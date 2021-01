FRUSTRERTE: Åse-Lill og Britt Næristorp mener de kunne fortsatt å lete for å finne igjen Ann-Mari og Victoria. Foto: Gisle Oddstad, VG

Pårørende venter fortsatt på svar etter Gjerdrum-skredet: − Det er viktig at de finner dem

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og datteren Victoria (13) er fortsatt savnet etter skredet. Familien reagerer på at det ikke blir nye søk før i neste uke.

– Vi er forbannet og frustrerte over fortsatt å gå og vente, sier Åse-Lill Næristorp til VG.

Hun er søsteren til Ann-Mari Næristorp og tante til Victoria, som er to av de tre som fremdeles er savnet etter skredet i Gjerdrum. Syv er funnet, og disse er bekreftet omkomne.







Tirsdag gikk leteaksjonen i en ny fase, der det ikke lenger letes etter overlevende, men omkomne. Redningsmannskapet sa onsdag at de trolig ikke skal lete etter de savnede i gropen før over helgen.

Den beskjeden reagerte Åse-Lill på:

– Jeg blir forbannet av å høre på det.

IKKE FUNNET: Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) og Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) er fremdeles savnet etter raset. Foto: Privat

De innser nå at Victoria og Ann-Mari antageligvis er borte. Men det er vanskelig å komme seg videre før de har fått svar.

– Det er viktig at de finner dem, så vi har en grav å gå til. Jeg vil ikke at de skal bli liggende der, sier Åse-Lill, og legger til:

– De ligger tross alt der, og vi vet at de er der, men ikke hvor. Det er håpløst.

Hun snakker på vegne av både moren hennes Britt, søsteren Anita og svigerbror Odd Steinar, som er samboer til Ann-Mari og far til Victoria. Odd-Steinar er torsdag svært preget og trenger ro.

Ifølge Åse-Lill har politiet begrunnet at de venter fordi de må planlegge hvor de skal lete. Husene de trodde det kunne være folk i, er undersøkt og nå gjenstår det å lete utenfor.

– Nå skal de planlegge hvordan de skal gå inn. De skal ta for seg ett sted først, og så et annet, er det de forteller oss. Men hvorfor bruke så lang tid på planlegging? Det er kaldt og hardt i bakken, så jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan fortsette.

Politiet: Vi må legge en plan

Lensmann Karl-Vidar Solberg ved Ullensaker lensmannsdistrikt sier til VG at de forstår at denne situasjonen er svært krevende for de etterlatte å stå i, og at de har behov for at søket kommer i gang så fort som mulig.

– Men for kunne gjennomføre nye målrettete søk, må vi legge en plan for at søket kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte for letemannskapene. Dette er fortsatt et rasutsatt område og vi ønsker ikke ytterligere tap av menneskeliv.

VG har tidligere fortalt historien til Odd Steinar. Han så sist samboeren og datteren da de alle tre forsøkte å komme seg ut av huset mens raset pågikk. Odd Steinar ble liggende fast i ruinene som hadde rast over ham, mens Victoria og Ann-Mari kom seg ut av døren.

Åse-Lill forteller at hun prøver ikke å fantasere for mye på omstendighetene, men likevel:

– Tankene kommer plutselig. Hvorfor måtte de gå ut? Men instinktene våre sier jo at man skal prøve å komme seg ut.

Søsteren Ann-Mari pleide å sove lett og Victoria var ikke i form, forteller hun.

– Jeg er sikker på at hun må ha våknet raskt.

RAST: I det innfelte partiet, lå huset til Odd Steinar, Ann-Mari og Victoria. Foto: 330 Skadronen, Forsvaret

Familiens hund Chanel ble funnet i live 4. januar, seks dager etter raset. Odd Steinar har fortalt til Romerikes Blad at den ble funnet på soverommet til datteren som nå er savnet.

– At Chanel ble funnet i god form, beviser at det var riktig å søke etter mulig overlevende i så lang tid. Jeg har det fryktelig tungt nå og mitt største ønske er at Ann-Mari og Victoria blir funnet, slik at vi får en grav å gå til. At jeg har fått tilbake Chanel er en gledelig overraskelse midt oppe i det tragiske. Hun er rett og slett et lite mirakel, sier han.

I intervjuet berømmer han redningsmannskapene for innsatsen i søket, og at han er godt ivaretatt av politiet, presten og kriseteam.

– Jeg håper bare at jentene mine blir funnet, sier han.