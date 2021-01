KOMMUNEOVERLEGE: Kerstin Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo, her under en pressekonferanse om coronatiltak i kommunen 23. januar. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Rødt nivå på skoler i Nordre Follo: − Ikke med lett hjerte vi gjør slike vurderinger

Lørdag valgte Nordre Follo kommune å videreføre strenge tiltak i barnehager og skoler. I formannskapsmøtet senere på dagen diskuterte kommuneledelsen beslutningen.

Her påpekte kommuneoverlege Kerstin Myhrvold at situasjonen med det muterte viruset fremdeles er uoversiktlig.

For mens regjeringen lørdag kunngjorde lettelser gjeldende fra onsdag av for de fleste av de 25 kommunene på Østlandet som har vært nedstengte, blir rødt nivå i barnehager og skoler i Nordre Follo forlenget frem til 8. februar.

Kommunen følger likevel de andre smitteverntiltakene regjeringen vedtok.

Lørdag ba imidlertid barneombud Inga Bejer Engh kommuner være varsomme med å innføre egne strenge regler og advarte mot at flere kanskje kunne komme til å hoppe av utdanningsløpet som følge av de strenge tiltakene.

Slik fungerer rødt nivå på barne- og ungdomsskoler Barneskoler: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Del elever inn i mindre kohorter

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Ungdomsskole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

VG har lørdag kveld snakket med kommuneoverlege Kerstin Myhrvold i Nordre Follo om årsakene til at de har videreført rødt nivå, til tross for oppfordringen fra Barneombudet.

Barnehager og barneskoler i kommunen har vært stengt i uken som var som følge av utbruddet, mens ungdomsskoler har vært på rødt nivå. Mandag åpner samtlige på rødt nivå.

Frem til lørdag kveld har 71 av de smittede i kommunen fått påvist at smitte den engelske virusvarianten, tallet er ikke endret siden fredag.

– Hva tenker dere om at Barneombudet advarer mot rødt nivå på grunn av økende sjanser for at unge dropper ut?

– Jeg er helt enig med Barneombudet. Men hvis alternativet er stenging eller at smittesituasjonen kommer ut av kontroll, er rødt nivå i hvert fall en situasjon der barna kommer på skolen og blir sett, sier Myhrvold og legger til:

– Vi ønsker også åpenbart minst mulig tiltaksbyrde for barn og unge. Det er ikke med lett hjerte vi gjør slike vurderinger, men akkurat nå er det nødvendig i den strategien Norge har valgt mot pandemien.

Myhrvold sier at kommunen skulle ønsket de var i en annen smittesituasjon og at de ser at «tiltaksbyrden for denne gruppen er veldig stor».

– Samtidig må vi gjøre ansvarlige valg, og totalt sett er rødt tiltaksnivå det jeg anser som riktig å gjøre nå.

– Hvorfor har dere videreført rødt nivå på skolene?

– I Nordre Follo har vi flere pågående og til dels uavklarte skoleutbrudd, og vi ser at smittespredningen skjer også i selve skolen. Det er hovedsakelig på grunn av denne uavklarte situasjonen på skolene at vi viderefører vi rødt nivå, sier hun og legger til:

– Vi søker å komme på gult nivå så snart det lar seg gjøre, fortrinnsvis mandag 8. februar.

Hun presiser at det ikke er «mange dagene siden» at kommunen sto i en situasjon som var «fullstendig uavklart» med tanke på den engelske virusvarianten.

– Vi har fremdeles ikke full oversikt over utbredelsen av dette i barne- og ungdomsgruppen spesielt.

Myhrvold opplyser videre at flere hundre personer fremdeles er i karantene tilknyttet utbruddene på skoler og i barnehager.

– Hvorfor tenker dere at skolene og barnehagene er en trussel for smittebildet?

– Tar vi ikke tak i smittespredningen vil det kunne bli en ukontrollert situasjon. Rødt nivå er et alternativ til stenging, så tiltaket er for at elevene skal kunne være fysisk på skolen slik at de blir sett og får så god undervisning som mulig.

Kommuneoverlegen mener at barn og unge ville ha blitt mye hardere rammet om smitten kom ut av kontroll, fordi det vil bety full nedstenging. Kommunen vil også videreføre rødt nivå bare på enkelte skoler ved behov, så fort det lar seg gjøre.

Mangler svar på flere prøver fra Tårnåsen

Det har vært en stor økning i antall smittetilfeller tilknyttet Tårnåsen skole de siste dagene, og det er 15 smittede ved skolen nå.

I formannskapsmøtet lørdag opplyste Myhrvold at flere av de mangler flere av prøvesvarene tatt av personer fra skolen som Folkehelseinstituttet skal analysere.

ÅPNER: Tårnåsen skole var stengte denne uken, mandag 1. februar åpner skolen på rødt nivå. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi må få avklart at smitten på Tårnåsen skole ikke er mutert virus, sier hun til VG.

På en annen skole i kommunen, Kolbotn, ble de avdekket at smitteutbruddet var todelt, noen av prøvene viste mutert virus, mens andre viste det vanlige coronaviruset.

Myhrvold sier at kommunen til nå bare har fått «et fåtall prøvesvar» tilbake fra FHI av de til sammen 34 smittede som er knyttet til utbruddet ved Tårnåsen.

– Pilen peker mot at det ikke er mutert ved Tårnåsen, men vi kan ikke konkludere enda, sier hun.