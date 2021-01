Jørgen (23) var «incel» Jørgen har to ganger stått frem som «incel» på riksdekkende TV. Han mente at han var «født biologisk underlegen», og at derfor ville ikke kvinner ligge med ham. Nå har situasjonen snudd. Xueqi Pang Av Publisert 22. januar, kl. 13:25 Discovery+ Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

I programmet «Insider FEM» fortalte Jørgen i forrige uke om hvordan han fant rom i dype internettforum, der menn som ikke får sex finner fellesskap.

I forumene river de hverandre ned og bygger hverandre opp. Noen incels hater kvinner, og mener at det er kvinnenes feil at de hverken får sex eller kjærester. Les mer om incels her.

I TV-programmet blir Jørgen konfrontert om kvinnehatet i incel-miljøet av «Insider FEM»-programleder Milda Melland.

Men etter innspillingen, snudde situasjonen. På en etterfest hadde Jørgen sex for første gang og nå er han ikke lenger incel, sier han til VG. – Jeg var veldig nervøs. Når man er så gammel så er det en forventning om at man kan disse tingene, forteller han.

– Hallo? Hører du meg?

Jørgens (23) Bodø-dialekt skjelver gjennom det ustabile hostel-nettet i Mexico.

Han er i Mellom-Amerika for å besøke storebroren sin. Ikke den broren som er med i «Insider FEM», der Jørgen forteller om at han er en incel. Men en annen bror som har backetpacket i Sør-Amerika i flere år.

Foto: Privat

Jørgen er incel. Mer korrekt: Var.

Det har gått et par år siden han på «Trygdekontoret» stemplet seg selv som en uheldig genetisk pakke, og at fryktet at ingen kvinner ville ligge med ham.

Nå er han med i episode to av Discovery+-programmet «Insider FEM», der han på nytt forteller om hvorfor han anså seg selv som incel.

– Da jeg var med på «Trygdekontoret», så var jeg veldig incel. Jeg tenkte ikke på konsekvensene av tingen jeg sa. Hvordan det for eksempel kunne påvirke jobbmuligheter i fremtiden. Jeg ville være med bare fordi jeg var nysgjerrig på hvordan det var å være med på «Trygdekontoret».

Han forteller at han på den tiden hadde mistet all grep på virkeligheten.

Foto: Privat

«Toxic»

På den tiden hadde han tilbrakt nærmere ett år i selvisolasjon foran gaming-pcen sin. Han gikk kun ut døren for å skaffe mat, og etter turer i butikken var han raskt inne igjen.

– Incel er jo et ekstremt giftig samfunn. Jeg var utenfor samfunnet, mistet alle vennene mine og mistet rett og slett tingen som gjør at man kan relatere til andre folk. Jeg følte at jeg ikke lenger var en del av den virkelige verden. Det eneste jeg kunne relatere til var menneskene på disse forumene.

Jørgen forteller at mange incels ofte har en lik forhistorie og lik mentalitet.

Incels er heller ikke alle unge. Han forteller om møter med 30 til 40 år gamle incels som hele tiden lengter etter intimitet.

– Man blir gal av null kjærlighet og menneskelig berøring etter så mange år.

Som barn opplevde Jørgen at andre barn sa at de ikke ville være sammen med ham eller løpe etter ham når de lekte sisten fordi han var «stygg».

Foto: Privat

– Menn som kanskje har vært forelsket, eller møtt på den riktige dama, men følte at ingen ville ha deg. Det er ganske ille å vokse opp som stygg og feit. Man ender opp alene hele tiden. Å vokse opp med disse opplevelsene er hardt.

Da han var i incel-boblen, kunne han tenke: «De har falt like mye ut som det du har. De var like store tapere som du er. Det er ingen vei tilbake. Nå var vi tapere for alltid. Vi hadde kastet bort for mye tid, og tanken på det gjorde meg ekstremt trist. En del av meg ville bare legge meg ned og råtne.»

Kvinnefiendtlige holdninger

Jørgen mener hele samfunnet tenker svært negativt. Han beskriver det som «crabs in a bucket», - at de drar hverandre ned.

– Det er mange vrangforestillinger om kvinner. Man begynner å tenke at man har sykdommer som man ikke har. Man får ideer om folk som ikke er riktig. Ideer om damer som ikke er riktig. Enkelte dehumaniserer damer og snakker om de som om de var dyr.

Foto: Discovery+

– Jeg har mange damevenner, og jeg synes de er like menneskelig som menn. Så det er bullshit at damer er sånn her og sånn her. Det er bullshit, legger Jørgen til fort.

Fikk en hjelpende hånd

Men så fikk han hjelp. Familien til en kompis eide en Bed&Breakfast-virksomhet, og de trengte hjelp. Gjennom fysisk arbeid og rutiner klarte Jørgen å komme seg på beina.

Så begynte han å trene, spise sunt og gå turer i sola. Og snart merket han forskjell, - både i seg selv og hos andre. Damene var plutselig interessert.

– Jeg merker en tydelig forskjell når jeg er attraktiv og ikke. Folk behandlet meg annerledes. Jeg var selvsikker nok til å begynne å snakke ordentlig med damer igjen.

Foto: Discovery+

– Nå som du ikke lenger er incel, er det fortsatt noe med det du liker?

– Det er ikke så mye jeg liker med det lenger. Men det er en ting jeg setter pris på. At incels ikke er eplekjekke og kommer med løgner. At de sier at du ser bra ut når det ikke er sant. Hvis du legger ut et bilde av deg selv, da vil du få ærlige tilbakemeldinger.

– Har du lagt ut bilde av deg selv på incelforum?

– Ja, det har jeg.

– Hva sa de da?

– At jeg var stygg. At jeg var tjukk og burde gå ned i vekt. At jeg burde klippe håret mitt og sånne ting. Brutalt, men konstruktivt.

Hadde sex for første gang

Så en natt, på en etterfest, skjedde noe Jørgen vil huske for alltid.

– Jeg møtte noen på nachspiel. Jeg var ikke selvsikker nok, så jeg hadde ingen moves. Jeg synes det var fint å være rundt jenta. Hun var nydelig. Vi hang rundt hverandre hele kvelden. Plutselig endte vi på soverommet, og da skjedde det.

– Hvordan gikk det?

– Det var greit. Det beste var følelsen av at noen faktisk har lyst på deg. Å ikke føle seg som avskum, - å ikke lenger være en av de som aldri vil få noe som helst kjærlighet eller intimitet. Det var deilig å lette skuldrene. Takk Gud!

Foto: Discovery+

– Men hva skiller incels og helt alminnelige jomfruer?

– Jomfruer har positive tanker om jomfrudommen sin. At de vil vente til de har funnet den rette eller til etter de har giftet seg. Incels er ufrivillige jomfruer.

– Er du og hun jenta blitt kjærester?

– Nei, vi har ikke hatt så mye kontakt etter den natten. Jeg leter ikke etter kjæreste, men jeg har noen venner med benefits.