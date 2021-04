ÅSTED: Det var de to barna Gabriel (1) og Mikael (7) som ble funnet døde på en adresse i Lørenskog om morgenen 19. juli i fjor. Foto: Harald Henden

Barnedraps-tiltalen: Mor tiltalt for uriktig anklage og underslag

Kvinnen i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sine to barn, skal ifølge tiltalen ha kommet med uriktig anklage mot eks-mannen og tømt et av barnas sparekonto.

Publisert: Nå nettopp

Det var om morgenen 19. juli i fjor at brannvesenet rykket ut til leiligheten i Lørenskog etter å ha fått melding om et mulig branntilløp.

I leiligheten fant de den nå drapstiltalte kvinnen og to døde barn, og politiet ble umiddelbart tilkalt.

Barnas far, kvinnens eks-mann, kom også til stedet for å ha samvær med barna, da de hadde planlagt å reise på en ferie sammen.

Han ble møtt av et stort politioppbud, og han endte opp med å bli pågrepet.

Moren til barna hadde da gitt opplysninger til nødetatene som pekte i retning av at faren skulle være gjerningsmann. Moren ble selv funnet med kuttskader og sendt til Ullevål sykehus

Påtalemyndigheten mener at det var moren i 30-årene drepte sine to mindreårige barn mens de sov.

Moren er også tiltalt for grov uriktig anklage. Under transport til sykehuset opplyste hun blant annet til politiet og ambulansepersonell at hennes eksmann hadde vært på stedet og skadet henne til tross for at opplysningene var uriktige, går det frem av tiltalen.

Dette medførte at eksmannen etter kort tid ble feilaktig pågrepet og siktet for grov kroppsskade mot henne og for å ha drept sine to barn, står det i tiltalen.

Moren er også tiltalt for grovt underslag ettersom hun kvelden før drapene overførte 115 000 kroner til sin egen konto fra en konto tilhørende hennes sønn.

– Min klient er glad for at påtalevedtaket så klart fastslår at drapskvinnen forsøkte å kaste skylden på han og tok barnas penger, men intet kan gi han sønnenes livskraft tilbake, så han synes bare det er trist, sier John Christian Elden, som er barnefarens bistandsadvokat.

Den dobbeltdrapstiltalte moren hadde et møte med sin forsvarer, advokat Gunhild Lærum, torsdag.

– Hun har erkjent de faktiske omstendighetene på sin måte. Hun har vært i dårlig forfatning, men er klar over at hun er tiltalt. Hun sier selv at hun har vært i en vanskelig situasjon. Hun er dypt fortvilet og skulle ønske at utfallet ble et annet enn det ble, sa Lærum til VG.