Tallene i kalkulatoren over er modellerte smittetall i FHIs scenarioer over omikron-bølgen, ikke faktiske smittetall.

Kalkulatoren er basert på FHIs langsiktige omikron-modellering fra 22. desember 2021. Anslagene er ikke en prognose for smitteutviklingen i Norge, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under en rekke usikre antagelser.

Modellen simulerer epidemien fra 27. september 2021 og til 30. juni 2022, uten å ta høyde for eventuelle endringer i tiltak eller atferd. VG viser resultater fra og med 1. desember. Dette gjør at totaltallene kan avvike fra annen omtale av modellen.

FHI ser på utviklingen av omikron fra et utgangspunkt med 100 positive tilfeller den 24. november, og regner på hvordan smitten kan spre seg videre under en rekke forutsetninger.

Blant de andre forutsetningene i modellen, har FHI lagt inn at omikron har samme risiko for sykehusinnleggelser som delta, men det kan være at omikron gir mildere sykdom. Samtidig tror FHI at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom, men ikke at de beskytter bedre enn før. Ved å velge bedre vaksineeffekt i modellen, vil man kunne se et scenario der befolkningen er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom med omikron enn med delta.