KØ: Det var flere hundre meter polkø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua i Bærum. Foto: TIPSER

Voldsom vekst i Vinmonopolets salg: − Det er et tydelig geografisk mønster

Da Vinmonopolet stengte 45 butikker i Oslo-regionen på grunn av utbruddet av det muterte coronaviruset, eksploderte salget i kommunene rundt hovedstaden.

Publisert: Nå nettopp

– Det er all mulig grunn til å tro at folk har tatt lørdagshandelen et annet sted siden polet har vært stengt der de bor, men det kan også være at folk har planlagt flere uker frem i tid, som vi så i mars i fjor, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.

Fredag kveld ble det kjent at Vinmonopolet måtte stenge 45 utsalgssteder i Oslo-området på grunn av utbruddet av det muterte coronaviruset i Nordre Follo.

Lørdag sto folk i nærmest endeløse køer ved en rekke av Vinmonopolets butikker i omkringliggende kommuner som fortsatt får holde dørene åpne.

– I Oslo-området har det vært en helt ekstraordinær vekst for butikker som ligger med kort avstand fra Oslo og Follo-regionen, sier Nordahl.

Vinmonopolets oversikt over utsalgssteder som solgte mest lørdag, sammenlignet med sist lørdag, viser at de 20 øverste butikkene ligger rundt Oslo.

De fem filialene med høyest litervekst lørdag ligger i kommunene Asker, Bærum og Lier. Disse hadde en gjennomsnittlig vekst på 277 prosent målt mot lørdag forrige uke, opplyser Nordahl.

– Det er et tydelig geografisk mønster her – det er butikkene rundt Follo-regionen og Oslo-regionen som har hatt høyest vekst i dag.

LANGE KØER: Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet forteller om stor pågang på deres butikker i Oslo-området lørdag. - Det var spesielt på formiddagen, men det ble nok litt mindre kø utover dagen, sier han.

Sammenlignet med lørdag forrige uke, økte salget til Vinmonopolet med 73 prosent på landsbasis lørdag. Det opplyser kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.

– Vi økte fra 277.000 solgte liter forrige lørdag til 478.000 liter lørdag denne uken. Veksten er veldig ujevnt fordelt geografisk, sier han.

Kommunikasjonssjefen minner om at polets kunder kan bestille varer over Internett og at det per nå er syv dagers leveringstid.

– Vi bemanner opp e-lageret og kundesenteret for å kunne ta imot flere bestillinger, sier han.