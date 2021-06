UGREIT: SV-partilederen synes NAV har tråkket så mye over at han vil ta enkeltsaken til Stortinget. Foto: Helge Mikalsen

Audun Lysbakken tar NAV-sak til Stortinget: − Hårreisende

Audun Lysbakken (SV) reagerer sterkt på NAV sin behandling av den uføre mannen som ikke får støtte til strøm. Partilederen sier det er «uakseptabelt» og «hårreisende».

En ufør mann i Indre Østfold ble nektet støtte fra NAV til å betale en strømregning 9. juni. Siden det har han gått uten strøm.

NAV skrev blant annet i vedtaket:

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve».

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet», skriver NAV.

Den NAV-ansatte har sjekket finn.no og funnet at flere griller gis bort i nærheten.

Partileder Audun Lysbakken sier til VG at ingen som søker hjelp skal bli møtt med slik behandling:

– Dette er et uakseptabelt og hårreisende eksempel på hvordan mennesker som søker hjelp opplever å bli behandlet. Alle trenger strøm og mat, og ingen skal bli møtt med at de klarer seg uten strøm eller kjøleskap, fordi været er bra, sier Lysbakken.

FINT VÆR: «Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skriver NAV. Foto: Faksimile/Gorm Kallestad / NTB

Tar saken til Stortinget

– Jeg er dypt bekymret for at det er flere slike vedtak i Nav-systemet. Derfor tar SV saken til Stortinget med spørsmål om hvordan arbeids- og sosialministeren vil rydde opp i saken og forhindre at flere oppleve dette, sier partilederen.

Mandag sendte Lysbakken et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren der han blant annet ber om en gjennomgang av vedtak.

– Jeg håper regjeringen nå ser at vi må gå gjennom vedtak og begrunnelser i NAV, for å få oversikt over om det er flere slike grove overtramp. Ett slikt tilfelle er ett for mye, og her må det ryddes umiddelbart, understreker han.

NAV beklager

Leder i NAV Indre Østfold Rikke Haagesen skriver til VG:

– Vi ble søndag kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra NAV er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et NAV-kontor.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretagelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut.

NAV-direktør Hans Christian Holte påpeker i en e-post at dette er en enkeltsak i kommunen, men sier det vil følges opp videre.

– Ut ifra det som fremkommer i saken i VG, så virker det helt naturlig at kommunen nå har beklaget sosialvedtaket. Det er mange som har det vanskelig økonomisk nå. Alle skal behandles med respekt. Det er viktig at alle instanser lærer av dette. Vi som fagdirektorat følger opp saken gjennom statsforvalteren, som har ansvar for å følge med på kommunen sitt ansvar for sosialtjenesteloven.

Reaksjoner

Vedtaket har vakt stor oppsikt etter at det ble delt på sosiale medier og i pressen. En av dem som reagerer er advokat John Christian Elden:

– Dette kan ikke være ekte? skriver Elden i en tweet søndag.

Videre tvitrer advokaten at:

– Jeg har klaget over ganske mange vedtak. Ingen har sett slik ut...

AAP-aksjonen la ut vedtaket på Facebook i anonymisert form. Lederen mener at måten som syke og arbeidsuføre blir behandlet på, er under enhver kritikk.

– Dette NAV-kontoret burde skamme seg, sier aksjonsleder Elisabeth Thoresen.