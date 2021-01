Meteorologisk institutt: − Ekstremværet «Frank» er nå over

Advarer like fullt om fortsatt kraftig vind og stor fare for frostskader i Troms og Nordland.

Publisert: Nå nettopp

Fredag kveld melder Meteorologisk institutt på Twitter at ekstremværet titulert «Frank» nå er historie.

Det betyr imidlertid ikke at det er gode værforhold i nord:

«Farevarselet er nedgradert til gult, og gjelder for Helgeland, Salten, Saltfjellet, Ofoten og Troms. Det betyr at det fortsatt kan komme lokalt kraftige vindkast frem til lørdag morgen», heter det i meldingen.

Nordlys melder fredag kveld at en buss har sklidd av veien på Sommarøy – på grunn av sterk vind, ifølge Troms politidistrikt. Ingen skal ha kommet til skade.

– Fare

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt sier til VG at det opprettholdes gult farevarsel frem til klokken 06 lørdag morgen.

– Det har vært mange skader på grunn av vinden. Det er et veldig lokalt uvær, og man må fortsatt være obs. Rolige vindforhold enkelte plasser kan lure folk til å tro at det er trygt å gå på fjelltur, for eksempel. Men fjellturer må man droppe frem til lørdag ettermiddag, sier Sarchosidis.

Han opplyser at det er observert vindkast på opptil 50 meter i sekundet i Troms. Statsmeteorologen advarer mot utendørs aktivitet inntil videre.

– Man må være obs på frostskader, det er stor fare for det nå som det er tosifret antall minusgrader. Jo mer det blåser, jo større fare blir det for forfrysning.

Kolonnekjøring

E6 over Saltfjellet har vært stengt siden torsdag. I 19.30-tiden fredag kveld ble det åpnet for kolonnekjøring med 20 biler om gangen, forteller Renate Aanes, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen.

– Vi har akkurat startet. Værprognosene avgjør hvor lenge vi kan holde det åpent, men det er stor sannsynlighet for at det må stenges igjen i natt, da er det meldt verre vær, sier Aanes til VG.

– Hvis folk ikke må ta den turen, kan det være greit å la være. Det er ikke meldt bedre vær før i 13-tiden lørdag, legger hun til.

Nordland politidistrikt skriver i en pressemelding at grenseovergangene via E12 Umbukta og Rv77 Graddis etter planen holder stengt til klokken 09 lørdag morgen, mens E10 Bjørnfjell er stengt til lørdag klokken 12.

– Det vil bli kødannelse i grensekontrollen dersom alle kjører samtidig, og det vil nok etter all sannsynlighet være et kaldt sted å vente, sier stabssjef i Nordland, Bent Are Eilertsen.