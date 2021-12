FALSK KONSERT: Ved feilaktig å opplyse om tapte inntekter på over 32 millioner kroner fordelt på 17 søknader om avlyste konserter, forsøkte mannen i 50-årene å svindle statens coronastøtteordninger. Forsøkene ble avslørt før noen penger ble utbetalt fra Kulturrådet eller Lotteritilsynet.

Diktet opp konserter og p-hus: Dømt til 3 år og ni måneders fengsel for forsøk på coronasvindel

Ved å blåse opp sin egen og ektefellens inntekter i en endret skattemelding, meldte mannen i 50-årene feilaktig inn millionomsetning i selskaper som i realiteten var uten drift.

Av Ola Haram

Slik påførte han seg selv og sin kone et skyhøyt skattekrav, men samtidig fikk han muligheten til å utnytte coronastøtteordningene som staten lanserte i april 2020.

Kreativ selskapsregistrering

Den dømte mannen i 50-årene registrerte flere selskap i forskjellige distrikter for å vanskeliggjøre kontroll.

Den dømte mannen i 50-årene registrerte flere selskap i forskjellige distrikter for å vanskeliggjøre kontroll.

I en fersk dom fra Oslo tingrett kommer det fram: Til tross for at «bedrageriene ikke har en veldig profesjonell karakter», så har domfelte, ved å opprette ulike selskaper i ulike skattedistrikter, forsøkt «å minimere risikoen for å bli avslørt/vekke mistanke.»







«Tapte inntekter» på 32 millioner

Gjennom flere selskaper forsøkte han å få Kulturrådet til å utbetale over 13 millioner kroner som følge av avlyste konserter. Det samme gjorde han overfor Lotteritilsynet, som han forsøkte å svindle for nesten seks millioner. Samlet ble det sendt 17 søknader om kompensasjon for konserter «det ikke var noen realitet bak», skriver Oslo tingrett i dommen.

– For det første har domfelte benyttet flere forskjellige foreninger og foretak for å begå den økonomiske kriminaliteten, både i eget og i ektefellens navn. For det andre er søknadene utviklet i takt med de nye kravene som kom i forskrift, blant annet krav til at arrangementene skal være sporbare, sier politiadvokat Anders Orerød hos Økokrim til VG.

FALSK: Denne konsertoversikten ble laget av mannen i 50-årene for å «dokumentere» konsertene som ble avlyst.

Allmennpreventive hensyn

Det kommer også fram at «Retten mener det skal tillegges vekt at siktede ved dette har forsøkt å utnytte økonomiske støtteordninger som ble innført for å avhjelpe en svært vanskelig økonomisk situasjon for mange kultur- og næringsaktører, og der det ble gitt politiske signaler om hurtige og tillitsbaserte krisetiltak. Allmennpreventive hensyn gjøre seg særlig gjeldende ved forsøk på utnyttelse av disse ordningene».

– I denne saken var det Lotteritilsynet som avdekket mistanke om misbruk og stanset utbetalingene. Etter vårt syn var det kun tilfeldigheter som gjorde at disse søknadene ikke ble godkjent og utbetalt, sier Orerød.

Det er ikke domfeltes forsvarer enig i.

– Tvert imot, han skulle ha hatt utrolig flaks og hell om noe av dette skulle kunne komme til utbetaling, sier advokat Peter Såmund Nørgaard til VG.

COVID-PROSJEKT: Politiadvokat Anders Orerød hos Økokrim sier Covid-prosjekt videreføres i 2022.

Videresendte posten til Thailand

Et av svindelforsøkene gikk ut på å opprette et fiktivt parkeringshus i et av Oslos dyreste boligstrøk, for så å be om coronastøtte for «tapte parkeringsinntekter som følge av fire avlyste konserter i Oslo.» Domfelte har ingen tilknytning til stedet der han oppga at parkeringshuset skulle være plassert, men fikk Posten til å videresende all post adressert til selskapet til domfeltes oppholdsadresse i Thailand.

– I slike forsøkstilfeller er den forbryterske vilje den samme som når det foreligger en fullbyrdet handling, hvilket begrunner hvorfor straffen også blir streng ved forsøkshandlinger, sier Orerød.

Mannen i 50-årene ble dømt til fengsel i 3 år og 9 måneder. Han mistet også retten til å inneha stilling som daglig leder, annen ledende stilling eller muligheten til å være styremedlem i noe selskap i 4 år. Siden saken ble avgjort som en tilståelsesdom fikk han innvilget 25 prosent strafferabatt.

– Hva var motivet for disse svindelforsøkene?

– Han hadde en veldig trang økonomi på denne tiden og han valgte da å forsøke å løse de økonomiske problemene han hadde på den måten han gjorde. Jeg oppfatter det slik at han angrer veldig på dette i dag, sier domfeltes advokat, Peter Såmund Nørgaard til VG.

– Mye av dette var så amatørmessig utført at jeg mener det kunne være grunnlag for en mildere straff, sier Nørgaard.

Svindlet NAV fra Thailand

I tillegg til coronastøtte-svindelen, sendte han i eget og ektefellens navn, 26 søknader til NAV med krav om å få utbetalt kompensasjon for tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende. Dette ble automatisk godkjent og NAV betalte ut litt over 900.000 over en periode på 12 måneder fra mai 2020 til juli 2021.

Videre klarte han å få utbetalt over 150.000 kroner som følge av uriktige opplysninger om merverdiavgift. Samlet klarte han å lure NAV og skatteetaten til å utbetale litt over 1 million norske kroner.

De forskjellige svindelforsøkene skal ha foregått tilbake til 2017 da han første gang forsøkte seg på momssvindel, men hoveddelen har foregått mellom 2020 og 2021, samtidig som domfelte bodde i Thailand.

Covid-gruppe fortsetter

– På hvilken måte er dette en viktig dom for Økokrim?

– Denne saken sender et kraftig signal om at det straffer seg å prøve å misbruke disse ordningene. Covid-prosjektet var egentlig ment å vare ut 2021 – men på bakgrunn av smitteutviklingen og videreføring og innføring av nye ordninger både for næringsliv og kultur/frivillighet, så har vi besluttet at prosjektet skal fortsette inn i 2022, sier politiadvokat Orerød.

– Fungerer kontrollmekanismene som de skal?

– Så langt ser det for oss ut som om de mest alvorlige tilfellene avdekkes, men siden etterkontroller fremdeles pågår er det vanskelig å si noe helt sikkert om dette.