Stavanger Aftenblads webkamera fanget opp bobilen som onsdag kveld trillet i sjøen

Fanget på web-kamera: Person går vekk fra bobil som trillet i sjøen

Webkameraet til Stavanger Aftenblad viser en person gå rolig vekk fra bobilen i sjøen på Randaberg. Kort tid etter ble store ressurser satt inn for å berge den.

Av Oda Ording

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var lenge uklart for redningsmannskapene om noen befant seg i bobilen, som onsdag kveld ble observert trillende ut i sjøen ved Tungenes fyr på Randaberg i Rogaland.

Hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen, som involverte dykkere fra brannvesenet, politiet og Redningsselskapet. I tillegg ble et tilfeldig forbipasserende lasteskip bedt over skipsradioen om å bistå med å løfte bobilen opp fra vannet, for å bedre dykkernes tilgang til bilen.







Politiet vet fortsatt ikke hvordan bobilen endte i sjøen. Bilder fanget opp av Stavanger Aftenblads webkamera, viser en person som står på land og ser mot bobilen i sjøen, før vedkommende etter et par sekunder snur seg og går rolig oppover.

Politiet: – Interessant for oss

Hendelsen skal ifølge avisen, som har publisert skjermdumper av videoen, ha blitt fanget opp klokken 18.47.

– Det er interessant for oss, men det er den videre etterforskningen som må avklare hva som har skjedd her. Nå er målet vårt å komme i kontakt med bileier. Det er funnet et registreringsnummer, så vi jobber ut fra det, sa operasjonsleder Dag Steinkopf til VG like før klokken 21.

Han sier videre at det er for tidlig å spekulere i hva som har skjedd.

Til Randaberg24 har vitner til hendelsen fortalt at en person, som var om bord i bilen, skal ha kommet seg på land. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

LANGT UTE: Bobilen drev langt ut fra land. Foto: Per Thime

Meldingen om hendelsen kom til politiet fra et øyenvitne klokken 18.57.

Rundt 20 minutter senere var dykkerne fra brannvesenet i sjøen. Da lå store deler av bobilens bakende under vann.

Da det ble avklart at det ikke befant seg personer i bilen, iverksatte Redningsselskapets skip «Sjømann» berging av bilen, som ble slept inn til kai.