vera greie og ikkje stille krav i framtida.»

Kommunen er heller ikke enig i at NVE ikke skal ha en rolle i å følge opp og kontrollere avtaler.

«Her er det, for det første, eit ujamt maktforhold. Grunneigarane er i utgangspunktet ikkje i posisjon til å forhandle om ein avtale eller påverka premissane for denne.»

Tonstad Vindpark: – Helt nødvendig

VG har bedt om intervju med Tonstad Vindpark AS, og dagens eier, Hydro. De ønsker at konsulent Helge Toft i Multiconsult svarer på vegne av Tonstad Vindpark.

Han har svart skriftlig til VG.

– At kommunen og enkelte naboer er kritiske til avtaler om tiltak, er et tema for NVE. Vi mener avtalene er nødvendige for å ivareta interessene til de som blir berørt, skriver Toft.

Med over 400.000 hytter i Norge, mener konsulenten at det blir vanskelig å bygge ut vindkraft i Norge uten støyavtaler.

Kommunen har kritisert Tonstad Vindpark for å ikke gjøre nok for å unngå at så mange hytter rammes. Ifølge Toft har de strukket seg så langt de kan.

For å unngå støy ved bolighus, skal noen turbiner gå i redusert modus.

– Tonstad Vindpark forholder seg selvfølgelig til myndighetenes støykrav. Vindparken er planlagt slik at ingen boliger i nærheten får støy over grenseverdiene. Folks hus og hjem er tross alt det viktigste vi kan ta hensyn til når det gjelder støy, siden det er støy over lengre tid som kan påvirke folks helse, skriver Toft.

KONSULENTEN: Helge Toft er seniorrådgiver i Multiconsult og har jobbet med støyplaner for Tonstad Vindpark. Foto: Svein Løvland, Avisen Agder

Status i dag er at eierne av 14 av de 23 hyttene har inngått en støyavtale. Forhandlinger pågår fortsatt med eiere av én hytte.

Toft påpeker at de fleste hyttene er uten innlagt vann og strøm, og kaller dem beskjedne jakt- og fiskehytter.

VG har spurt hvorfor det var nødvendig at naboer skulle frasi seg retten til å klage for alle ulemper, også utenom støy.

– At de som har valgt å inngå avtale frasier seg retten til å klage, handler om at en avtale skal være en avtale. Det blir litt håpløst å gjennomføre tiltak, for så å oppleve at det stadig kommer nye krav begrunnet i de samme ulempene som det allerede er gjort tiltak for, sier Toft.

På spørsmål om hvorfor avtalene skulle være konfidensielle, svarer Toft at dette er vanlig for privatrettslige avtaler.

Både kommunen og NVE har hatt avtalene under saksbehandlingen, de har ikke vært hemmelige.

STØYAVTALEN: Slik så den nye avtalen ut, med 150.000 kroner. Hytteeieren kunne få utbetalt en engangssum uten krav om tiltak. Foto: faksimile

Samlet naboer sammen

Tonstad Vindpark sendte en ny støyplan til NVE, etter at de hadde gitt hytteeierne to alternativer å velge mellom.

Denne planen ble godkjent av NVE 7. mai.

Dagen etter sendte vindkraftverkets konsulent en e-post til hytteeierne. De fikk to ukers frist til å velge blant avtalene.

«Dersom vi innen 22. mai 2020 ikke har mottatt bekreftelse på hvilket avtalealternativ dere ønsker, legger vi til grunn at dere ikke ønsker å inngå avtale med Tonstad Vindpark AS.»

– Jeg oppfattet det som et pressmiddel, at hvis vi ikke skrev under innen den datoen, ville vi sitte igjen med ingenting. Vindturbinene ville stå der uansett. Det var advokaten vår som forklarte at vi ikke trengte å skrive under på noen avtale, sier Øksendal.

Advokat Bjørn Stordrange mente at hytteierne hadde rett til å få fastsatt skjønn av tingretten, uavhengig av om en avtale ble inngått med utbygger eller ikke.

Helge Toft i Multiconsult avviser at det var et forsøk på press.

– E-posten var en påminnelse til hytteeierne. De hadde fått de to avtalene fire uker før. Det er ikke urimelig å sende en oppfølging og be om et svar etter seks uker, skriver Toft.

VERDIER: Hytta til Harald Svanes er relativt ny. De fleste hyttene er eldre og enklere. De har høy verdi for familiene i området, sier naboene. Foto: Tomm W. Christiansen

Hytteeiernes advokat forhandlet om avtalealternativet der Tonstad vindpark forpliktet seg til å la retten avgjøre spørsmålet.

VG har sett fem ulike forslag til avtaler fra forhandlingene. Formuleringer om at hytteeierne godtok vindkraftverket og skulle frasi seg retten til å klage, ble tatt ut.

Nå skal partene møtes i skjønnsretten i begynnelsen av juni, for å la tingretten avgjøre erstatning og tiltak.

Harald Svanes skulle ønske han slapp.

– Jeg liker ikke tanken på en rettssak, men når du ikke kommer noen vei uten, må du gjøre noe. Vi får ikke brukt hytten slik det er i dag, og vi kan ikke bare la den ligge og forfalle, sier Svanes.

– Jeg synes det er herlig! sier Øksendal.

Han er lettet over rettssaken.

– Fordi det tar en del vekt av skuldrene mine. Nå trenger jeg ikke gå og tenke på om jeg har gjort nok, eller om jeg burde gi meg nå. Det blir ikke lenger et spørsmål om jeg er god nok til å forhandle. I stedet skal en domstol avgjøre det, sier Øksendal.

