HER LÅ HUN: Den røde ringen viser området midt i leirskredet der Aud-Margaret befant seg. Foto: 330 Skadronen, Forsvaret

Aud-Margaret (64) reddet ut av raset: − Jeg klamret meg fast til madrassen

Da skredet gikk i Gjerdrum, klamret Aud-Margaret (64) seg fast til madrassen mens hun seilte nedover krateret. I bare nattkjolen ble hun sittende og høre på ropene fra andre.

– Jeg våknet av at huset ristet og jeg trodde det var jordskjelv. Jeg klamret meg fast til madrassen, og plutselig spjæret hele husveggen opp. Jeg skjønte ingenting før jeg kjente at jeg fikk snø i ansiktet, forteller Aud-Margaret Vamsæter Kogstad (64) til VG.

Deretter raste huset sammen, og Kogstad ble sendt i full fart ut av andre etasje i leiligheten sin på Ask i Gjerdrum.

– På den tjukke Jensen-madrassen min seilte jeg hele veien ned til bunnen av skredet. Det var helt absurd.

Da Kogstad traff bunnen, brakte det kraftig rundt henne på alle kanter. Ved hjelp av overmadrassen lagde hun seg en slags hule nederst i skredet.

Der ble hun sittende i nesten tre timer.

Hørte folk rope på hjelp

Kongstad forteller videre om den absurde tiden hun satt midt i det store skredet.

– Rundt meg var det alt fra steiner, stoler, en tujahekk, sofaer, bord og en bil.

– På et tidspunkt hørte jeg at noen ropte på hjelp. Like etter kom det et stort brak, og etter det hørte jeg ikke flere stemmer, forteller 64-åringen.

Hun synes det tok lang tid før hun fikk øye på et helikopter som søkte i området med en lyskaster. Det var fortsatt mørkt da en redningsmann ble firt ned for å plukke opp Kogstad.

LEIRSKRED: Bygda sov da kvikkleiren kollapset og utløste jordskredet i Gjerdrum på Romerike. Foto: Kyrre Lien

– Da jeg så de begynte å redde noen på andre siden av rasområdet, begynte jeg å vinke. Da redningsmannen løftet meg opp, sa vi ingenting til hverandre. Han bare strøk meg rolig over ryggen.

Klokken var 07.10 da hun ble plassert i en brannbil sammen med andre som var hentet ut fra skredområdet.

Der satt hun i pysjen med noen skrubbsår på kroppen, bare noen hundre meter fra huset som hennes som nå er totalrasert i skredet.

– Det å vite at du er reddet da, det er helt utrolig. Det er å få livet i gave på nytt.

– Alle mine eiendeler er borte, og jeg har bare nattkjolen min igjen. Men jeg lever, sier Kogstad.

SØKEARBEID: 10 personer er fremdeles savnet i forbindelse med leirskredet i Gjeldrum, og politiet leter aktivt i skredsonen med blant annet helikopter og droner. Foto: Kyrre Lien

Tullet med at de bor i et «leirehøl»

Torsdag kveld klarer hun fortsatt knapt å fatte hva som har skjedd.

Den tidligere barneskolelæreren fra Gjerdrum sier at hun blir ivaretatt av venner og har det bra etter forholdene.

– Jeg har fulgt med på TV, men jeg klarer ikke å identifisere meg med at jeg har vært en del av det og at jeg har vært der nede.

– Jeg tenker at jeg må ha hatt en hærskare med engler som har passet på meg, sier Kogstad.

Hun forteller at bofellesskapet lenge har tullet med at de bor i et «leirehøl». Likevel hadde de aldri sett for seg at det kunne gå så galt.

– Det er veldig, veldig vondt. Jeg kommer nok til å kjenne alle navnene. Jeg håper fortsatt inderlig t vi finner de, vi må ikke miste håpet, sier hun torsdag ettermiddag.

Vil tilbake til Gjerdrum

Kogstad er fast bestemt på at hun vil tilbake til Gjerdrum når hun etter hvert må finne seg et nytt bosted.

– Det er bygda mi. Jeg ønsker meg tilbake, men denne gangen vil jeg ha fjell under føttene, sier 64-åringen, som flere ganger understreker at hun ikke kan forstå hvorfor akkurat hun har vært så heldig.

Kogstad er fortsatt sterkt preget av omstendighetene, og stølheten i kroppen vitner om gårsdagens hendelser.

– Men jeg tror at jeg selv er sterk, og ved å prate om ting skal jeg greie å bearbeide dette. Akkurat nå har jeg først og fremst min dypeste medfølelse hos alle som savner noen eller har mistet noen.

– Det er de jeg gråter for nå.