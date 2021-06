KOMMER TILBAKE: Polske Mateusz Domachowski kan endelig ta med seg familien for å jobbe hos Katrine Lea Olsen i Grimstad. Foto: Privat

Slipper karantene: − Det ble stor jubel både i Norge og Polen

Polske Mateusz Domachowski kan endelig reise på jobb i Norge uten å måtte gå i karantene. Men grøntsektoren i Norge vil fortsatt mangle arbeidskraft.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Fra og med natt til mandag blir Polen og Romania «gule». Det innebærer at reisende slipper karantene i Norge – uavhengig av om man er norsk statsborger eller bosatt i Norge.

Sesongarbeidere og pendlere fra Polen igjen kan komme inn i Norge uten krav til karantene.

– Det er en stor lettelse for grøntsektoren, som mangler arbeidskraft, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag Astrid Solberg.

Hun påpeker at mange andre næringer i Norge fortsatt har behov for arbeidskraft.

– Men mange av dem som tradisjonelt har jobbet i Norge har allerede dratt til andre land, som ikke har hatt like strenge innreiserestriksjoner, sier hun.

Vanligvis kommer omkring 15.000 EØS-borgere til Norge for å jobbe i grøntsektoren i sommersesongen. Et stort antall av disse kommer fra Polen.

– Vi kommer fortsatt til å mangle arbeidskraft, men er glade for at er åpnet for Polen, sier Solberg.

Mateusz Domachowski kan igjen komme til Norge og jobbe, uten karantenekrav. Foto: Privat

– Slutten på karantene

Polske Mateusz Domachowski er en av dem som nå får reise mellom jobben i Norge og familien i Polen uten karantene.

– Nå håper jeg at alt vil endre seg og komme tilbake til det normale, sier han.

Domachowski jobber på gården til Katrine Lea Olsen (42) i Grimstad. Vanligvis pendler han annenhver uke, men under pandemien har reisingen blitt langt mer krevende.

– Det ble stor jubel både i Norge og Polen i dag. Billettene er allerede bestilt. Det er nok mange bønder og arbeidstagere som er fornøyde nå, sier Olsen til VG.

Etter over ett år, vil Domachowski kunne ta med seg familien på jobb i Norge.

– Det har vært vanskelig for meg uten dem. Jeg håper at denne pandemien ender for alle, sier Domachowski til VG.

Han forteller at pandemien har vært vanskelig for ham selv og familien.

– Jeg kunne ikke se familien min fritt. I begynnelsen av pandemien i fjor i mars satt jeg fast i Norge i mer enn 3 måneder. Grensene ble stengt og flyene gikk ikke, sier han.

Katrine Lea Olsen i fjøset. Foto: Privat

– Mangel på avløsere

Katrine Lea Olsen driver et robotfjøs, som innebærer at alt er datastyrt. Kuene går inn og melker seg selv.

– Det er bare Mateusz og jeg som kan hele fjøset og datadelen. Du må sjekke at alt er på stell, ha kontroll på at alle dyrene blir melket og sjekke at melken blir bra, sier hun.

Olsen har selv fått opplæring i datasystemene av produsenten og har gitt opplæring til Domachowski.

– Det er ikke gjort på et øyeblikk. Det krever land tid å få oversikt og lære dette. Det er ikke mange sånne fjøs rundt her og det er allerede mangel på avløsere generelt, sier hun.

Flere har foreslått at Olsen bør ansette norsk ungdom og norsk arbeidskraft:

– Det er heller ikke enkelt når det krever så mye opplæring, sier hun.

I Domachowskis fravær har hun fått hjelp fra mannen Ronny, som har sitt eget firma. Med tre barn og mye ekstra arbeid, har det vært et puslespill for å få alt til å gå opp.

– Det har vært veldig vanskelig. Det er krise om jeg blir syk og ikke kan være i fjøset, sier Olsen.

GÅRDEN: Kun Mateusz og Katrine har kan hele fjøset og datadelen. Foto: Privat

– Så usikkert

I februar kom Domachowski inn i Norge. Men da han igjen ville reise inn i april, ble han satt rett på karantenehotell og fikk beskjed om å ta første fly tilbake til Polen.

Olsen trodde de hadde alle papirer i orden, med godkjent leilighet for Domachowski, papirer på at han er samfunnskritisk og dokumentasjon fra Landburkskontoret på at det ikke er mulig å finne avløsere.

– Jeg ba på mine knær og fikk tak i politiet på Torp, som faktisk var tålmodig og forsto situasjonen. Etter en stund slapp Domachowski inn fordi fjøset mitt var så teknisk, forteller hun.

Domachowski ble i Norge i en måned, fordi han ikke turte å reise hjem igjen. Den siste måneden har han oppholdt seg i Polen.

– Det er forferdelig å ha det så usikkert, det er inntekten hans, sier Olsen.

Foto: Privat

Da det torsdag ble klart at det lå an til karantenefrie reiser fra Polen, begynte planleggingen.

– Vi snakket sammen på telefon og var veldig spente begge to, sier Olsen.