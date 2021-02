I TRØBBEL: Brannkonstabler måtte torsdag morgen hjelpe en elgkalv som slet på isen i Gol i Hallingdal. Foto: Hallingdal brann- og redningstjeneste

Reddet elgkalv fra glattisen

Det var ikke Bambi, og virkeligheten er ingen Disney-film. Elgkalven var livredd etter å ha kavet på isen i timevis. Heldigvis dukket brannkonstablene opp.

Hallingdal brann- og redningstjeneste rykket ut etter en melding om at en elgkalv hadde gått gjennom isen i Hallingdalselva ved Herad i Gol torsdag morgen. Da de kom frem til stedet viste det seg heldigvis at elgkalven ikke hadde havnet i vannet, men i stedet kavet med det i frossen form.

– Den hadde tullet seg ned i et isområde som gikk som en liten kulp og kom seg ikke opp derifra. Den sto bare og spant, forteller utrykningsleder Stian Røstberg til VG.

Det var Hallingdølen som først meldte om hendelsen.

Elgkalven var utslitt og livredd. Den hadde slept seg 50 meter uten å komme seg hverken på beina eller til mindre glatt grunn.

Viltnemnda ble også kalt til stedet i tilfelle den måtte avlives.

Heldigvis visste vaktlaget fra Gol brannstasjon råd.

– Vi tok en lastestropp og sendte ut to overflatedykkere, så vi fikk skubbet den inn på land. Den sprellet litt da vi kom bort til den, men den roet seg ganske kjapt. Det har litt med at den var såpass sliten. Jeg tror det har foregått i hvert fall et par timers isdans der, forteller utrykningslederen.

ENDELIG AV ISEN: Overflatedykkerne fikk raskt elgkalven i trygghet. Foto: Hallingdal brann- og redningstjeneste

– Hvordan reagerte den da den fikk noe annet enn is under beina?

– Da lå den helt rolig. Vi kunne klappe den fint, uten at den brydde seg om det. Den var bare veldig sliten, rett og slett.

En brannkonstabel ble igjen i området og kunne senere rapportere om en lykkelig slutt på dramaet.

– Den hadde gått videre mot moren, som sto og kikket på den lille aksjonen vi hadde 200 meter fra elvekanten. Det er nydelig, sier utrykningsleder Røstberg.

