KRITISK TIL OMLEGGING: Regjeringen har bestemt seg for å reversere domstolsreformen som ble innført i 2021. Det mener Stine Sofies stiftelse er en dårlig idé som vil kunne ramme voldsutsatte barn.

Frykter domstolsreversering vil ramme utsatte barn: − Ren symbolpolitikk

Foreløpig har stiftelsen vært avventende, og tvilt på at reversering kunne bli en realitet. Nå ser Stine Sofies stiftelse seg nødt til å advare: – Går på bekostning av barns rettssikkerhet

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

– Vi har vært imot reversering helt siden vi begynte å høre rykter om det. Når høringsnotatet kom denne uken, ble det tydelig at dette ikke har mer substans enn en ostepop.

Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies stiftelse, er klar i talen når han snakker om justisministerens varslede reversering av domstolsreformen.

Denne uken ble forslaget sendt ut på høring.

– Jeg reagerer på at det skal gjøres endringer i en nyopprettet domstolsordning, som til nå har vist seg å styrke barns rettssikkerhet.

Han mener målet om reverseringen hverken har forankring i faglige argumenter eller støtte i faginstanser, men først og fremst handler om å nå et mål som er satt i Hurdalsplattformen.

– Dette ser vi på som ren symbolpolitikk, som går på bekostning av barns rettssikkerhet.

Info Reversering av domstolsreformen – dette er saken: Solberg-regjeringens domstolsreform fra 2021 reduserte antall tingretter fra 60 tingretter til 23, men beholdt samme antall rettssteder

Endringen innebar at de såkalte rettskretsene ble utvidet, noe som gjorde at dommerne nå kan behandle saker på flere rettssteder i samme krets

I praksis betyr dette at en sak kan flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid, dersom partene ønsker det

Reformen bevilget også midler til digitalisering og økt bemanning i domstolene

Allerede før valget varslet både Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) at de ville gå tilbake til strukturen som domstolene hadde før reformen, altså reversere de ovennevnte endringene

Onsdag 26. januar 2022 sendte regjeringen ut et forslag om reversering på høring Vis mer

Bekymret for lengre ventetid

Stine Sofies stiftelse jobber for å forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta de som er utsatt og styrke deres rettssikkerhet.

Hvert år tar de hvert år imot 500 voldsutsatte barn og unge sammen med deres omsorgspersoner på sitt senter.

Bendixen mener at en reversering av domstolsreformen vil være en alvorlig trussel mot barns rettssikkerhet, blant annet fordi det trolig vil bety at ventetiden i domstolene vil øke.

– Ordningen vi har nå har ikke vært prøvd lenge nok, men likevel har vi indikasjoner på at det er betydelig kortere ventetid på å få saken opp i retten, påpeker han.

Tidligere har også Barneombudet advart om reverseringen overfor NRK, og argumentert med hensyn til barns rettssikkerhet i fare.

LES OGSÅ: Nok et fagmiljø advarer mot domstolsreversering

BEKYMRET: Endre Bendixen mener det trengs mer tid på å se hvordan reformen fungerer – selv om de allerede har indikasjoner på at flere ting har blitt bedre.

Bendixen sier at barn som står i vanskelige familiære situasjoner, opplever det som ekstra belastende å vente på at saken skal komme opp i retten.

– Man kan spørre seg om en høykonflikt barnefordelingssak vil eskaleres eller reduseres når den blir stående i lang tid fordi en lokal domstol har for stor sakspågang, eksemplifiserer han.

Han viser dessuten til at reformen la til rette for større, kollegiale enheter i domstolene, som førte til en økt i kompetanse på vold mot barn og unge.

– Mange av sakene med barn involvert, krever kunnskap om spesiallovgivningen som skal ivareta dem.

LES OGSÅ: VG mener: Meningsløs reversering

– Veldig lite substans

Bendixen kaller Mehls reverseringsforslag for «billig synsing til en kostbar pris». Regjeringen har varslet at reverseringen anslagsvis vil kunne koste 75 millioner kroner.

– Disse pengene burde i stedet gått til å øke kompetansen til domstolene på vold og overgrep mot barn og til å øke antall embetsdommere. Begge deler er fullt mulig å gjøre med dagens system.

– Jeg leser høringen som noe med veldig lite substans. Den forteller ikke hva man skal oppnå annet enn at man skal tilbake til mindre enheter, sier han.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte advarer om reformreversering: − Ansatte er utslitte

Til nå har stiftelsen sittet rolig i båten. De trodde ikke høringen ville bli en realitet, etter at forslaget har møtt stor motstand i fagmiljøet.

– Hver uke møter vi barn og unge og deres omsorgspersoner som er utsatt for vold eller overgrep. Vi får en unik innsikt i deres hverdag og utfordringer. Derfor mener vi det er viktig at vi nå snakker deres sak, og kommer med en advarsel om hva den foreslåtte endringen kan føre til, sier Bendixen.

– Dersom ikke regjeringen lytter til de advarsler de nå får, setter vi vår lit til Sosialistisk venstreparti (SV), som står i en nøkkelposisjon. Vi håper at de lar barns rettssikkerhet være førende i denne saken.

Justisministeren: Problemene kan løses uten sentralisering

Justisminister Emilie Enger Mehl skriver innledningsvis i en e-post til VG at hun deler Stine Sofies stiftelse sitt engasjement for barns rettssikkerhet.

– Samtidig mener jeg at utfordringer knyttet til fleksibilitet og saksbehandlingstid skal løses på andre måter enn ved å slå sammen og sentralisere domstoler, skriver Mehl.

Hun sier at Bendixen tegner et bilde av at dommere i distriktene er mindre kompetente enn andre:

– Det er noe som ikke stemmer. Det stilles de samme kravene til kompetanse og kompetanseutvikling for dommere uavhengig av arbeidssted. Det er bra, for sakene skal fortsatt gå ved alle rettssteder etter reformen.

HAR EN PLAN: Justisminister Emilie Enger Mehl lover at regjeringen legge til rette for at domstoler kan samarbeide bedre, og utrede hvordan domstolenes effektivitet og fleksibilitet kan styrkes.

Barnesakene utgjør en stor andel av de sivile sakene i både små og store tingretter, og embetsdommere som behandler disse sakene har mengdetrening, påpeker Mehl.

Hun skriver at hun er enig med Stine Sofies stiftelse i at det er behov for flere embetsdommere. Derfor har regjeringen satt av 20 millioner kroner til å ansette flere embetsdommere ved de minste domstolene, understreker justisministeren.

– Dette bidrar til å styrke barns rettssikkerhet.