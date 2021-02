FORSVARER: Advokat Frode Sulland representerer den overgrepssiktede idrettsprofilen fra Østlandet. Foto: Trond Solberg

Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt: Signerte kontrakt mot vold

Syv år før idrettsprofilen ble tiltalt for vold og voldtekt mot sin daværende kone, signerte de to en kontrakt der vold og utroskap ville ramme ham hardt.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag starter straffesaken mot idrettsprofilen i en tingrett på Østlandet. I løpet av hovedforhandlingen vil kontrakten om vold og utroskap bli belyst som en del av bevisbildet i saken, får VG opplyst.

– Jeg ønsker ikke å kommentere bevisene før de er ført for retten, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Idrettsprofilen nekter straffskyld for vold og voldtekter.

I den to sider lange tiltalen som er tatt ut mot idrettsprofilen, anklages han for grove trusler og mishandling mot sin tidligere ektefelle i perioden mellom 2002 og 2018.

Den signerte kontrakten om vold og utroskap er datert i oktober 2013. Da skal mishandlingen allerede ha pågått i over ti år, ifølge tiltalen.

Bakgrunn: Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt

I kontrakten frasa idrettsprofilen seg betydelige deler av parets verdier dersom han var voldelig eller utro, får VG opplyst.

Tre år etter at kontrakten ble signert av det daværende ekteparet, skal idrettsprofilen ha voldtatt kona for første gang, ifølge tiltalen.

I løpet av de to-tre neste årene, i perioden 2016 til 2018, skal han ha fortsatt å voldta henne flere ganger hjemme og på et hotell på Østlandet – til tross for at hun ba ham slutte og satte seg fysisk til motverge, ifølge tiltalen.

Den fornærmede ekskona har selv levert kontrakten om vold og utroskap til politiet i forbindelse med etterforskningen, får VG opplyst.

– Alvorlig familiesak

Advokat Frode Sulland er forsvarer for den tiltalte idrettsprofilen. Han reagerer slik på spørsmål om hva tiltalte tenker om at kontrakten legges frem som bevis i straffesaken:

– En omtale av et slikt dokument forut for saken fremstår meningsløst da det blir helt uten den kontekst det må forstås i. Dette har en langvarig og kompleks historie. Løsrevet fra sin sammenheng er det ikke mulig forstå meningen med dette, sier Sulland til VG.

– Hvordan stiller han seg til tiltalen?

– Han erkjenner seg ikke straffskyldig.

– Hvordan opplever tiltalte denne saken?

– Denne saken i seg selv er en familiesak som er svært belastende for alle involverte og i særdeleshet for min klient som mener han er uberettiget anklaget, sier den tiltalte idrettsprofilens forsvarer.

Tiltalen: Han har kontrollert henne

I tiltalen anklages idrettsprofilen for ulike former for vold og ulike voldsepisoder: Han skal blant annet ha dyttet ekskona ned trapper og dratt henne etter håret.

I noen av tilfellene ble den fornærmede ekskona påført skader i ansiktet eller hodet, ifølge tiltalen.

Idrettsprofilen skal også ha kommet med trusler om vold og drapstrusler.

«Han har kontrollert henne ved blant annet å begrense handlefriheten hennes ved å forfølge henne,(...) ta henne med makt inn i huset igjen da hun dro og prøvd å få opp døren om hun låste seg inne på et rom.», står det i tiltalen.

I løpet av rettssaken vil både nær familie og venner av eks-paret vitne, deriblant om ulike sosiale sammenkomster.

I tillegg vil en psykoterapeut som idrettsprofilen gikk til i 2006 og 2009 vitne, samt en gestaltterapeut som jobber med familierådgivning og som var i møter med eks-paret i 2010.

Retten vil også få lagt frem mer dokumentasjon enn kontrakten fra 2013, deriblant undersøkelser av en veske, tiltaltes flippover, et udatert brev fra idrettsprofilen til ekskona, rettsmedisinske undersøkelser og innhold fra tiltaltes telefon.

Påtalemyndigheten tar også forbehold om ytterligere bevisføring.

Bistandsadvokaten til eks-kona, Annette Rygg, ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen.