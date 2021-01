Ekstremværet fortsetter i nord - tusener strømløse i sør

Ekstremværet «Frank» er i ferd med å toppe seg i Troms: - Stormen fortsetter med uforminsket styrke i morgentimene, sier vakthavende meteorolog.

Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt i Tromsø sier at ekstremvarselet opprettholdes for utsatte steder i Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms.

– Det blir ikke mindre vind i Nordland enn i Troms. Stormen avtar litt utover dagen, men også lørdag blir det mye vind. Dette uværet er veldig langvarig, sier meteorolog Jon Austerheim.







Ekstremvarsel betyr at det er fare for liv og helse. Meteorologene advarer mot å gå utendørs. Over 7000 husholdninger er strømløse, fjelloverganger er stengt, ferger er innstilt.

Fredag morgen er 277 husstander strømløse i Gildeskål, Lurøy og Rødøy og 80 i Vevelstad i Nordland. I Dyrøy i Troms er 140 berørt av strømstans.

Uværet rammet også Sør-Norge:

Elvia har nærmere 3600 abonnenter uten strøm, de fleste i Trysil og Elverum og nord i Innlandet. Agder Energi melder at 3400 kunder i Sirdal-området er uten strøm, mange av dem hytter.

Stengte veier og fjelloverganger

Ekstremværet skaper store problemer for trafikken i Nordland og Troms.

Disse veiene er stengt, opplyser Veitrafikksentralen fredag formiddag:

E6 over Saltfjellet, til fredag ettermiddag.

E6 Hålogalandsbrua ved Narvik, lokal omkjøring.

E6 Skogstad i Troms, lokal omkjøring.

E10 Bjørnefjell, til fredag klokken 18.

E12 Umbukta, til fredag klokken 18.

Rv77 Graddis, til fredag klokken 18.

Sikten er redusert ved Mjåvatnet mellom Mosjøen og Mo i Rana, men E6 er ikke stengt.

ADVARER: Det var torsdag meldt orkan med vindkast på opptil 50 sekundmeter på Helgeland. Her fra havnen i Sandnessjøen. Foto: Therese Jægtvik / Helgelands Blad

Innstilte fergesamband

Mange fergesamband er innstilt i Nordland og Troms. Blant dem er:

Bodø-Moskenes i Lofoten

Jektvik-Kilboghamn

Bogsnes-Lødingen

Rødøy-bassenget

Drag-Kjøpsvik

Storstein-Nikkeby-Lauksundskardet

Mange hurtigbåter ligger også i havn på grunn av uværet, opplyser Torghatten Nord.

Widerøe avlyste 44 avganger i Nord-Norge torsdag, på grunn av kraftige vindkast, turbulens og høydevind. I morgentimene fredag har selskapet utfordringer i Helgeland og Lofoten.

– Men i dag har vi ikke forhåndskansellert og vil prøve å fly. Lokalt oppstår lommer i vinden som gjør at vi kan forte oss ned og raskt ta av igjen, sier kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli fredag morgen.

Hverken Norwegian eller SAS har fredag morgen planlagt kanselleringer.

VINDKAST: Brann- og redningsetaten i Namsos sikrer taket på et hus i Ramsvikskogen der takplater har løsnet. Foto: Namsos brannvesen

Stormsenteret ligger over Sør-Norge, men det er den kraftige østavinden og de lave temperaturene som skaper ekstremværet i nord.

Middelvind på 33,1 meter i sekundet er målt på Fagernesfjellet ved Narvik. Det er orkans styrke. På Sandhornøya i Gildeskål i Nordland har vindkastene vært oppe i 43,7 m/s.

– Kastevinder er farligst

– Kraftig middelvind i grensetraktene får en slags bølgeeffekt som slår ned på lesiden, men ulikt fra dal til dal og fjord til fjord, forklarer meteorolog i Storm Geo Ina Ynnesdal.

Hun sier at østavind i Nordland resulterer i veldig mye kastevind.

– Kastevinden er det farligste. Den tar med seg tak og stillaser, trær og trampoliner og er veldig uforutsigbar, sier Ynnesdal.

I varselet meldes det at det kan bli vindkast på mellom 35 og 50 meter i sekundet. Den sterkeste vinden er ventet i indre strøk av Troms, men også langs kysten vil det blåse kraftig.

Tromsø har foreløpig hatt en topp på 37 m/s, mens det ble registrert vindkast på 47 m/s i Sandnessjøen torsdag. Også Svolvær i Lofoten og Majavatnet registrerte kastevinder opp mot 40 m/s.

Stor forfrysningsfare

Vinden vil først løye fra fredag kveld. Variasjonene i vindstyrke vil være store. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i 10–15 minusgrader.

– Storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip, skriver meteorologene med adresse til områdene i nord.

I Nordland har nødetatene bedt folk om å sikre løse gjenstander.

– Torsdag og fredag er ikke tiden for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten. Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i en melding fra Statsforvalteren.

Ingen alvorlige hendelser

Politiet i Troms har i løpet av natten ikke fått meldinger om alvorlige hendelser knyttet til «Frank». Men vinden har likevel bitt godt fra seg:

– E6 er stengt ved Fossbakken pga. at takplater fra den nedlagte kroen har løsnet og blåser ut i veibanen, skriver de på Twitter rundt klokken 06.45 fredag morgen.

Noen reklameskilt er blitt revet løs og takplater på en enebolig var i ferd med å bli tatt av vinden.

– Vi mottar en del meldinger om tak og anneks som har blitt tatt av vinden. Taket på et fjøs er også i ferd med å gå av, sier politiets operasjonsleder i Nordland Mari Lillestø til VG i 05-tiden fredag.

Lastebil blåste av veien

Politiet i Trøndelag rykket torsdag ut til Namsos, da taket på et bolighus var i ferd med å blåse av.

Natt til fredag måtte politiet bistå et vogntog som hadde problemer med vinden på Namsosbrua.

Fredag fløy takplatene fra et hus i Skogstad i Troms, slik at E6 måtte stenge.

Tidligere torsdag blåste en lastebil av veien på E6 ved Mjåvatnet i Vefsnnord for Mosjøen.

Rognan barneskole i Saltdal i Nordland sendte elevene hjem torsdag. Også Fauske og Saltdal videregående holder stengt fredag.

Mye nedbør i sør

Farevarslene er gule fra Rogaland til Finnmark. I fjellet i Sør-Norge ventes snøfokk.

– Det blir masse vær i sør også, sier meteorolog Beathe Tveita hos StormGeo.

Store deler av Vestlandet får storm og mye nedbør. Sør i Rogaland og helt vest i Agder kan det komme 60–80 mm nedbør. Langs hele kysten ventes vind opp til liten kuling.

– Det blir mye nedbør i hele Sør-Norge. Østafjells vil folk merke uværet med snø og sørlig kuling og kraftig vind inn Oslofjorden. Trøndelag er også veldig utsatt, sier Tveita.