VIL ENDRE MODELLEN: Dagens trafikklysmodell er tilpasset en «grunnskolevirkelighet», mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Hun vil ha endringer som gjør den mer gjennomførbar for videregående skoler.

Vil ikke bøye av for kritikken: Mener gult nivå ikke er alternativ for videregående

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener at det er svakheter i dagens trafikklysmodell og vil gjøre endringer «så det blir lettere å følge rådene vi får».

Kritikken har haglet etter at regjeringen trosset faglige råd og krever skolestart på rødt nivå på videregående skoler i hele landet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil imidlertid ikke bøye av for kritikken.

– Smittevernmessig ville gult nivå holdt, men mange mener at dette vanskelig lar seg gjøre i praksis. Dette viser at det er en svakhet i trafikklysmodellen for videregående, sier hun til VG.

På spørsmål om det er regjeringens oppfatning at trafikklysmodellen for videregående skole i praksis bare består av rødt og grønt, svarer Brenna:

– Ja, jeg mener at gult nivå, slik som trafikklysmodellen i dag er utformet, ikke er et alternativ for videregående. Derfor må vi vurdere endringer i trafikklysmodellen, slik at vi kan ta hensyn til både elevenes behov for å være til stede på skolen og følge smittevernanbefalingene bedre enn slik det har vært til nå, svarer kunnskapsministeren.

Slik begrunner de avgjørelsen

Tidligere denne uken begrunnet statssekretær Halvard Hølleland (Ap) fortsatt rødt nivå med at «den klare tilbakemeldingen fra fylkeskommuner og videregående skoler, er at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring».

VG har spurt Brenna hvor mange fylkeskommuner og videregående skoler som har meldt at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring. Det har kunnskapsministeren ikke tall på.

Hun viser til at Utdanningsdirektoratet (Udir) får denne informasjonen fra statsforvalterne, som igjen holder kontakt med kommuner og fylker.

– Jevnt over har tilbakemeldingene til Utdanningsdirektoratet fra statsforvalterne vært at gult nivå i videregående skole har vært krevende, fordi organiseringen på gult nivå legger opp til at man er sammen med ulike elever med ulike fag gjennom dagen, sier hun til VG.

EGNE ERFARINGER: Som tidligere fylkesrådsleder i Viken, erfarte nåværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at det var praktiske utfordringer knyttet til skoleskyss og avstandskrav på gult nivå.

– I tillegg har vi hatt flere dialogmøter med sektoren som i stor grad bekrefter dette bildet, sier kunnskapsministeren.

Utdanningsdirektoratet selv konkluderte dog med at rødt nivå de videregående skolene ikke kan opprettholdes, og ga regjeringen klart råd om å avvikle det så snart som mulig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ba regjeringen gå ned til gult nivå. De pekte på at smittetrykket på videregående skoler er vedvarende lav – og at denne gruppen nylig er vaksinert.

Kunnskapsministeren påpeker at de har fått tilbakemeldinger fra Utdanningsdirektoratet på vegne av hele sektoren.

– I et faglig råd til FHI, skriver Udir helt eksplisitt at gult nivå ikke er forening med et godt opplæringstilbud, sier kunnskapsministeren.

Info Dette betyr rødt nivå på videregående skoler i dag: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser

Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Kunnskapsministeren sier at helsemyndighetenes anbefalinger er basert på smittevernhensyn, mens utdanningssektoren har gitt tilbakemeldinger på hva som er praktisk mulig. Det gjør at de får råd som sammenlagt vanskelig lar seg gjennomføre, mener hun.

– Så er det klart at praktiske utfordringer ikke er en unnskyldning for å ikke utforske dette videre, det er et argument for å finne en mer tilpasset måte å gjøre det på, sier kunnskapsministeren.

Ser på endringer: – Håper det blir lettere å følge rådene

Alle smitteverntiltakene, inkludert rødt nivå i de videregående skolene, skal vurderes på nytt i midten av januar. Brenna håper at eventuelle endringer i trafikklysmodellen, som de nå vurderer, vil være på plass innen dette.

– Med disse endringene håper jeg at det vil bli lettere å følge rådene vi får. Vi skal i utgangspunktet ikke være strengere enn det helsemyndighetene anbefaler oss, sier Brenna.

– Hva er grunnen til at dere vektlegger tilbakemeldingene fra statsforvalterne høyere enn de faglige rådene fra helsemyndighetene?

– Vi vektlegger det ikke høyere, men all den tid vi får tilbakemeldinger om at det er veldig vanskeligere å få til, prøver vi å finne en mellomting. Med den verktøykassen vi har nå, er ikke dette godt nok, og derfor må vi se om det er mulig å få til endringer som gjør at vi finner frem til riktige og gjennomførbare smitteverntiltak, svarer kunnskapsministeren.