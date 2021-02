REAGERER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er skremt av SP manglende standpunkt rundt Norges klimatiltak. Torsdag denne uken ville ikke SP møte i klimadebatt med Rotevatn. Foto: Terje Pedersen

Klimaministeren: − Sp åpner for å trekke Norge ut av Paris-avtalen

Sp har ikke bestemt seg for om de støtter norske klimaløfter til FN. Å kutte klimamålene vil være å trekke Norge ut av Paris-avtalen, sier klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det er veldig oppsiktsvekkende, for i Paris-avtalen kan man kun forsterke klimamålene og ikke svekke dem. Det betyr at hvis Senterpartiet på fullt alvor er imot disse nye klimamålene, så er det kun ett alternativ – å trekke Norge ut av Paris-avtalen, sier Sveinung Rotevatn til VG.

Fredag var partileder Trygve Slagsvold Vedum i radiostudio hos « Politisk kvarter» på NRK. Han ville ikke svare på spørsmål om Senterpartiet støtter Norges klimamål.

– Vi har ikke bestemt oss for et prosenttall, sa Slagsvold Vedum.

For ett år siden la regjeringen fram sine nye og forsterkede klimamål til FN. Norge skal kutte sine klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, med mål om 55 prosent.

Dette er nå Norges forpliktelse til FN i Paris-avtalen.

– Det trodde jeg faktisk det var enighet om i Norge, men i dag sier altså Vedum at partiet ikke har bestemt seg for om de støtter disse nye målene, fortsetter Rotevatn.

IKKE AVGJORT: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke gitt noen klare uttalelser på om partiet støtter Norges forsterkede klimamål. Foto: Tore Kristiansen

Vedum: – Jeg støtter målet

Til VG sier partilederen at han støtter målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp, men at Senterpartiet ikke har tatt stilling til det.

– Det minste problemet er målet, jeg støtter målet, men gruppa har ikke fattet sine formelle vedtak ennå. Jeg er dypt uenig i flere av tiltakene til regjeringen. De vil ramme folk og næringer med dårligst økonomi hardest, sier Vedum.

Senterpartilederen sier Rotevatns uttalelser kun er et ønske om å skape en unødvendig debatt.

– Selvfølgelig skal ikke Norge trekke seg fra Paris-avtalen, og det er ikke en diskusjon heller. Men dagens klimapolitikk fra regjeringen og MDG vil, slik vi ser den, kun skape større forskjeller i Norge, sier Vedum.

Han kaller flere av tiltakene for symbolpolitikk, som at alle biler i det offentlige skal være nullutslipp fra neste år, og at byer kan ha soner med forbud mot fossile biler.

Tredobling av CO2-avgiften mener han vil ramme veldig urettferdig.

– Det kommer til å ramme distriktene sterkt og gjøre hverdagen vanskeligere for mange. Vi trenger en praktisk tilnærming for å få ned utslippene, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, sier han.

Norge var det første vestlige landet til å melde inn kuttmål til FN innen fristen i fjor.

– Må ta stilling til dette

Regjeringen inngikk i 2019 en avtale med EU, som innebærer at Norge er forpliktet til 40 prosent kutt innen 2030. I desember 2020 økte også EU sine mål til 55 prosent kutt.

Senterpartiet stemte imot klimaavtalene Norge gjorde med EU.

– Står ikke Sp dermed friere til å være politisk uenig i disse ambisjonene? Er det ikke å trekke det langt å si at Sp kommer til å ta Norge ut av Paris-avtalen?

– Det er sant at de har gått imot den avtalen vi har med EU. Det er gammelt nytt og det visste vi. Men at de også kanskje er imot våre mål i Paris-avtalen, det er nytt. Nå må de ta en stilling til dette, det skylder de velgerne, sier Sveinung Rotevatn.