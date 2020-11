FULLT TRØKK: Det var mange som ville teste seg da Spelhaugen teststasjon i Fyllingdalen gjenåpnet forrige uke. Foto: Eirik Brekke, Bergens Tidende

Andel positive tester nær doblet på en uke – det bekymrer Nakstad

Nå tester tre prosent av dem som testes, positivt på en coronatest. Det tyder på mer smitte enn det FHI og Helsedirektoratet liker å se.

I midten av oktober (uke 42) testet 1 prosent positivt. Uken etter, gikk det opp til 1,72.

Det siste tallet, for uke 44, er 3 prosent, ifølge Line Vold, avdelingsleder i FHI. Altså nesten en dobling på en uke.

Andelen som tester positivt, gir et oversiktsbilde over hvor mye smitte vi har i samfunnet.

– Når vi ser at andelen positive går opp, samtidig som vi har rask stigende trend på smittetilfeller og noe stigning på sykehusinnleggelser, så er det samlet sett en bekymringsfull situasjon, sier Vold til VG.

Merk: Det var langt færre som testet seg i mars og april, blant annet fordi testkapasiteten var langt lavere. Nå testes rundt 100.000 nordmenn ukentlig.

Noen forklaringer

Når det tas veldig mange tester og andelen positive øker, kan det skyldes at det er mange smittede der ute som avdekkes først ved utstrakt testing, altså at det er flere som går rundt smittet uten å vite det (mørketall).

En annen grunn kan være at testingen er mer målrettet, for eksempel har vi økt testingen av nærkontakter, og der forventer vi å finne en del positive.

– Vi ønsker et høyt testtall og en ganske lav positiv-prosent for det indikerer at vi tester bredt og dermed kan fange opp utbrudd tidlig, sier Vold.

Nakstad: Skjult smitte øker

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad liker ikke å se at andelen positive øker:

– Det bekymrer meg. For det tyder på at det ikke bare er et resultat av økt testkapasitet, men at det er mer smitte i samfunnet, sier han til VG, og legger til:

– Når vi i tillegg fanger opp under halvparten av smittetilfellene, kan vi se for oss at tallet på skjult smitte øker like mye.

Visste du? I mars/april antar FHI at rundt 10 prosent av smittetilfellene ble oppdaget. I høst har de oppdaget rundt halvparten, og andelen ser ut til å synke litt den siste tiden.

Bør ligge på under 5 prosent

Når Norge vurderer reiseråd, er andel positive er også en av kriteriene: I tillegg til at smitten må være på under 20 per 100.000 de siste 14 dagene, skal andelen positive tester være under 5 prosent.

– Vil gjerne holde det lavt og gjerne under 5 her i Norge også, fordi det sier noe om at vi tester bredt og forhåpentligvis godt.

FØLGER NØYE MED: Line Vold i FHI vil holde andelen positive på under fem prosent. Foto: Jil Yngland

Det er også en noe høyere andel av smitten som nå ikke fanges opp. Samtidig presiserer Vold at en annen faktor som kan farge bildet, er at Norge har hatt mye testing av nærkontakter av smittede på grunn av mye utbrudd i landet den siste tiden.

Totalt 1 310 643 personer i Norge har tatt en coronatest. Det utgjør 24 prosent av befolkningen.

Andelen positive stiger også i Oslo. Der har tallet ligget lenge ligget stabilt på 3 prosent, men det er økt til 4, ifølge et brev fra smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo til Helseetaten som VG har fått innsyn i. Det overrasker ikke Line Vold:

– Det passer med bildet vi har over situasjonen, sier hun.

– Må få snudd utviklingen

En etter en stenger europeiske land ned for å stoppe den raske smitteøkningen: Storbritannia, Tyskland og Frankrike har alle stengt landet ned. Danmark har også sett drastiske tall de siste to ukene og har nå innført ytterligere tiltak.

Vold er bekymret for utviklingen og håper Norge klarer å snu trenden med tiltakene vi nå har:

– Hvis utviklingen fortsetter, vil vi ende opp i høye smittetall og påfølgende økning i sykehusinnleggelser og dødsfall. På grunn av den eksponentielle veksten, vil det være rask utvikling i situasjonen. Derfor må vi få snudd utviklingen.

