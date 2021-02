Oslo letter på tiltak

Landets hovedstad har lenge hatt en lang rekke smittevernstiltak ut over de nasjonale. I dag presenterer byrådet i Oslo hvilke som skal gjelde fra onsdag. Der ligger det flere lettelser.

Byrådsleder Raymond Johansen, helsebyråd Robert Steen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen orienterer på en pressekonferanse mandag ettermiddag om koronasituasjonen og legger frem hvilke tiltak som skal gjelde i landets største by.

Til stedet er også byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal.

Oslo vil sammen med kommunene Nordre Follo og Ås frem til 10. februar i utgangspunktet fortsatt være innenfor det som kalles Ring 1, og dermed være underlagt strengere tiltak enn landet for øvrig.

Smittetall på oktobernivå

Johansen forteller på pressekonferansen at Oslo kommune forsøker å følge et prinsipp om at tiltakene skal være over tid, men ikke være strengere enn det smittetallene sier.

– Forrige uke ble det registrert 580 smittede. Med unntak av juleuka har vi ikke hatt så lave smittetall siden slutten av oktober, sier byrådslederen.

Det tilsier en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen, sier han, men påpeker samtidig at utbruddet av det muterte viruset ikke nødvendigvis gjør det så enkelt. I går var det 61 tilfeller av dette i Oslo.

– Det har dessverre skapt en mer ukontrollert og uforutsigbar situasjon, sier han.

LETTER PÅ TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Glad for stengte grenser

Johansen forteller at de har hatt nær dialog med regjeringen om hvilke tiltak som skal gjelde i den rådende situasjonen. Han er likevel tydelig på følgende:

– Vi kan ikke stenge ned byen over tid som et føre var-tiltak.

Derfor er han glad for at grensene til landet nå er stengt.

– Vi må fortsette å leve med usikkerheten, men håper at Oslo-folk snart kan leve med mer forutsigbarhet, forteller byrådslederen, som legger frem flere lettelser for byens befolkning.

En av lettelsene som kommer nå er at barnehager og skoler opp til ungdomsskolenivå vil gå ned til gult nivå. Inga Marte Thorkildsen påpeker likevel at faren ikke er over.

– Det er en risiko for at vi må ta tiltaksnivået tilbake til rødt nivå, advarer hun.

Her er lettelsene

Fra onsdag 3. februar vil byrådet lette på flere av tiltakene i Oslo:

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går fra rødt til gult tiltaksnivå. Videregående skoler beholder rødt nivå.

Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.

Toppidretten kan gjenoppta organisert trening, og det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom og vokse fra videregående skole og oppover.

Bibliotekene gjenåpnes.

Svømmehaller og liknende anlegg åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisering svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Butikker og serveringssteder åpner, men i tråd med nasjonale regler skal kjøpesentre og varehus fortsatt holde stengt (med unntak av matbutikker, apotek, vinmonopol og andre virksomheter som det er gitt unntak for).

– Hvis smittetallene holder seg på et lavt nivå, vil vi vurdere flere lettelser til uka, først og fremst for barn i videregående alder, sier Raymond Johansen.

Regjeringens forslag

Dette er noen av tiltaken regjeringen har lagt opp til at skal gjelde for Oslo og de andre kommunene i Ring 1, (Legg merke til at Oslo kommune har lagt seg på en noe strengere linje for folk i videregåendealder):

Gult nivå for skoler og barnehager.

Undervisning ved universitet og høyskoler skal foregå digitalt

Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Unntaket er begravelser og bisettelser.

Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter, men ikke breddeidrett for voksne.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentre og varehus skal holdes stengt med unntak for matbutikker, kiosker, helsekost, dyrebutikker, apotek, optikere, serveringssteder, bensinstasjoner og Vinmonopolet.

Serveringssteder kan åpne igjen, men det blir fortsatt full skjenkestopp.

En rekke andre type steder må fremdeles holde stengt. Blant disse er treningssentre, bingohaller, museet, teater, kino. Biblioteker kan holde åpne.

Det anbefales begrenset sosial kontakt, og ikke flere enn fem gjester i private hjem. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

Kun innbyggere i Nordre Follo frarådes å reise til egen hytte/fritidsboliger.

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Munnbind skal blant annet brukes på butikker, i kollektivtransport, innendørs på stasjonsområder.

Vil ha mer vaksine

Helsebyråd Robert Steen roser Oslo-folk for at de har gjort en kjempejobb, og at gir uttrykk for at folkets innsats er bakgrunnen for at kommunen nå kan innføre lettelser.

Nå håper han at vaksinen etter hvert kan gjør sin del av innsatsen. Målet er at gruppen over 85 år skal være ferdigvaksinert med første dose i løpet av denne uken.

– Neste uke starter vaksineringen for gruppen 75-84 år, sier Steen.

Han forklarer at med den tilgangen som er på vaksine for kommunen nå, vil det ta fire til seks uker før den gruppen er vaksinert. Først etter det vil de som er enda yngre kunne få vaksine. Steen legger ikke skjul på at han helst skulle sett at tilgangen til vaksiner var større.

– Det er veldig få i Norge som sier det er en tilfredsstillende tilgang på vaksinedoser. Da er jeg diplomatisk.