ISOLERT: På dette hotellet i Trondheim måtte flere gjennomføre corona-karantene i oktober i forbindelse med et større smitteutbrudd. Foto: David Engmo

Forvirring om karantenehotell – dette må du vite

Hva må jeg betale for å bo på karantenehotell? Hvorfor kan jeg ikke være i karantene hos foreldrene mine? Kan jeg teste meg ut av karantene? Vi har samlet svar på noen av de mest stilte spørsmålene om det nye tiltaket.

Oppdatert nå nettopp

I slutten av oktober slo regjeringen alarm om økt importsmitte og innførte strenge tiltak for personer som kommer til Norge fra røde land:

Det stilles krav om å fremlegge en negativ coronatest tatt mindre enn 72 timer før du kommer til Norge for personer som ikke er norske statsborgere eller har bostedsadresse i Norge. Du må altså dokumentere at du i løpet av dagene før du kommer til Norge har testet negativt.

I tillegg må alle som kommer fra røde land og ikke er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge, sjekke inn på karantenehotell i ti dager. Det er noen unntak fra regelen, som du kan lese mer om lenger nede i saken.

Tiltakene gjelder i utgangspunktet frem til 3. desember, men smittesituasjonen kan føre til at de blir forlenget.

– Hovedregelen er at alle som kommer fra utlandet nå, må ha ti dagers karantene. De som har bostedsadresse i Norge, kan reise direkte hjem med munnbindet på. Så må de gå i ti dagers karantene alene, forteller assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, til VG.

Det er altså ikke lenger mulig for familiemedlemmer bosatt i utlandet å gjennomføre karantenen hjemme hos noen i familien. På spørsmål fra VG om hvorfor det må være sånn, svarte justisminister Monica Mæland:

– Det er for å sikre at karantenen blir overholdt og for å unngå at de smitter dem de er i karantene hos. Vi har importsmitte, vi er nødt til å få kontroll på den situasjonen. Da er det summen av tiltak som her er viktig.

– Hvis man kommer til Norge og skal bo med fem familiemedlemmer som skal på jobb og skole, er sjansen for smitte til stede. Det er den ikke hvis man oppholder seg på hotellrom alene.

For at et land skal regnes som rødt, må det ha registrert flere enn 20 coronatilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Unntakene

Alle som skal være i innreisekarantene skal i utgangspunktet gjennomføre karantenen på karantenehotell. Dette gjelder også for norske statsborgere.

Du slipper å sjekke inn på karantenehotell dersom du:

Er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge. I så fall kan du oppholde deg i din egen bolig eller på annet egnet oppholdssted, for eksempel på hytta.

Kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden

Er asylsøker eller overføringsflyktning. For disse gruppene finnes egne ordninger

Kan dokumentere at du i de løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19

Kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Det samme gjelder for dem som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet

Har blitt invitert av norske statlige myndigheter av utenrikspolitisk viktige grunner

Med bostedsregistrert menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Hvem betaler?

Karantenehotellet må tas på egen regning. Unntaket er arbeidstakere som kommer til Norge:

– Hvis du kommer hit for å jobbe, så er er hovedregelen at det er arbeidsgiver som må betale for det. Men hvis du ikke kommer hit for å jobbe, og ikke har bostedsadresse her, må du betale en egenandel selv, forklarer Nakstad.

Egenandelen på karantenehotell er fastsatt av regjeringen:

500 kroner per døgn for privatpersoner

1500 kroner per døgn for arbeidsgivere

Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekket av staten.

Det vil være lagt opp måltider på hotellet på en smittevernsikker måte. Maten er inkludert i egenandelen.

Personene som oppholder seg på karantenehotellet, skal få mulighet til å teste seg for covid-19 kostnadsfritt. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Dersom du bryter eller forsøker å bryte karantenen, risikerer du å bli straffeforfulgt av politiet.

FASTE SATSER: Karantene-hotell har fastpris, og dekkes delvis av staten og delvis gjennom en egenandel fra privatpersoner eller arbeidsgiver. På bildet er hotellet som ble tatt i bruk i Trondheim i høst. Foto: David Engmo

Hva med studenter som skal hjem til jul?

Som nevnt varer tiltakene i første omgang frem til 3. desember. Smittesituasjonen i Norge, Norden og Europa vil avgjøre om de forlenges.

Det er altså ikke utelukket at tiltaket også vil gjelde når studenter bosatt i utlandet skal hjem til jul. Hvis studenten ikke er folkeregistrert eller eier bolig i Norge, må hun eller han i ti dagers karantene på karantenehotell.

– Det er klart vi forstår at 5000 kroner er en utgiftspost, men det er reglene som er fastslått av justisdepartementet. Det må alle forholde seg til, så blir det sikkert noen finjusteringer og mulighet for å finne ordninger for folk som ikke har råd. Det er ting jeg tror vil falle på plass, sier Nakstad til VG.

Han understreker at de vurderer tiltaket som nødvendig på grunn av den bratt stigende smitten – både innenfor og utenfor Norges grenser.

– Smitteøkningen i Norge skyldes delvis at det hele tiden har vært påfyll av smitte gjennom utlandet. Dette ønsker vi å få bukt med, derfor må vi påse at karanteneplikten overholdes i ti dager for alle.

– Akkurat nå er situasjonen i landene rundt oss ganske alarmerende, så vi må nok forvente at dette vedvarer i noen uker fremover, sier han.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

Kan jeg gå en tur mens jeg er på karantenehotell?

Ja, du kan gå en tur og oppholde deg utendørs. På den annen side kan du ikke ta offentlig transport, gå på kjøpesenteret eller delta på aktiviteter der det er mange andre mennesker.

– Det blir å være på rommet og spise måltider som det er lagt opp til på hotellet på en smittevernsikker måte, sier Nakstad.

Hvor ligger karantenehotellene?

Man må bo ved det karantenehotellet som grense-, havn- eller flyplasskommunen benytter som karantenehotell. Det er ikke krav om å bestille hotell på forhånd, dette ordner kommunen etter ankomst.

Det er opp til hver kommune å tilrettelegge for at innreisende fra røde land skal kunne tilbringe karantenen på et hotell i nærheten av ankomststedet.

– Alle flyplasser har vanligvis systemer for hvilke hoteller når det er behov for å innkvartere folk. Det kan være annerledes for grensepasseringer når man kommer til havn, passerer andre grensestasjoner med bil eller kjøretøy. Der vil kommunen kunne bruke andre hoteller, forklarer Nakstad.

Kan jeg tilbringe karanteneperioden på hytta?

– Kan folk som eier hytte i Norge, men ikke er bostedsregistrert her, tilbringe karanteneperioden på hytta?

– Man må være bosatt i Norge eller eie bolig i Norge for å kunne gjennomføre karantenen annet sted enn på karantenehotell, med mindre man er arbeidsreisende. Bolig omfatter også fritidsbolig med innkvarteringsmulighet, for eksempel hytter, men man kan ikke tilbringe karanteneperioden i båt, campingvogn, bobil eller liknende flyttbar boenhet.

Publisert: 11.11.20 kl. 09:49 Oppdatert: 11.11.20 kl. 10:06