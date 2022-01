LIKHET: Etterforskningsleder i Kripos, Sigrid Buseth, mener mistenkte barn bør bli avhørt på barnehus.

Mener Norge svikter de mistenkte barna: − Kan i verste fall få falske tilståelser

Barn i kriminalsaker blir forskjellsbehandlet. De fornærmede og vitner får tilrettelagt sine avhør. Slik er det ikke for de mistenkte barna.

– Barn er sårbare i rettssystemet. Selv om Norge er kommet langt i utviklingen av avhørsmetodikk, er mistenkte barn oversett. Norge lever fortsatt ikke opp til internasjonale forpliktelser, sier Sigrid Buseth.

Hun er etterforskningsleder i Kripos og har lenge jobbet med avhør av mistenkte barn. I 2020 leverte hun en masteroppgave som viste at barn ikke skjønner hvilke rettigheter de har under avhør, og at de heller ikke tør å spørre.

– De forsto heller ikke helt det med forsvarer. Hvem de var, hvilken jobb de hadde og hvorfor de skulle være til stede under et avhør. Det ser man også på avhør av mistenkte barn, der er forsvarer sjeldent til stede, sier Buseth.

– Når barna ikke vet hva de er med på kan man i verste fall få falske tilståelser, for det er ingen der til å påse at rettighetene blir forklart på en forståelig måte. De kan oppleve situasjonen som presset, og det er lettere for et barn å bli påvirket enn en voksen, forklarer Buseth.

Tilsto i Silje-saken

I 1994 fikk tre barn mellom fire og seks år skylden for Silje Marie Redergårds (5) død. Hun ble utsatt for vold og ble funnet kald og død i en akebakke i Trondheim.

Da NRK Brennpunkt så på saken ble det avdekket at barna hadde vært i avhør der de ikke ble gjort kjent med rettighetene sine. Avhørsekspert Asbjørn Rachlew mener avhørene var ulovlige, og at tilståelsene de til slutt kom med var preget av sterkt press. Saken skal nå etterforskes på nytt, 27 år senere.

Til VG har politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, tidligere sagt at norsk politi har erkjent at avhørsmetodene av både mistenkte og av barn hadde store svakheter på den tiden.

Likevel er ikke alt slik det burde være nå, mener Buseth, som uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er ikke noe krav om at de som gjennomfører avhør med mistenkte barn skal ha tilleggsutdanning utover det man får på Politihøgskolen, i motsetning til fornærmede barn og sårbare personer, sier hun.

For avhør av fornærmede barn og barn som er vitner skal i all hovedsak utføres på barnehus, i tilrettelagte avhør.

EKSPERT: Etterforskningsleder Sigrid Buseth i Kripos har jobbet med avhør av barn i en årrekke. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

I de avhørene er barnefaglige rådgivere til stede og avhørene gjennomføres av avhørere med spesialutdanning.

Det er for å ivareta barna, sørge for at de forstår hva som skjer, og tilpasse avhøret til det aktuelle barnet.

Slik er det ikke for mistenkte barn.

– Det er ikke slik at de er rettsløse, de har de samme rettighetene som alle andre mistenkte, men det er ingen regler som gjør det klart hvordan man skal ordlegge seg og ivareta de barnefaglige hensynene for mistenkte barn.

Info Dette er Statens barnehus Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Det er 11 barnehus i Norge. De ligger i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss. Politiets oppgave på barnehusene er å avhøre barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming. Det gjøres opptak av samtalen med lyd og bilde som overføres til et annet rom der en avhørsleder, advokater og andre fagpersoner hører på. Dette kalles et tilrettelagt avhør. Tilbudet ved barnehusene er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Kilde: Statens barnehus Vis mer

Buseth mener derfor mistenkte barn i de mest alvorlige sakene bør få komme inn på et av landets 11 barnehus.

– Vi mangler en formell opplæring og krav til tilleggsutdanning hos dem som skal ta avhør av de aller mest sårbare i de aller mest alvorlige sakene, og jeg tenker at også de barna skal få ta del i den barnefaglige kompetansen som allerede eksisterer i politiet på barnehusene, men det bør formaliseres.

Etterforskningslederen peker på at mistenkte barn ikke er en del av mandatet til landets barnehus.

Dette kommer også frem i et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene sendt i februar i år, der det står at avhør av mindreårige mistenkte barn som hovedregel ikke kan gjennomføres på barnehus inntil mandatet utvides og ressurstilgangen er sikret.

– Det er opp til politimesteren i det enkelte distrikt. Noen gjør det i noen grad, men det burde vært i regelverket. Opplæringen til de på barnehuset burde også gå mer i retning av rettighetene til de mistenkte barna, mener Buseth.

UNDERSØKTE: Sigrid Buseth i Kripos har forsket på avhør av mistenkte barn.

Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og kriminelle handlinger begått av yngre barn blir til slutt henlagt etter politikode 51, henlagt fordi mistenkte var under 15 år.

Tall VG har innhentet fra Riksadvokaten viser en svak økning i antall seksuallovbruddssaker som har blitt påtaleavgjort og henlagt under den koden. Noe av det samme kan man se på saker som omhandler vold.

Det er derfor en rekke barn som burde vært aktuelle for avhør på barnehus.

Et pågående arbeid

Buseth er del av en arbeidsgruppe som nå utarbeider retningslinjer for avhør av mistenkte barn på oppdrag fra Riksadvokaten og Politidirektoratet.

– Når den kommer på plass og politiet jobber ut fra de så er vi et langt stykke på vei. Samtidig mangler vi en opplæring av både de som skal ta disse avhørene, de som er påtalefaglige etterforskningsledere og ikke minst de på barnehuset som trenger en formell opplæring i rettighetene til mistenkte barn slik at man ivaretar rettssikkerheten godt nok.