Raymond Johansen etterlyser systemer for å kunne oppdage personer som ikke tester seg etter utenlandsopphold. Foto: Heiko Junge

Mener folk som ikke tester seg etter utenlandsopphold må bøtelegges

Flere enn 6200 personer som landet på Gardermoen lot være å teste seg på grensen. Nå vil byrådsleder Raymond Johansen bøtelegge alle som ikke tester seg innen fristen.

Publisert: Nå nettopp

2. januar ble det obligatorisk å teste seg for alle som kommer til Norge fra utlandet. Testen må skje på grensen, eller i kommunen man kommer til innen 24 timer.

Mandag kunne VG skrive at 42 prosent av alle som landet på Gardermoen fra utlandet ikke testet seg på grensen. Det tilsvarer flere enn 6200 personer.

Dersom personer som kommer fra utlandet ikke tester seg, får kommunene ingen beskjed om at den enkelte må testes.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) mener regjeringen lenge har gjort for lite for å hindre importsmitte.

– Gjennom hele pandemien har vi vært sårbare for importsmitte. Vi så det allerede da folk kom hjem fra Østerrike i mars, da folk kom hjem fra sommerferie og i høst, med pendlere og arbeidsinnvandrere, sier han.

Vil bøtelegge folk

Fredag sendte byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester en bekymringsmelding til justisdepartementet, som VG har fått tilgang på.

Byråd Rina Mariann Hansen uttrykker bekymring for at det fortsatt er smutthull i regelverket som kan føre til en betydelig smitterisiko.

– Vår bekymring er knyttet til manglende muligheter til kontroll på at de reisende faktisk tester seg, og at de reisende etterlever kravet til karantene, skriver hun i brevet.

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Foto: Heiko Junge

Byrådet mener at det å ikke teste seg må få noen konsekvenser og mener de må kunne bøtelegges. I så fall trenger kommunene en oversikt som foreløpig ikke finnes.

Overfor VG utdyper Byråd Rina Mariann Hansen at kommunen ikke sitter på noen oversikt over hvem som har testet seg på Gardermoen og ikke.

– Vi må ha et system hvor kommunen enkelt og raskt kan få oversikt, sier hun.

Kommunen foreslår å koble innreiseregisteret direkte til MSIS, som er FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer. Slik kan kommunen få oversikt over hvilke innbyggere som har testet seg på grensen, ifølge Hansen.

Kommunen har i dag tilgang på innreiseregisteret, men det er teknisk ikke mulig for kommunen å samkjøre systemet med MSIS.

– Hva er en rettferdig bot for en som ikke tester seg?

– En klekkelig bot, sier Raymond Johansen.

– Avgjørende for Oslo

Oslo kommune etterlyser også bedre kontroll av oppholdsstedene for personer uten fast bostedsadresse i Norge, som karantenehotellene og steder arbeidsgivere har tilrettelagt for sine ansatte

– Det er helt avgjørende for Oslo å få dette på plass. De muterte virusene er nå den store bekymringen, sier Raymond Johansen.

Han frykter konsekvensene for helsevesenet dersom en av de mer smittsomme mutasjonene får fotfeste i Oslo.

– Det er innbyggerne av Norge og Oslo som betalt prisen for importsmitte. Vi har 35.000 arbeidsledige i Oslo. Åtte av ti utelivsbedrifter frykter at de vil gå konkurs, ifølge Johansen.

Han understreker at han har forståelse for at mange norske bedrifter er avhengige av arbeidsinnvandrere og arbeidspendlere, men etterlyser bedre kontroll og etterlevelse av regelverket.

Krever svar fra Høie

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) har i lys av VGs sak mandag sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om hvordan personer som ikke tester seg innen 24 timer følges opp.

– Norge er i dyp krise og vanlige folk betaler prisen for strengt smittevern. Regjeringen har ikke god nok kontroll med importsmitten, sier hun.

Kjerkol forventer at regjeringen tar grep for å følge opp samtlige passasjerer som kommer inn til Norge med potensiell smitte.

– Jeg stiller derfor spørsmål til Høie om hvordan etterlevelsen av 24-timers regelen overholdes – noe helsemyndighetene overraskende nok opplyser om at de ikke har oversikt over, sier hun.