KJENT SKOLE: Uranienborg skole er en av Oslos mest kjente og tradisjonsrike grunnskoler. Skolen har 833 elever og kaller seg en inkluderende skole. Prinsesse Ingrid Alexandra gikk 10. klasse på skolen i 2019/2020.

Skoleledelsen borte fra jobb – begrunnes med helsefarlig psykososialt arbeidsmiljø

Bortimot hele skoleledelsen på prisbelønte Uranienborg skole i Oslo er ute i sykefravær. Fraværet skyldes ikke smitte, men en langvarig arbeidskonflikt med rektor.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Den spesielle situasjonen der hele skoleledelsen er borte i sykefravær samtidig, bekreftes av Utdanningsforbundet i Oslo overfor VG.

Det betyr at både ass. rektor, rådgivere, inspektører og sosiallærere, i alt syv medarbeidere er ute i sykefravær ut denne uka.

Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet bekrefter dette overfor VG.

– Vi har over tid gitt informasjon til Utdanningsetaten om at det er behov for hjelp og bistand til ansatte ved Uranienborg skole, sier hun.

Konflikten rundt ledelsen ved skolen har pågått i flere år, ifølge både Utdanningsforbundet, tidligere tillitsvalgt, ansatte ved skolen og varsler som VG har fått innsyn i.

– Det har lenge vært fare for at folk blir syke av å stå i sine jobber der. Situasjonen er helsefarlig for flere. Mange klarer ikke å være til stede på skolen, som en følge av arbeidsforholdene som rektor skaper, sier Jorunn Folkvord som via forbundet jobber for de ansatte som er i sykefravær.

Torsdag satte Utdanningsetaten i Oslo kommune inn en ny, midlertidig rektor utenfra på skolen. Den midlertidige rektoren skal i første omgang fungere fredag og mandag.

Utdanningsforbundet har overtatt rollen som hovedtillitsvalgt blant de Uranienborg-ansatte lærerne og noen av mellomlederne – etter at ingen av de ansatte har villet ta på seg vervet.

Prisbelønt skole

Folkvord og Utdanningsforbundet møtte sist onsdag Oslo kommunes utdanningsetat for å diskutere situasjonen på den tradisjonsrike Oslo-skolen.

Uranienborg skole vant blant annet den prestisjefulle Benjamin-prisen i 2014 for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Randi Tallaksen er rektor ved skolen – noe hun også var da skolen fikk Benjamin-prisen. I ettertid har mange, blant annet foreldre, reagert på at et stort antall lærere har sluttet ved skolen.

Tallaksen selv har ikke ønsket å la seg intervjue eller svare på VGs spørsmål om arbeidskonflikten og sykefraværet i skolens ledelse denne uken.

Hun er også gjort kjent med uttalelsene fra både Utdanningsforbundet, tidligere ansatte, ansatte og divisjonsdirektøren i Utdanningsetaten i denne saken.

Tallaksen skriver i en e-post at hun ikke kan kommentere personalsaker i media.

Hun forklarer situasjonen med slitasje i den utfordrende situasjonen samfunnet er i, lenger ute i denne artikkelen.

VARSLET: Kjell Bjarne Dahl (65) var rådgiver på Uranienborg skole inntil han gikk av med pensjon sist sommer. Han har også et langt arbeidsliv bak seg som lærer, sosiallærer og tillitsvalgt på flere skoler.

I Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det også uttrykt bekymring for hyppig utskifting av lærere ved skolen, ifølge møtereferater som VG har lest.

Kjell Bjarne Dahl var rådgiver og en del av ledelsen på Uranienborg skole inntil sist sommer. Da gikk han av med pensjon. Han har mange år som lærer og tillitsvalgt bak seg ved andre skoler.

Dahl har varslet Oslo kommunes sentrale varslingsmottak om lederskapet ved Uranienborg skole.

– Det ble tidvis nesten umulig å gjøre jobben jeg skulle gjøre i det daglige. Mye av tiden gikk med til å håndtere represalier og den fryktkulturen som preget de ansatte på skolen, sier Dahl til VG.

I varselet går det frem at han mente rektor «ikke tar det ansvaret en rektor skal ta for elever som har behov for særskilt tilrettelegging, spesialundervisning og ekstra hjelp.»

FØRSTE SKOLEDAG: Rektor Randi Tallaksen (til venstre) tok i mot førsteklassinger til første skoledag på rød løper utenfor Uranienborg skole sist høst. Daværende kunnskapsminister Guri Melby deltok også i mottagelsen.

Daniel Strandmyr var tillitsvalgt for lærerne fra 2017 til 2021. Da sluttet han og fikk ny jobb på en annen skole.

– Rektors lederskap er varslet om til kommunens varslingsmottak, det er tatt opp med divisjonsdirektør for grunnskole, Brynhild Farbrot. Og det har vært gjenstand for en arbeidsmiljøundersøkelse der rektor fikk svært lav skår på tilbakemeldingene, sier Strandmyr til VG.

Spesielt tilfelle

Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet har aldri hørt om andre tilfeller der nærmest hele ledelsen på en skole har sykefravær samtidig på grunn av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Folkvord sier situasjonen krever raske tiltak.

– Er sykefraværet i ledelsen noen form for aksjon fra Utdanningsforbundet?

– Nei, det er de ansatte i ledelsen som er syke, og det kom brått på oss at dette er situasjonen nå, svarer Folkvord.

Møtetema onsdag

Divisjonsdirektør for grunnskole i Oslo, Brynhild Farbrot, bekrefter at oppfølging av Uranienborg skole var tema på et møte onsdag.

– Situasjonen på skolen er krevende nå, og vår viktigste oppgave er å sørge for at skolen kan drive på en god måte. Vi vil sette inn nødvendige tiltak.

Torsdag gikk det ut melding til de ansatte ved skolen om at en ny rektor midlertidig er satt inn på skolen.

«Vi opplever en krevende situasjon på skolen nå, med mye fravær blant lederne», skrev grunnskoledirektør Øyvind Bibow Hansen i en e-post til de ansatte.

Farbrot bekrefter at kommunen kjenner til at det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet på Uranienborg, og at det nå jobbes med konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på skolen.

DIREKTØR: Brynhild Farbrot er divisjonsdirektør for grunnskole i Oslo kommune.

Farbrot ønsker ikke å kommentere om rektor skiftes ut.

– Som arbeidsgiver kan vi ikke uttale oss om dette i media, svarer grunnskoledirektøren.

Rektor: – Oppstår noe slitasje

Rektor Randi Tallaksen selv har ikke latt seg intervjue eller svart på VGs spørsmål om arbeidskonflikten og ledelsen som er ute i sykefravær.

Hun er også gjort kjent med påstandene fra både Utdanningsforbundet, tidligere rådgiver Kjell Bjarne Dahl og grunnskoledirektøren.

I en e-post onsdag skriver rektoren til VG:

«I den utfordrende situasjonen hele samfunnet nå er i, er det ikke til å unngå at det også ved vår skole oppstår noe slitasje. Det arbeides det løpende med å håndtere, både sammen i ledergruppen og i godt samarbeid med verneombudene. Hvert enkelt tilfelle tar jeg/vi på det største alvor. De som til enhver tid er på jobb – som jo varierer i disse tider – gjør en fenomenal innsats for at elevene våre skal få en så god skoledag som mulig. Utover det har jeg ingen kommentarer.»

I en e-post torsdag legger hun til: «Jeg kan ikke kommentere personalsaker i media.»