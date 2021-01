Redningsmannskaper søker inne i skredområdet

GJERDRUM (VG) Redningsarbeidere, sykepleiere, politi og geologer er inne i skredområdet. Arbeidet vil pågå hele dagen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet opplyser at det er sendt inn mannskaper fra USAR inn i skredområdet i Ask i Gjerdrum fredag, i tillegg til hunder og et støtteapparat.

– Vi er i gang med søket i rasmassene, sier innsatsleder Roy Alkvist på pressekonferansen.

Mannskapene har tatt seg inn på de oransje styrofoamplatene på bildet. Ingeniørbataljonen i Forsvaret har bistått med en brolegger som skulle kjøres inn og kan ta mannskaper inn til et hus i nedre del av skredområdet. Hittil har politiet ikke benyttet broleggeren ford grunnforholdene på stedet er for dårligere.

I tillegg til USAR-mannskapet fra både Norge og Sverige, deltar sykepleiere, geologer og politi i aksjonen, opplyser han.

forrige





















fullskjerm neste Foto: Jaran Wasrud/NVE

– En oppdatering fra arbeidet følger i ettermiddag, avslutter Nordberg.

Politiet har foreløpig ikke noe å melde om funn i skredområdet.

– Vi har mulighet til å få inn luftstøtte for å hente ut mannskap, sier Alkvist.

Innsatsleder i Gøteborgs redningssentral Thomas Nordberg sier i en pressemelding-video fra skredområdet at redningsarbeidet kommer til å pågå hele dagen.

Innsatsleder Roy Alkvist opplyser til VG at redningsmannskapene vil ta seg inn i skredområdet ved den røde pilen i bildet.

Det er lagt planer for at redningsmannskaper skal ta seg inn i nedre del av «rød sone».

– Det er en risiko med å gå inn i det området der. Vi er avhengig av å ha med mye mannskap inn for å kunne trekke oss raskt ut, sa Alkvist tidligere fredag.