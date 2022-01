DREPT: Kjetil André Østhus (28) fra Karmøy ble drept i Haugesund natt til første nyttårsdag.

Kjetil André Østhus ble knivdrept: − Tilfeldig og meningsløst

Den talentfulle kokken Kjetil André Østhus (28) fra Karmøy feiret inngangen til det nye året, da han ble knivstukket til døde. – Et sjokk, sier stjernekokken Geir Skeie til VG.

Av Sven Arne Buggeland

Sør-Vest politidistrikt frigir navnet, i samråd med de pårørende.

– Foreldrene hadde vanskelig for å finne et bilde av sønnen der han ikke smiler, sier familiens bistandsadvokat Benedicte Storhaug til VG.

Østhus har arbeidet som kokk og kjøkkensjef for restauranteier og mesterkokk Geir Skeie.

– Han hadde en stor profesjonell karriere foran seg. Vi har hatt veldig stor glede av ham, personlig og profesjonelt, sier den tidligere Bocuse d’Or-vinneren.

To menn i 20-årene ble mandag varetektsfengslet for fire uker, siktet for forsettlig drap eller medvirkning. Begge nekter straffskyld.

28-åringen etterlater seg foreldre og to eldre brødre.

– De beskriver ham som lett til sinns, empatisk, opptatt av at alle rundt hadde det bra. Han var raus, varm og tilstedeværende. Tomrommet etter ham er veldig stort, sier bistandsadvokaten.

KOKK: Kjetil André Østhus var kokk og kjøkkensjef.

Nyttårsaften var Østhus i middagsselskap hos venner på Presthaug i Haugesund. Over midnatt gikk flokken ut på parkeringsplassen ved blokkene for å skyte opp fyrverkeri.

Kniver beslaglagt

Der ble 28-åringen knivstukket av to unge menn han kom i kontakt med. Livreddende førstehjelp ble forsøkt, men han ble erklært død etter en halv time.

Politiet ble varslet klokken 01.28 natt til første nyttårsdag. Forklaringer fra vitner ledet politiet til to menn som ble pågrepet nær åstedet.

– I forbindelse med undersøkelser og ransaking i en leilighet hvor de siktede oppholdt seg nyttårsaften, er flere kniver beslaglagt, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Politiet vil undersøke om noen av disse er benyttet i forbindelse med drapet.

– Drapet fremstår som helt tilfeldig og meningsløst, uten noe som helst rasjonelt motiv, sier bistandsadvokat Benedicte Storhaug.

SPERRINGER: Politiet satte opp sperringer etter drapet i Haugesund.

Kjetil André Østhus er vokst opp på Torvastad nord på Karmøy, hvor han for tiden bodde hos broren i nabohuset til foreldrene.

– Dedikert og dyktig kokk

– Han var veldig familiekjær, sine venners venn, sier Storhaug.

28-åringen jobbet for tiden som kokk på en oljeplattform i Nordsjøen.

– I jul og nyttår hadde han tilbud om en ekstratur i Nordsjøen, men sa nei for å prioritere familien og denne ulykksalige nyttårsfesten som fikk så tragisk utfall, sier Storhaug.

28-åringen er utdannet kokk og har arbeidet på flere kjente restauranter.

– Han har vært kokk og kjøkkensjef på alle Brygga 11-restaurantene våre, både på Stord, i Hemsedal og i Sandefjord, sier mesterkokk Geir Skeie til VG.

MESTERKOKK: Geir Skeie står bak restaurantene Brygga 11. Han vant Bocuse d’Or i 2009 og har vunnet en rekke konkurranser.

Han beskriver Østhus som dedikert og dyktig.

– Han var opptatt av å få frem smaken i råvarene og hadde stor matforståelse. Samtidig ville han skape en god opplevelse for gjestene, sier Skeie.

Østhus var også opptatt av å skape et godt team på jobben.

SPISESTED: Avdøde har jobbet som kokk og kjøkkensjef på Geir Skeies fiskerestaurant i Sandefjord, Brygga 11.

– Han tok vare på menneskene rundt seg og var den som bandt servitører og kokker sammen. Han vile få dem til å finne gleden ved å lage mat og jobbe på et kjøkken.

Skulle jobbe med stjerner

Østhus skulle til New York i mars 2020, men pandemien satte en stopper for planene.

– Jeg hadde skaffet ham jobb hos en av de største stjernene i Amerika, Daniel Boulud, som driver flere restauranter. Jeg hadde ingen problemer med å gå god for ham, sier Skeie.

Østhus skulle være kokk den Michelin-belønnede franske restauranten Café Boulud i New York. Han har også arbeidet på Michelin-restauranten Copenhagen i Paris.

NEW YORK: Avdøde skulle våren 2020 begynne som kokk på den franske restauranten Café Boulud på Upper East Side i New York, men pandemiutbruddet satte en foreløpig stopper for planene.

Østhus og Skeie var venner også privat.

– Dødsfallet kom som et sjokk, det er helt forferdelig, sier Geir Skeie.

I tenårene var avdøde en talentfull trialkjører i Karmøy Trial Klubb.

– Familien preget av tapet

Bistandsadvokaten beskriver familien som sammensveiset.

– De er veldig preget av tapet av en sønn og bror og søker støtte i hverandre. De opplever også at de får veldig mye empati og kjærlighet fra venner, bekjente og nærmiljøet.

ÅSTEDET: En kriminaltekniker jobber på parkeringsplassen ved Presthaug-blokkene i Haugesund.

De to er siktet for forsettlig drap eller medvirkning, er en britisk statsborger og en norsk mann, begge tidlig i 20-årene.

Sør-Rogaland tingrett besluttet mandag å varetektsfengsle de to siktede i fire uker.

– Begjæringen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og – for den britiske statsborgeren – unndragelsesfare, opplyste politiadvokat Soma før rettsmøtet.

Erkjenner ikke straffskyld

De siktede erkjenner ikke straffskyld, men politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at de to har begått drapet eller medvirket til drapshandlingen.

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som konkret skjedde på åstedet. Vi etterforsker hendelsesforløpet, sier Soma.

MINNE: Blomster og lys er satt ut på åstedet i Haugesund.

Briten skal ha vært på besøk. Han beskriver seg som en bekjent av den andre siktede. Begge er avhørt i helgen og har forklart seg om sine bevegelser.

– Tungt å være anklaget

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen. Han har ikke vært på stedet og han har ikke begått noe drap, har britens forsvarer Helene Haugland uttalt til VG.

Under fengslingsmøtet mandag begjærte briten seg løslatt.

Den siktede nordmannen har ifølge sin forsvarer Ben Einar Grindhaug forklart at han har vært på stedet og beskrevet et hendelsesforløp.

– Han synes det er tungt å være anklaget for medvirkning til drap. Han har gitt en beskrivelse av sin rolle som ikke kvalifiserer til et medvirkeransvar, sier Grindhaug.