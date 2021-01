Foto: VG

Les dagens VG her!

Joe Bidens sterkeste kort som ny president er at han ikke er Donald Trump. Men hvem er egentlig mannen som skal bli verdens mektigste, og hva ønsker han å oppnå?

Publisert: Nå nettopp

For mange er det å komme seg ut i løpeskoene ofte en større bøyg enn julevasken. Heldigvis finnes det motivasjon og håp der ute. I et virvar av uendelige treningskamerater har vi testet seks trenings- og smartklokker som alle ligger i et levelig prissegment. Utgangspunktet for denne testen har vært å prøve ut treningsklokker som lommeboken tåler og som puls og helse vil nyte godt av.

Martin Ødegaard (22) er ikke en del av Real Madrids tropp til dagens cupkamp mot Alcoyano. Spanske storaviser melder nå at Ødegaard har bedt om et utlån.

Dette - og mye mer - kan du lese i dagens VG!