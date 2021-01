forrige













fullskjerm neste SØKER: Lørdag søkes det i bygningsmassene i rasområdet for å finne overlevende.

Dette må til for å overleve i et leirskred

Selv om sjansene blir mindre, er det fortsatt mulig å overleve i rasområdet – hvis de riktige omstendighetene er til stede. Lørdag formiddag letes det i bygningsmassene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er fremdeles ni personer som er savnet etter onsdagens dramatiske leirskred på Ask i Gjerdrum natt til onsdag. En er funnet omkommet etter søk i rasområdet.

Med tiden som går blir sannsynligheten mindre og mindre for å finne overlevende. Men redningsmannskapet har fortsatt håp om å finne folk i luftlommer i bygningsmassen:

– Medisinsk sett, så kan man leve flere dager dersom man har luft. Så i den grad det finnes luftlommer, så er det mulig å overleve fortsatt, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på et pressemøte lørdag formiddag.

LUFTLOMMER: Politimester Ida Melbo Øystese sier de fortsatt har håp om å finne overlevende. Foto: Lise Åserud

Avdelingsleder for luftambulansen ved Oslo universitetssykehus, Christian Buskop, forteller at det er tre forutsetninger som er spesielt viktige for å overleve i situasjonen slik den er nå:

Rom med luft i (eller tilgang på frisk luft)

Muligheter for å holde varme

Tilgang på vann i en eller annen form

Kan dryppe vann

Ut fra dette, mener Buskop mye taler for at vi er i ferd med å gå tom for tid. Men det er fortsatt ikke umulig:

– I teorien er det mulig å finne overlevende. Da snakker vi om folk som da fortsatt kan være i live etter et stort traume, begravet inne i et hus. Sannsynligvis er det gjørme i alle rommene.

Det har også mye å si hvor dypt husrestene ligger. Jo dypere, jo farligere. Personer inne i husrester kan også ha fått mekaniske skader.

Temperaturen i rasområdet er på rundt null grader. Men fordi dette skjedde på natten, kan det for eksempel være mulig at noen fortsatt har en dyne som kan holde dem varme. Vann er det i utgangspunktet rikelig av i grunnen, altså gjørmen. Det kan også dryppe fra et sted:

– Hvis de klarer å sitte i et 0,5 x 0,5 meters hjørne av et hus som ikke er knust, kan det dryppe vann fra et sted.

Det er i disse husene redningsmannskapet nå leter. Lørdag ble bakkemannskap sendt inn i rasområdet. Fredag kveld avsluttet de bakkesøket fordi mørket kom og innsatsleder mente det ble for farlig å fortsette. I natt har de derfor søkt med droner og varmesøkende kameraer.

– Folk har overlevd lenge under jordskjelv. Jeg tror verdensrekorden er 27 dager, men det var under varmere klima i Kina, sier Buskop.

Også en mann fra Haiti overlevde etter å ha blitt funnet i ruinene etter 27 dager.

Kroppstemperatur på 13,7 grader

Flere av personene som ble hentet ut fra rasområdet samme dag som det skjedde, hadde en kroppstemperatur på 30 grader. Det er mulig å overleve med temperatur langt under dette, fordi kroppen trenger mindre surstoff ved lavere kroppstemperatur.

Med hver grad kroppstemperaturen synker, synker surstoffbehov med cirka 10 prosent.

Dersom en person får hjertestans etter en gradvis nedkjøling, er det derfor mulig å gjenopplive. Et eksempel på det, er Anna Bågenholm, som overlevde en kroppstemperatur på 13,7 grader. Drøye fire måneder etter ulykken var hun så godt som restituert.

Samtidig legger Buskop til at selv om det er en mulighet, betyr det ikke at det er sannsynlig:

– Alt er mulig og det er det som er så vanskelig. Du finner det umulige og det gjør at du tenker at det da er sannsynlig.

Leter i bygningsmasser

Politimesteren sier på pressemøtet at leirmassen gjør at det er færre luftlommer enn i andre typer skred.

– Leirskred har en veldig flytende masse, og det er store krefter i sving, som gjør at det ikke er så mange luftlommer i den type skred.

Øystese sier likevel at de ser bygningsmasser som på overflaten fremstår noenlunde intakt.

– Der kan vi tenke at det finnes luftlommer, sier hun, og understreker at det fremdeles er håp.

– Dette er det heilt konkrete vi har fokus på, og så lenge vi har konkrete arbeidsoppgaver som må gjøres for å kunne gi en større sikkerhet i forhold til beslutningen om hvor lenge vi skal holde på, så holder vi på.