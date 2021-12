TESTER SEG: Testkøene i hovedstaden har vært lange den siste tiden, her ved Grønland torg.

Flat smittekurve kan skjule omikron-økning

Mens en variant overtar for en annen, kan det vises på smittekurven som en utflating. Omikron-smitten blir dermed først synlig ved en betydelig økning, sier FHIs Preben Aavitsland.

Publisert: Nå nettopp

Den siste uken har vi sett tegn til en utflating i smittetallene i Norge. De siste syv dagene er det i snitt registrert 4531 coronasmittede per dag, mot tilsvarende 4733 for uken før. Dette tilsvarer en nedgang på litt over 4 prosent.

Men FHI-overlege Preben Aavitsland er tydelig på at vi ikke nødvendigvis kan feire av den grunn.

Vi kan nemlig risikere at en nokså flat smittekurve de nærmeste par ukene, egentlig skjuler en kombinasjon av en nedadgående deltakurve og en økende omikronkurve.

– Hvis man legger en oppadgående kurve (omikron) oppå en nedadgående kurve (delta), kan resultatet for en periode bli en nokså flat kurve, slik at man ikke med en gang ser økningen av omikronvarianten. Den blir synlig først når omikronvarianten begynner å øke betydelig, sier Aavitsland.

FHI: Omikron dominerende innen få uker

3871 tilfeller av omikronvarianten er påvist i Norge til nå. 477 av dem ble påvist siden mandag, rapporterer FHI tirsdag.

Aavitsland sier at det også tidligere har vært vanskelig å se smitteeffekten av en ny variant som har dukket opp i landet.

– I januar var det utfordrende å måle effekten av den nye alfavarianten.

FHI-overlege Preben Aavitsland.

– Hvor mye skjult smitte av omikron kan det være snakk om i landet?

– Vi tror ikke det er mer skjult smitte av omikronvarianten enn av deltavarianten. Generelt antar vi at om lag halvparten av tilfellene blir registrert, sier overlegen.

– Når tror du omikronvarianten vil ta over for delta?

– Vi regner med at omikronvarianten blir dominerende i løpet av få uker.

Størst andel av deltavarianten

Av prøver som ble sendt inn til analysering de siste fire ukene, lå andelen som viste seg å være deltavarianten på mellom 95–100 prosent, skriver FHI i sin siste ukesrapport. Andelen omikron lå mellom 1–5,3 prosent.

Den siste månedens omikron-tilfeller er hovedsakelig rapportert fra Oslo og Viken.

Det er meldt om flest tilfeller av omikron i aldersgruppene 25–44 år, på 52 prosent, og 45–65 år, på 20 prosent.

I Danmark har nå omikron tatt over for delta som den dominerende virusvarianten i landet, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter, ifølge Ekstrabladet.

Det er Statens Serums Institut, danskenes folkehelseinstitutt, som har konkludert med at det nå er omikron som dominerer, og at den fortsatt er i vekst, melder ministeren.

Til sammen er det nå funnet 23.038 tilfeller.

Ekspertgruppen for matematisk modellering forventer både stigende smittetall og flere innleggelser frem mot jul.

Gruppen estimerer at det daglige smittetallet kan ligge mellom 9.000 og 45.000 den 24. desember. Men det er stor usikkerhet forbundet med beregningene. De estimerer også mellom 130–250 daglige nyinnleggelser 24. desember.

Kan ikke være sikre

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være forsiktig med å være optimist, selv om smittetallene i Norge denne uken viser en liten nedgang, sier hun på NRK Nyhetsmorgen tirsdag.

– Det er fint at tallene synker, hvis det er reelt og det skyldes at tiltakene virker, og det kan hende. At enten det hele eller deler av det skyldes det, men det kan også hende at folk tester seg på en litt annen måte, altså at færre tester seg først og fremst, sier Stoltenberg til kanalen.

Hun trekker frem at tiltakene kan føre til en avflating, og mulig nedgang for deltavarianten, men at omikronvarianten muligens ikke har tatt av ordentlig enda.

– Vi håper at den ikke skal komme så raskt som det vi først antok, fordi tiltakene er iverksatt, men sikre på det kan vi ikke være.