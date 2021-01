VINDKAST: Mannskaper bra brann- og redningsetaten i Namsos sikrer taket på et hus i Ramsvikskogen der takplater har løsnet i den sterke vinden. Foto: Namsos brannvesen

Ekstremvær i nord: Hustak løsnet og takplater fløy i lufta

Isende kulde og ekstremt kraftige vindkast opp mot 50 meter i sekundet ventes i Nordland og Troms fra i ettermiddag.

Politiet i Trøndelag rykket torsdag ettermiddag ut til Namsos på melding på at et tak på et bolighus som var i ferd med å blåse av.

Da de kom fram til stedet viste det seg at hustaket allerede hadde begynt å løsne.

– Takplater flyr i lufta. Folk i området bes om å holde seg inne inntil situasjonen er under kontroll, skriver politiet.

Litt etter 17.30 forteller vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hunnes at det fortsatt er Nordland som har den kraftigste vinden, men at uværet vil bevege seg oppover i Nordland og Troms utover natten.

På flere stasjoner er det målt vind opp mot 40 meter i sekundet i kastene.

– Der det er mest vind vil det være tryggest å holde seg inne. Løse gjenstander får god fart i vinden og vi har sett bilder av konsekvenser det kan få med så mye vind. Flere veier i Nordland er stengt på grunn av været og det viser at man bør tenke seg om hvis man skal ut å kjøre, sier Hunnes.

Lastebil blåste av veien

Tidligere blåste en lastebil av veien nord for Mosjøen. Nødetatene melder at sjåføren fremstår som uskadd etter ulykken på E6 ved Mjåvatnet i Vefsn.

– Han sjekkes av ambulansepersonell. Det er sterk vind på stedet, skriver politiet.

Rognan barneskole i Saltdal i Nordland valgte å sende elevene hjem klokken 12.30 torsdag, på grunn av ekstremværet Frank, skriver Saltenposten. Fauske og Saltdal videregående stenger i morgen.

Meteorologene advarer mot å gå utendørs.

– Kombinasjonen av stormsenter i Nordsjøen, høytrykk nordøst for Svalbard og kald østavind skaper ekstremværet, forklarer meteorolog i StormGeo Beathe Tveita overfor VG i morgentimene.

Stormen er allerede kommet inn over Trøndelag og Nordland. Men verst blir det fra Helgeland til Troms.

Meteorologisk institutt venter uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett når ekstremværet treffer Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms i ettermiddag.

– Ekstremvarsel betyr at det er fare for liv og helse. Vindkastene vil merkes langt inn i fjord- og dalstrøk, sier Tveita.

Stor forfrysningsfare

Vinden øker fra klokken 13 i dag og løyer fra fredag kveld. Variasjonene i vindstyrke vil være store. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i 10–15 minusgrader.

– Storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip, skriver meteorologene med adresse til områdene i nord.

PINNEVED: Stormen Ylva i 2017 knuste denne driftsbygningen i Nesna i Nordland. Foto: Sørensen, Hans Petter / NTB

Instituttet oppfordrer til å gjøre hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.

– Det er farlig å være utendørs, understreker meteorologene.

Det er stor fare for innstilte fly, båter og annen transport og mulighet for kolonnekjøring. Veier og broer kan bli stengt og takstein blåse av hus. Lokalt kan bølgene gå høyt i fjordstrøk og innsjøer.

– Hold dere hjemme

På Saltfjellet mellom Bodø og Mo i Rana ventes østlig storm med lokalt svært kraftige vindkast på 30–40 m/s fra i ettermiddag.

I Nordland ber politiet og øvrige nødetater folk sikre løse gjenstander og holde seg hjemme.

– Torsdag og fredag er ikke tiden for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten. Hold dere hjemme til uværet har passert, sier politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad, i en melding fra Statsforvalteren.

I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokken 15 torsdag og 18 fredag. Hvis være tilsier det, kan stengingen kan blir utvidet både før og etter den angitte tidspunktene, melder Vegvesenet.

Kansellerer flyavganger

Været har også konsekvenser for flytrafikken. Widerøe har torsdag sett seg nødt til å kansellere avganger til Sandessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

– Det kommer nok til å bli flere kanselleringer utover dagen. Vi må se hvordan Frank beveger seg. Akkurat nå ser det ut som at det er greit i Lofoten og Vesterålen, men været beveger seg, sier pressekontakt i Widerøe Catharina Solli.

Hun forteller at reisende som blir påvirket av kanselleringene vil bli kontaktet med forslag om reisealternativ. Solli ber videre om at man tar kontakt med dem man kjøpte billetten av, om alternativet ikke passer.

– Når det blir slikt vær som det her er det ikke forsvarlig å fly, så vi kansellerer avgangene våre og finner andre løsninger for de reisende, sier hun.

Mye nedbør i sør

Farevarslene er gule fra Rogaland til Finnmark. I fjellet i Sør-Norge ventes snøfokk.

– Det blir masse vær i sør også, sier Beathe Tveita hos StormGeo.

Store deler av Vestlandet får storm og mye nedbør. Sør i Rogaland og helt vest i Agder kan det komme 60–80 mm nedbør, som regn i lavlandet og snø i høyden. Langs hele kysten ventes vind opp til liten kuling.

– Det blir mye nedbør i hele Sør-Norge. Østafjells vil folk merke uværet med snø og sørlig kuling og kraftig vind inn Oslofjorden. Trøndelag er også veldig utsatt, sier Tveita.

KOLONNE: Over Hardangervidda blir det kolonnekjøring. Vegvesenets kamera viser at Leiro bom er stengt på riksvei 7. Foto: Statens vegvesen

Årets første vinterstorm

I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokken 15 torsdag og 18 fredag på grunn uvær. Vegvesenet understreker at stengingen kan blir utvidet både før og etter den angitte tidspunktene hvis været tilsier det.

– Det er første formen av dette kaliberet i år, sier Tveita.

Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, på deler av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand, skriver NTB.