Stadig flere innlagte er uvaksinerte

Blant 175 nye pasienter innlagt på sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak, var 59 prosent uvaksinert og 38 prosent fullvaksinert i forrige uke.

– Totalt sett ser vi at stadig flere innlagte ikke er vaksinerte, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI, til VG.

Han sier FHI ser at de fullvaksinerte stort sett er eldre mennesker med underliggende sykdom. De fullvaksinerte har dessuten en medianalder på rundt 80 år, mens uvaksinertes medianalder ligger på rundt 50 år.

– Vi ser dessuten at innleggelsestallene har gått ned over lengre tid hos de som har fått tredje dose, kommenterer han.

De siste tre ukene har uvaksinerte utgjort en større andel enn fullvaksinerte blant nye pasienter innlagt på sykehus, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

I forrige uke var 59 prosent av de 175 nye innlagte med corona som hovedårsak uvaksinerte. 38 prosent var fullvaksinerte.

Med tanke på at rundt 90 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fått minst to vaksinedoser betyr det at det relativt sett innlegges langt flere som ikke er vaksinert, sammenlignet med vaksinerte, enn det de faktiske tallene viser.

En studie ved FHI har også vist at vaksinerte pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak, har kortere liggetid på sykehus, samt lavere risiko for innleggelse i intensivavdeling, enn uvaksinerte pasienter.

Innstendig bønn

Dette har fått både politikere og helsefagfolk til å trygle folk som ennå ikke har gjort det om å vaksinere seg.

– Det er ingen tvil om at man blir sykere, får mer alvorlige langtidsvirkninger og blir en større belastning for seg selv, de rundt en og helsevesenet dersom ikke man vaksinerer seg, sa for eksempel byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, da han i desember kom med en innstendig bønn til de som ikke har tatt første dose.

Froland sier at de fleste som er innlagt i norske sykehus enda er smittet av delta-varianten. Men det forventes at det vil bli flere omikron-innlagte med tiden, grunnet den store smittespredningen i samfunnet i dag.

– Det er det vi må forebygge så godt vi kan, med gode tiltak i samfunnet og rask vaksinering, sier han og bemerker at FHI ser innleggelsestallene går ned blant folk som har tatt tredje dose.

FAGDIREKTØR: Frode Forland er fagdirektør i FHI. Han sier stadig flere av de som blir innlagt, ikke er vaksinert.

Viktig med oppfriskningsdoser

FHI skisserer effekten av oppfriskningsdoser, og skriver at det å tilby det til alle over 18 år kan ha stor påvirkning på å redusere smittespredning og å flate ut kurven.

– Rapportene til FHI viser at det å få gitt flest mulig en boosterdose har en ganske stor effekt på utviklingen av epidemien videre i Norge, sa avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til VGTV forrige uke.

Over 50.000 slike sprøyter må settes daglig dersom målet om at alle over 45 år skal ha fått tilbud om en tredje dose innen midten av januar, skal nås.

56 prosent av dem fra 45 år og oppover har fått tre vaksinedoser. Men det skal holde hardt å nå målet om å gi tilbud til alle innen midten av januar, mener FHI.

Det viser utregninger NTB har foretatt med utgangspunkt i SSBs befolkningsstatistikk og vaksinasjonsoversikten til Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge SSB er det i alt 2.361.359 nordmenn som er 45 år eller eldre. Av disse er 2.221.624 vaksinert med to doser, mens 1.320.969 har fått tre.

Det betyr at så langt har 59,4 prosent av alle fullvaksinerte over 45 år tatt sin tredje dose. Sammenlignet med totalbefolkningen faller andelen til 56 prosent.

Info Flest kvinner trippel-vaksinert Ifølge statistikken er kvinner noe mer ivrige på å få det tredje nålestikket enn menn: 62,3 prosent av kvinnene har tatt tre doser, mens det samme gjelder 56,6 prosent av mennene. Det skyldes blant annet at kvinnedominerte yrkesgrupper som lærere og helsepersonell blir prioritert, ifølge FHI. Vis mer

Kjerkol oppfordrer

Fortsatt gjenstår det altså å boostervaksinere drøyt 900.000 personer som allerede har fått to doser.

Det betyr at det må settes nesten 53.000 vaksinedoser daglig, inklusive nyttårshelgen, til denne gruppen dersom målet skal nås.

Tirsdag denne uken ble det satt i alt 17.238 tredjedoser, ifølge FHI.

Onsdag fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sin tredje dose. Hun oppfordrer alle som har fått vaksinetime, til å møte opp.

– Det er en svært stor logistikkoperasjon som nå pågår i kommunene, og jeg vil oppfordre alle til å møte opp til den timen de får, sier hun til NTB.

– Vil ta seg opp

Samfunnsdirektør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS tror vaksineringen vil ta seg kraftig opp når vi kommer på den andre siden av årsskiftet, ifølge NTB. Også han mener vaksinetempoet bestemmes av tre forhold.

– Det viktigste er ventetiden mellom andre og tredje dose. Det er rett og slett ikke mulig at samtlige som er over 45 og har fått to doser, vil kunne få sin tredje innen midten av januar. Men svært mange vil få tilbudet – og bør takke ja, sier han.