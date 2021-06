Redningsaksjon avsluttes etter at bobil havnet i sjøen

En redningsaksjon ble iverksatt etter at en bobil trillet ut i sjøen på Randaberg i Rogaland. Et webkamera fra Stavanger Aftenblad har fanget opp en person som går vekk fra bobilen.

Av Oda Ording

Politiet mottok klokken 18.57 onsdag melding om en bobil som hadde trillet ut i sjøen fra båthavnen ved Tungenes fyr på Randaberg i Rogaland. Meldingen kom fra et øyenvitne som observerte hendelsen.

Klokken 20.37 melder Redningsselskapet, som deltok i redningsaksjonen, at de er i ferd med å slepe bobilen. Den skal løftes om bord på skipet med kran.







Dykkere fra brannvesenet ble satt inn for å avklare at ingen befant seg i bobilen. Det er foreløpig ikke gjort funn av personer.

SLEPTE BOBILEN: Bildet er tatt fra redningsskøyta «Sjømann» Foto: Redningsselskapet

Hovedredningssentralen koordinerte aksjonen.

Da de første mannskapene kom til stedet, rundt klokken 19.20, lå den bakerste delen av bobilen under vann. Deretter drev den langt utover.

Hovedredningssentralen måtte be et forbipasserende lasteskip over skipsradioen om å bistå med å heise den opp.

LANGT UTE: Bobilen har drevet langt ut fra land. Foto: Per Thime

Web-kamera fanget opp person ved vannkanten

Til Randaberg24 forteller vitner til hendelsen at en person, som var om bord i bilen, skal ha kommet seg på land. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Stavanger Aftenblads web-kamera har fanget opp en person som står på land og ser mot bobilen i sjøen, før vedkommende etter et par sekunder snur seg og går rolig oppover.

Hendelsen skal ifølge avisen, som har publisert skjermdumper av videoen, ha blitt fanget opp klokken 18.47.

– Det er interessant for oss, men det er den videre etterforskningen som må avklare hva som har skjedd her. Nå er målet vårt å komme i kontakt med bileier. Det er funnet et registreringsnummer, så vi jobber ut fra det, sier operasjonsleder Dag Steinkopf til VG like før klokken 21.

Han sier videre at det er for tidlig å spekulere i hva som har skjedd.

